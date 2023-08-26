Этим пользовался Дюбуа.

26 августа Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и сохранил чемпионские пояса IBF, WBO и WBA. Но споры по поводу эпизода в пятом раунде, когда Усик присел на канвас после удара Дюбуа (легальный или нет?), не утихают.

Даже если не брать момент с ударом, Дюбуа много и качественно вкладывался по корпусу Усика. Но он не первый боец, кто проверил его слабое место. В прошлогоднем реванше Энтони Джошуа неоднократно пробивал корпус Усика и сбивал его с ритма.

После боя с Дюбуа известный тренер и аналитик Тедди Атлас выступил с критикой: «Надо сказать, что и поведение Усика с ударом ниже пояса, и действия судьи [Луис Пабон] на это были странными. Я должен был сказать еще перед началом боя, что этот рефери в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи. И, возможно, [это произошло] снова. Но, честно говоря, если у Усика и есть ахиллесова пята, то анатомически она может быть выше. Это его желудок».

До Джошуа и Дюбуа были бойцы из стран СНГ, кто ронял Усика ударами в корпус. В некоторых случаях он держался за пах и спину после пропущенных попаданий выше пояса. Но рефери все равно отсчитывали нокдаун.

Александр Усик – Егор Мехонцев

В 2009 году Усик еще не стал звездой любительского бокса, каким был Василий Ломаченко. В полуфинале чемпионата мира в Милане он встретился с россиянином Егором Мехонцевым. После двух раундов счет был 6-5 в пользу Усика. В заключительном отрезке бойцы зарубились и Мехонцев попал точно в корпус. Усик присел и показал, что ему ударили в район паха.

Судья снял с Мехонцева два балла – это разозлило, поэтому он вырвал концовку. Хотя Усику не засчитали как минимум пять акцентированных попаданий. Итоговый счет – 14-10 в пользу Мехонцева. Тренер Усика Сергей Доценко был недоволен решением и сказал о предвзятости судей.

«В один из моментов я ударил его в корпус, а он рухнул на ринг и стал изображать, будто я попал ему ниже пояса. Не бил я его туда – у боксера в этом месте есть защитная ракушка, и если бы удар в нее пришелся, то я бы это сразу почувствовал. Усик просто схитрил, но судьи ему поверили и два очка с меня сняли. Я так разозлился, что на последней минуте провел пять или шесть удачных атак подряд», – заявил Мехонцев.

Александр Усик – Василий Левит

Их встреча состоялась в финале международного турнира «Мемориал Макара Мазая» в Мариуполе. На этих соревнованиях когда-то выступали братья Кличко, причем Виталий их выиграл и выполнил норматив мастера спорта международного класса, а Владимир дебютировал во взрослой возрастной группе.

На тот момент Усик и Левит были чемпионами Европы и Азии. Усик работал разнообразнее и техничнее, но Левит был более нацеленным и в то же время прямолинейным – в первой половине поединка даже выглядел предпочтительнее.

Но ход боя разделил нокдаун. Левит пробил печень Усика, но тот схватился за почки. Рефери отсчитал нокдаун. После этого эпизода Усик включился и забирал почти все эпизоды. Левит не успевал за более мастеровитым соперником и проиграл третий раунд. Судьи отдали победу Усику – он выиграл престижный турнир, а после этого стал чемпионом мира.

Александр Усик – Артур Бетербиев

Противостояние с Бетербиевым началось в 2007 году, когда они встретились в матчевой встрече Россия – Украина. Тогда Бетербиев победил. Потом они встречались в 1/4 финала на чемпионате мира в Баку и на Олимпиаде в Лондоне. И в обоих случаях Бетербиев посадил Усика ударом в корпус. Несмотря на это, победа доставалась Усику с одинаковым счетом 17-13.

Оба поединка были близкими, поэтому спорными по счету на табло. На чемпионате мира Бетербиев пробил правый хук в корпус на последней минуте боя – Усик присел. Судья отсчитал ему нокдаун и продолжил поединок. Тот же рефери судил их встречу на Олимпиаде. Тогда Бетербиев отправил Усика в нокдаун во втором раунде. Сначала судья отсчитал нокдаун, но затем снял балл именно с Бетербиева.

Тогда Усик держался за почки, как в бою с Василием Левитом, из-за чего рефери поменял решение. Хотя на повторе видно, как Бетербиев пробил в корпус. Да, он ударил в бок, но это была пограничная зона, а не почки, за которые держался Усик. Тем не менее Бетербиев навязал еще более конкурентный бой, чем годом ранее. Но итоговый счет получился таким же, как в Баку.

«Он же левша. Я правой ударил. Судья показал, что я ударил его за спину. Как можно ударить левшу за спину правой рукой? Многие не знают этот момент. Тогда у меня забрали три очка. Они отсчитали нокдаун и сделали замечание. Когда делают замечание, это минус два очка. Еще и нокдаун аннулировали – еще минус очко», – говорил Бетербиев.

Александр Усик – Магомедрасул Меджидов

После триумфа на Олимпиаде Усик перешел в полупрофессиональную лигу WSB, подчиняющаяся AIBA. Формат боя – пять раундов по три минуты. Боксеры дрались без шлемов и с голым торсом для приближения условий к профессионалам. Они выступали за команды против других коллективов, как в матчевой встрече. Восемь команд, больше всех победивших на групповой стадии, попадали в плей-офф и дальше боролись за выход в финал.

В 1/4 финала команде Усика «Украинские Атаманы» противостояли «Бакинские Огни» из Азербайджана. Тогда Усик выступал в тяжелом весе свыше 91 кг и вышел против чемпиона мира-2011 Магомедрасула Меджидова. Меджидов был тяжелее его на 10 кг, но разницу нивелировали техника и бойцовский интеллект.

В третьем раунде Меджидов пробил в корпус и отправил Усика в нокдаун. Но из-за блока удар пришелся точно в пояс. Судья открыл счет, но Усик быстро встал. Примечательно, что боковые судьи увидели удар ниже пояса и отдали этот раунд Усику без вычета баллов. В итоге он выиграл единогласным решением со счетом 50-45.

Александр Усик – Энтони Джошуа-2

Перед реваншем ходили слухи, что Мартин Баколе уронил Усика на спаррингах ударом в корпус. Менеджер Усика Александр Красюк опроверг эту информацию и заявил, что его боксер был близок к нокдауну Баколе. Поэтому Джошуа спрашивал у Усика, как его корпус и готов ли он к бою.

Менеджер Джошуа Эдди Хирн указал на слабое место Усика еще за месяц до реванша: «Когда вы думаете об этом поединке, возникает ощущение, что Джошуа просто обязан побеждать. Правда, Усик способен подстраиваться под любой стиль, но ему не нравится драка.

Он не любит, когда его бьют – особенно по корпусу. Не секрет, Джошуа должен быть более агрессивным. Но об этом проще сказать. Роберт Гарсия верно подметил, что вам нужны три плана на бой, потому что Усик очень хорош».

Джошуа действительно здорово подготовился к реваншу и удивил Усика домашней заготовкой. Эй Джей разрывал дистанцию как раз через удары в корпус. Но из-за такого смещения акцентов Джошуа один раз пробил ниже пояса в пятом раунде. При этом он не отходил от стартовой установки и сближался через короткие удары по корпусу.

С этого удара началось одностороннее избиение Усика в девятом раунде. В ближней дистанции он согнулся от апперкота в корпус и спасался от ударного града Джошуа за счет ног и глухой защиты. Тогда Эй Джей переключился на голову, потому что рвался за нокдауном. Хотя ему стоило чаще чередовать удары в корпус и голову, чтобы сбить соперника. В итоге Эй Джей дал Усику продышаться – тот вернулся в 10-м раунде, а потом победил.

Фото: Gettyimages.ru/Gabriel Kuchta / Freier Fotograf; East News/JACK GUEZ / AFP, Ayman Yaqoob / ANADOLU AGENCY, Foto Olimpik / NurPhoto