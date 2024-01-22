Когда у Тайсона умерла дочка, он неделю сидел на наркотиках. Ей было всего четыре года

Память – тату на груди.

Жизнь великого Майка Тайсона за пределами ринга наполняли трудности: тяжелое детство, проблемы в семье, аресты и тюремный срок, наркотическая зависимость.

Но сильнейшим потрясением стала трагедия, произошедшая 26 мая 2009 года – в этот день погибла его четырехлетняя дочь. Уязвленное место сурового Тайсона.

Тайсона мог контролировать только тренер. После его смерти жизнь Майка превратилась в ад

Выступлением на ринге Тайсон сформировал репутацию человека, которого невозможно сломить. Прозвище «Железный» идеально дополняло этот образ: по-настоящему животная агрессия, сокрушительный удар, неуступчивость. Но вне ринга Тайсон был несчастным человеком и страдал от психологических травм, которые преследовали его всю жизнь – кажется, именно через бокс он выплескивал весь накопившийся негатив.

Будущий чемпион мира родился в неблагополучной семье и рос без отца – тот ушел, когда Майку было всего два года. Его мать, оставшись с тремя детьми, не справлялась с воспитанием и часто прибегала к физическому насилию.

Издевательства были и в школе, где одноклассники травили Тайсона за высокий голос и проблемы с речью. Улицы Бруклина, где Майк провел детство, пухли от преступности и рано затащили его в криминальный мир – к 13 годам у Тайсона было 38 арестов.

Выбраться из тяжелых жизненных условий Тайсону помог тренер Кас Д’Амато. Он усыновил Майка и был единственным человеком, которому удавалось контролировать проблемного подростка.

Д’Амато обучил Тайсона боксу и вывел на профессиональный ринг, но умер в 1985-м – за год до того, как Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории тяжелого веса. Возможно, именно из-за этой потери Тайсон не справился с проблемами, которые ждали впереди: наркотическая зависимость, обвинения в бытовом насилии и тюремный срок.

Самый сильный удар случился позже – смерть дочери Эксодус, который сделал Тайсона еще более уязвленным.

«Первая мысль – взять оружие и поддаться эмоциям». Тайсон долго не мог смириться с потерей дочери и впал в глубокую депрессию

Несчастный случай произошел в доме Тайсона в Финиксе, штат Аризона. Эксодус, которой на тот момент было всего четыре года, запуталась в проводе домашнего тренажера – кабель обмотался вокруг ее шеи, образовав петлю.

В таком состоянии девочку обнаружил старший брат, позвавший на помощь мать – та высвободила ребенка из петли и вызвала службу спасения. Реанимационные действия прошли прямо в доме, после чего Эксодус госпитализировали в тяжелом состоянии. На следующий день, 26 мая 2009 года, врачи констатировали смерть.

Тогда Тайсон находился в Лас-Вегасе – он жил отдельно, незадолго до трагедии расставшись с матерью детей. Узнав о случившемся, он немедленно вылетел в Финикс: «Первая мысль – взять автоматическое оружие и просто поддаться эмоциям, творить безумные вещи. Я действительно думал об этом.

Но когда я приехал в больницу и увидел таких же родителей, чьи дети вот-вот умрут или уже умерли… То сказал себе: «Да кем ты себя возомнил? Эти люди тоже потеряли детей», – рассказывал о трагедии Тайсон.

Этот удар привел к глубокой депрессии, побороть которую Тайсону не помогали даже наркотики. Он признавался, что после случившегося целую неделю употреблял кокаин – описывая трудности, с которыми он столкнулся после смерти дочери, Тайсон заплакал. Фрагмент интервью, во время которого это случилось, моментально разлетелся по сети.

В декабре-2023 Тайсон сделал татуировку, посвященную дочери: он набил портрет Эксодус на груди, символически закрыв тяжелую для него главу жизни. Фотографией работы в социальных сетях поделился тату-мастер Ноа Бисси, сотрудничающий с Тайсоном более семи лет: «Это все еще похоже на сон. Много лет я полностью отдавался работе, но достижение этой точки превосходит все, что я мог себе представить. Спасибо за доверие, Майк».

Думает о смерти и ведет подкаст, куда приходил Хасбик. Как сейчас живет Майк Тайсон?

Фото: Gettyimages.ru /Smallz+Raskind/Warner Bros. Entertainment Inc., Bob Haswell/Daily Express/Hulton Archive; instagram/miketyson , noahbissi