«Переводил Kizaru деньги, когда ему нечего было жрать». Блогер-боец Артем Тарасов – о непереходе в UFC и работе физруком

Брат, психбольница, Дацик.

Артем Тарасов – главный боец среди блогеров. 2 декабря на «ВТБ Арене» он подерется с другим блогером Евгением Ершовым на турнире MMA Серия-75.

Мы поговорили с Тарасовым о пути от нищеты до миллионов в бойцовской индустрии.

«В семь лет с братом собирали бутылки». Голодное детство в коммуналке и первые заработки

– Вы выросли в Петербурге 90-х. Насколько тяжело было семье?

– Тогда у всех было трудное время. У родителей ничего не было. Жили бедно, в коммуналке, в центре города – в одной комнате вчетвером. Ели один раз в день после девяти вечера, когда мама приходила домой.

Денег в школу нам, как другим детям, не давали. Приходилось стрелять – делали все, чтобы выжить. В 7 лет с братом Корнеем собирали бутылки. Мама тогда сказала, что сильно нами гордится.

– Есть фото, где вы лежите на старой кровати, над которой написано «Место Темы». Это та самая комната?

– Да, она большая. В ней было место Темы, Корнея, мамы с отчимом. На этой фотке мне 22-23 года, не так давно – 10 лет назад. У нас вся комната была в граффити. Мы любили рэп, как и вся молодежь в то время.

Кстати, эту квартиру я год назад выкупил – теперь у нас квартира в центре Питера. Это была мамина мечта, и мы ее осуществили.

– Кем работали, чтобы выбраться из этого?

– Я мечтал зарабатывать хотя бы 7 тысяч в месяц, чтобы съехать с коммунальной квартиры. Для этого делали все что могли, работали круглосуточно.

Самая тяжелая работа – учитель физкультуры и классный руководитель. Я работал в селе под Питером: дети там тяжелые, родители пьющие. Три года ада.

Сделал вывод: какие дети, такие и родители. Воспитывал, за что получал по шапке. Если мой ребенок поднимет голос на учителя, я ему дам по башке. Потому что учителя – святые люди. И терпеть то, что дети в современных школах вытворяют, – жестко.

Другая тяжелая работа – Макдональдс. У меня были черные ботинки, там требовалось в них ходить. За неделю они стирались полностью до носка. Столько бегаешь и устаешь…

И, конечно, стройка. Но это была интересная работа, потому что мы занимались спортом, качались, целыми днями грузили мешки. И получали деньги.

– Мать описывала вас с Корнеем как проблемных детей. Много хулиганили?

– У меня, в отличие от брата, не было криминальных историй. Корней попал в плохую компанию. Все началось с того, что нас разделили во втором классе. Считаю, что детей-близнецов разделять нельзя. Я выбрал спорт – футбол, потом самбо. А он – путь, который мы все знаем и никому не рекомендуем.

– Попадали в полицию?

– Я до 30 лет ни разу даже в отделении не был. А у Корнея статьи тяжелые… Он попал в школу для трудных подростков, а я со спортсменами тусовался. Как говорит мама: воспитала двух детей одинаково, только у одного два высших образования, у другого – 9 классов.

– Однажды вы с Корнеем даже попали в психбольницу.

– Это школьная история, из-за которой нас и разделили. Братья-близнецы постоянно дерутся. До 10 лет в комнате мы дрались каждое утро. То же делали в школе, но там нас разнимали учителя. И мы нападали на них.

– Был момент, когда казалось, что застряли на дне?

– Нет, у меня всегда был стимул выбраться из говна, доказать, что я нормальный пацан. Мотивация работать до сих пор есть. Я люблю, когда поджимает. Пришли деньги, я их спихну куда-нибудь – куплю квартиры, родственникам, машины всем подряд.

Все получилось через тяжелый труд. Многие спрашивают про успех, и я отвечаю: «Не знаю ни одного человека, который занимается тем, что ему нравится, верит в себя, никого не слушает, но у него не получается». Если люди не опускают руки, трудятся, то у них что-то получится. Просто у всех на разном уровне.

«Приходили друзья, а вместо посуды в серванте – деньги». Первые миллионы и жизнь блогера

– Помните, когда стали зарабатывать большие деньги?

– Я снял видео: оно не собрало просмотров, а потом в мой день рождения зашло. За два миллиона просмотров я получил $1000. Когда доллар был по 35-40…

Моей целью были деньги, а не популярность. Она пришла сама собой. Сначала у меня была просто бизнес-модель: снял видосик – получил деньги. Хотя я уже на стройке хорошо зарабатывал и тренером тоже, но это подкрепляло.

– Вы говорили, что в какой-то момент деньги приносили сумками. Голова не кружилась?

– Раньше друзья приходили, а у меня вместо посуды в серванте лежали деньги. Сейчас нет такого, что приносят деньги сумками. Но голова не кружилась.

Видел успешных людей – хотел работать. Я пример для многих, меня копируют. Святослав Коваленко, популярный блогер, когда был в тюрьме, смотрел меня и мотивировался.

Тот же Регбист смотрел и злился: «Почему у него получается, а у меня нет?» Он сделал Top Dog, чтобы себе доказать, что круче меня.

– Какие сейчас отношения с Регбистом? Вы подрались в Top Dog – после чего публично помирились.

– Мы не стали лучшими друзьями, как минимум потому что нам это невыгодно. Но есть разные идеи – даже запустить совместное шоу. Сейчас он мне должен бой по ММА, надо его провести. Он, как настоящий человек слова, обещает его дать.

Отношения с Регбистом были напряженными, пока мы не подрались на Top Dog. Когда конфликт длится 3-4 года, особенно в медиа... Все об этом говорят, устаешь, очень тяжело. Выдохнули. Но думаю, что надо чуть поиграть, чтобы все красиво подать.

– Почему забросили блогерство? Каналы с кучей подписчиков почти не обновляются.

– Все циклично. Бывает, на хайпе идешь, все видосы взлетают. Но в какой-то момент перестали. Появились поп-ММА, Амиран Сардаров, с ним снимали. Потом Hardcore, сам развивался как боец.

Сейчас у меня проект «Живая сталь», который мы снимаем, получили большой контракт с VK. Ничего не изменилось, просто стало поменьше влогов. Как сказал мой тренер, как блогер я уже состоялся, а спорт немного ушел на второй план.

– У вас хватало конфликтов с блогерами. Яркий – против Льва Против. Дошло до боя на «Нашем деле».

– Я боролся не с ним, а с его методами. Идея хорошая, а методы какие? Похайповать, создать конфликтную ситуацию. То, что сейчас происходит в поп-ММА, он делал на улице. Идея хорошая, методы плохие – за это ему в бубен дал, отправил в хороший нокаут.

«Разочаровался в Kizaru и D.Masta». Дружба с рэперами и перестрелка в Мурино

– Вы несколько лет дружили с рэпером Kizaru. Как познакомились?

– История с Kizaru случилась спонтанно. Мы подружились в интернете, я прилетел к нему в Барселону. Взял с собой друга, рэпера BlagoiBlago – он реально талантливый, но был без денег, решил помочь. В итоге я летал к Kizaru раз 15 за четыре года.

У него тогда была не такая хорошая ситуация, как сейчас, и я ему помогал. Хорошо общались, но потом он перебрал запрещенных веществ, вышел в твиттер и написал: «Все блогеры – дауны». Через минуту удалил, но интернет все помнит.

– Kizaru говорил, что перестал общаться с вами из-за рекламы букмекеров.

– При этом сам выпустил клип с главным скамером страны и прорекламировал букмекерскую компанию, которая запрещена в России! Я с ним реально близко общался, давал деньги, когда нечего было жрать. Когда нужно было поддерживать образ рэпера, покупать часы по 2-3 млн, я помогал.

– Kizaru был бедным, когда вы дружили?

– У него были какие-то заработки… За альбом он получил вроде ₽10 млн. А что это такое в Барселоне? Снять квартиру, туда-сюда. Он постоянно тратил, мог через месяц быть без денег. Помогал ему – присылал $200, €500-600, водил в магазины. Я к нему искренне относился, но вышло так, как вышло.

– Другой ваш бывший друг и рэпер – D.Masta. Все закончилось перестрелкой…

– Это неприятно, когда теряешь друзей и разочаровываешься. Если коротко, его напрягли люди от Kizaru, которые пришли качать за лейбл Haunted Family. Мы с ним общались, гуляли с детьми. Но D.Masta решил, что у него есть богатый друг…

Никите Солонину [боец ММА и друг Тарасова] обещали отрезать пальцы. Тот в ответ – опустить D.Masta. В итоге получилось, что D.Masta – опущенный. Солонину пальцы не отрезали, а Никита – человек слова. Он ему одним местом напихал. Было, конечно, кринжово, стремно, но это его личное право.

D.Masta – странный персонаж. Я потом дал ему леща на «Нашем деле», Корней дал, моя жена – она знала всю ситуацию. Помогал ему, давал деньги, хайп… Разочаровался в Kizaru и D.Masta. Почему они со мной так поступили? Либо я слишком наивен, либо глуп.

– Были еще случаи, когда вас использовали друзья?

– Нет, только эти два. У меня окружение очень странное: от успешных людей до таких, как мой брат. Но это люди, с которыми я рос.

Жена говорит, что надо менять окружение, я уже взрослый мужик. Но друзей не выбирают, как и родителей. Есть успешные люди, интересные, артисты, с которыми я общаюсь. Тот же Анатолий Сульянов, я называю его старшим братом.

«Бой Ершова и Емельяненко – не постановочный». Победа над Дациком и бои с блогерами

– Поворотный бой в карьере – с Дациком. Задевало, как на него отреагировали люди?

– Конечно, была обида. Я видел этот бой, я реально дрался. Дацик, который был под 150 кг, вырубал Андрея Орловского, чемпиона UFC. Я ему дал бой и выиграл. Не потому что он нарушал правила, а потому что он уже не мог ничего сделать.

Публика подумала, что я купил судей, было обидно. Но история с Дациком вывела меня на другой уровень. Когда позвали, я вообще был в Таиланде, отдыхал. История получилась неплохая, обида была только на комментарии.

– Вы говорили, что после этого почти перешли в UFC. Это тоже вспоминают в комментариях.

– Мы подписали контракт с менеджером Александра Густафссона, им понравилась история с Дациком. Но UFC тогда не подписывал травмированных людей. А дальше уже интереса не было – в России платят больше, чем в UFC. Не надо пахать, как там, блогерские бои.

– Ваш бой против Ершова на MMA Серия-75 – насколько серьезно оцениваете соперника?

– Ершов находится в выгодной ситуации, ему нечего терять. Он блогер, не из ММА, но согласился на бой. Я отношусь к нему серьезно, понимаю, что будет, если проиграю.

Максимально пиарю бой – мне предложили хорошую сумму, профессиональная лига. Ершов, правда, последний месяц теряется постоянно, но надеемся, что выйдет на бой.

– Многие посчитали бой Ершова и Емельяненко постановочным. Не так?

– Бой не постановочный. Что касается того, что делает Хрюнов [промоутер]… Человек, который задолжал мне $5 тысяч и не отдал их, я такого человека не уважаю. Мы с Ершовым нормально общались, он рассказал, что попал по Емельяненко, судья останавливает, нокдаун отсчитывает.

Ершов понял, что происходит фигня. И потом от страха прошел в ноги, а Емельяненко сделал кимуру, которую осилит любой школьник. Ершов проиграл. Но судьи и организаторы сделали все, чтобы это случилось.

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Фото: instagram.com/artemtarasovlive