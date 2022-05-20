Чем хорош дрифт на нижегородском NRing? Классный обзор с трибун, огромная важность квалы из-за разного износа шин, схватка фаворитов

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Авторы продолжают цикл текстов о новом сезоне RDS. Не жалеем плюсов!

Привет, любители дрифта! Казалось бы, еще вчера сезон RDS GP-2022 феерично стартовал с ревом моторов, дымом резины и накалом страстей на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Но уже в этот уикэнд большой дрифт вихрем ворвется в Нижний Новгород на трассу NRing, которая с 2010 года с завидной регулярностью принимает у себя в гостях Российскую Дрифт Серию. Рассказываем, чем же так привлекательно «Нижегородское кольцо» для дрифта!

Гоночная трасса NRing ждет любителей дрифта уже завтра, 21 мая

В календаре Гран-при Российской Дрифт Серии априори нет плохих трасс. Каждый автодром, который принимает этап RDS GP, по-своему интересен и притягателен. Но согласитесь, что критерии оценки трасс у зрителей и пилотов могут различаться. И в этом одно из преимуществ «Нижегородского кольца» – оно наиболее широко отвечает желаниям всех сторон.

Недаром этап, который пройдет 21-22 мая, станет 18-м по счету этапом Российской Дрифт Серии на трассе NRing. Но давайте разбираться подробнее!

Быстро + технично = красивый дрифт

Чем NRing нравится пилотам? Начнем с того, что «Нижегородское кольцо» в конфигурации RDS GP представляет собой быструю (скорости на постановке достигают 147 км/ч), но, при этом, относительно безопасную трассу с широкими зонами вылетов. В отличие от того же «Сочи Автодрома», где приходится пилотировать автомобили на высокой скорости в окружении бетона. А сколько раз сочинские стены превращали инженерные произведения гоночного искусства в недвижимость – не счесть! Ошибка на NRing, в большинстве случаев, грозит вытряхиваем гравия из автомобиля.

Кроме того, пилоты Российской Дрифт Серии любят «Нижегородское кольцо» за высокую скорость постановки и длинную дугу, которая позволяет преследователю близко подъехать к лидеру и показать зрителям захватывающий, техничный парный дрифт. Наконец, на трассе есть длинный возвратный отрезок между финишем и зоной старта, который позволяет всем агрегатам автомобиля, да и пилоту, остудить свой пыл.

На «Нижегородском кольце» интересная скоростная конфигурация, которая нравится и пилотам, и зрителям

Впрочем, есть на NRing и коварные моменты. На той самой красочной длинной дуге шины изнашиваются неравномерно. Из-за этого пилоты и команды вынуждены переставлять задние колеса местами между заездами в зоне «хот-пита» (менять покрышки в одном хите, двух заездах одной пары пилотов, запрещено).

Но дело не только в этих лишних минутах на перестановку колес. Пилот, который едет лидером в хите на свежих шинах имеет преимущество. Он может выложиться на полную, так как при следующем заезде в роли преследователя резина изнашивается меньше. Поэтому победа в квалификации, которая позволяет пилоту в каждых хитах этапа стартовать первым, имеет на NRing крайне важное значение.

Во время тренировок пилоты внимательно следят за проездами соперников

Вся трасса – как на ладони

«Хлеба и зрелищ!» – характеризовал потребности своих соотечественников древнеримский поэт-сатирик Ювенал. Если не вдаваться в философские тонкости, то за две с лишним тысячи лет мало что поменялось. Зрители хотят в полном объеме наслаждаться красивым дрифтом, нырять с головой в облака жженой резины, впечатляться громким ревом тысячесильных моторов и с замиранием сердца следить за близкими заездами прямо перед собой.

Компактность зоны оцениваемого участка и расположение трибун на «Нижегородском кольце» позволяют наблюдать все заезды– от старта и до финиша – своими глазами.

Болельщики могут наслаждаться красивым дрифтом с любого места на трибуне

При этом, вся остальная инфраструктура буквально под боком. Не надо наматывать километры, чтобы заправиться бургером с газировкой, набрать сувениров, прогуляться по шатрам команд, принять участие в конкурсах, посмотреть на автомобили участников RDS GP и взять автографы у своих фаворитов.

Если у вас еще нет фаворита на RDS GP, за время соревнований он точно появится

Кстати, о зрелищности!

В прошлом году ярких моментов на этапе в Нижнем Новгороде было немало! Порадовали зрителей ирландец Джек Шанахан своим победным квалификационным заездом на Toyota Supra A90 в цветах команды Fresh Auto Drift, а также агрессивная борьба «дверь в дверь» между Григорием Гусевым и Романом Тиводаром на стадии Топ-32.

Незапланированное шоу устраивал и Аркадий Цареградцев, у которого во время тренировок полыхнули ярким пламенем колеса его «Ниссана» 370Z.

Но, пожалуй, самым эмоциональным событием прошлогоднего этапа на NRing стал подиум из трех сибиряков. Несмотря на обилие в 2021 году иностранных титулованных пилотов, Георгий Чивчян, Евгений Лосев и Дамир Идиятулин показали всему миру высочайший уровень российского дрифта.

Интрига предстоящего этапа – cможет ли Дамир Идиятулин одержать вторую победу подряд в сезоне-2022 и cумеет ли Гоча обновить свой рекорд по победам на NRing

Грядущий на NRing второй этап нового сезона RDS GP-2022 обещает интригу и не меньший накал страстей. Сможет ли Дамир Идиятулин одержать вторую победу подряд в сезоне-2022? Сумеет ли Георгий Чивчян обновить собственный рекорд по количеству выигранных этапов на NRing? Завоюют ли места на подиуме Евгений Лосев и Аркадий Цареградцев?

Следите за событиями на трассе с трибун автодрома NRing или у экрана трансляции RDS TV — весь уик-энд Гран-при РДС в Нижнем Новгороде будет показан в прямом эфире. Квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно, а парные заезды доступны по подписке.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP