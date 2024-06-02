Кровавая победа Махачева: получил сечку, но задушил Порье – на глазах Хабиба и Трампа

Исторический бой.

На UFC 302 в Ньюарке Ислам Махачев подрался с Дастином Порье и третий раз защитил титул, повторив достижение Хабиба в легком весе.

Как сложился кровавый бой Махачева и с кем он подерется дальше?

Махачев обещал задушить Порье и чуть не подрался на стердауне. Фанаты боялись, что бой отменят из-за стафилококковой инфекции

Порье перед турниром говорил о возможной отставке – это его 31-й бой в UFC и третий титульный шанс. Он признал, что вряд ли заслужит его еще раз. Поэтому на бой привел семилетнюю дочь, чтобы та впервые увидела отца в октагоне из зала.

Махачев перед боем делился планами: после Порье – Царукян, дальше – переход в полусредний вес. Махачев рядом с большими достижениями: после двух побед он обгонит Хабиба по защитам титула, если станет двойным чемпионом – затмит величие.

Хабиб появился в углу Махачева впервые за полтора года. Он помогал ему в последние тренировочные недели и напомнил, кто главный – опубликовав фото , как управляет Махачевым с помощью геймпада.

«Хабиб вернулся, потому что соскучился по этому чувству. Мне кажется, он сильно нервничает, когда смотрит бой у себя дома по телевизору. Он всегда заботится о нас, хочет помочь. Вот почему он у меня в углу», – предположил Махачев.

Махачев заверял, что хорошо готов, но фанаты сомневались – на ноге нашли возможный след от стафилококковой инфекции. Конор Макгрегор обвинил Махачева в плохой гигиене: «Грязнули, как же вы надоели! Помойтесь, черт возьми! Стирайте одежду, мойте маты».

Махачева допустили до боя, а на стердауне он чуть не подрался с Порье – тот назвал его motherfucker. Это была реакция на фразу Махачева: «Ты уснешь, если не постучишь». После оскорбления Махачев замахнулся на Порье, но сдержался. Объяснил: «В моей стране так говорить нельзя».

Махачев много боролся, но Порье хорошо защищался. Это превратило бой в кровавую мясорубку – все решил финальный раунд

Махачев вышел на бой без эмоций – Хабиб шел рядом и подбадривал. Публика встретила свистом, но аплодировала Трампу, который пришел посмотреть главный кард.

В начале первого раунда Махачев забрал центр октагона и прессинговал Порье у сетки. Махачев тяжело попал и сразу перевел – хватило 40 секунд. В партере не торопился и отрабатывал корпус. Порье попытался вырваться, но Махачев плотно забрал спину и весь раунд искал удушающий.

В перерыве тренеры кричали Порье: «Что бы не происходило, ты не должен пятиться к сетке!» Во втором раунде Махачев нырнул в ноги уже через 10 секунд, но неудачно. Порье больше атаковал, несколько раз защитился от тейкдаунов и прессинговал, не прижимаясь к сетке. Но Махачев был точнее в стойке и доносил тяжелые удары.

В начале третьего раунда бойцы столкнулись головами: Махачев тяжело догнал коленом – повредил Порье нос. После этого перевел и снова уверенно забрал спину. Но Порье поднялся и бросился в атаку, яростно крича в лицо Махачеву. При этом атаковал снова менее эффективно – мало попадал, зато пропускал редкие, но тяжелые панчи.

В четвертом раунде Махачев дрался в стойке, где снова не уступал Порье. Многие недооценивают стойку Махачева, но в этом бою он перебивал Порье. После двух тяжелых попаданий он успешно выполнил перевод. Но Порье снова удивил – поднялся из партера и попал по Махачеву локтем, открыв большую сечку.

Перед последним раундом не было очевидно, какой счет на карточках. Махачев истекал кровью из-за сечки и выглядел уставшим. Но в стойке снова перебивал соперника, который держал тяжелые удары, но почти не контратаковал. За три минуты до конца Махачев за одну ногу опрокинул Порье на канвас в центре октагона, откуда вышел на гильотину. Из нее выбрался в удушающий Д’Арсе – Порье постучал почти сразу.

В октагон выбежала команда Махачева, которую не сдержала даже охрана. Все обнимались, поздравляли Махачева и подбадривали Порье – Хабиб поднял его руку в знак уважения.

Судейские карточки показали, что Махачев вел 3-1 по раундам у двух судей, один насчитал ничью. Последний раунд ничего не решал – даже в случае поражения Махачев бы выиграл раздельным решением.

После победы Махачев заявил, что ему нужен новый вызов – он хочет подраться за пояс в полусреднем весе: «Дастин проделал хорошую работу, он защищался от моих тейкдаунов. Он легенда спорта, спасибо тебе, Дастин. Моя мечта – подраться за второй пояс, я хочу почувствовать эту энергию опять. Когда ты защищаешь пояс – это не то. Еще раз, Дастин, спасибо, ты воин».

Речь звучала странно, ведь Махачеву предстоит бой с Арманом Царукяном – первым номером рейтинга. Победа над Порье (четвертым номером) не означает, что Махачев зачистил дивизион. У него есть вызов от первого номера рейтинга – нельзя бросать дивизион, не закрыв все вопросы. Тем более бой с Царукяном выглядит максимально интересным.

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Конор подозревает у Махачева стафилококк. Хм, как он это понял по фото?

Фото: Gettyimages.ru /Kamran Jebreili, Luke Hales; East News /Kamran Jebreili, AP Photo/Wilfredo Lee, File.