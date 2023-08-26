Андрей Голышев – с тактическими итогами.

Бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа сложился вполне ожидаемо. Усик контролировал поединок от начала до конца, боксировал на дистанции, не давая Дюбуа развивать атаки, а затем нокаутировал. Из восьми полных раундов двое судей отдали Дюбуа всего один.

Дюбуа много выцеливал по корпусу, но не воспользовался преимуществом после удара ниже пояса. Усик взорвался и дважды отправил его в нокдаун

Первые три раунда Усик провел в привычной манере – диктовал ход поединка передней рукой, измерял дистанцию, пробивал джеб и двойки. Дюбуа был в замешательстве и не мог найти подходящий момент для атаки. О защите он даже не думал и принимал удары Усика лицом, во втором раунде его слегка повело после жесткой двойки.

В четвертом раунде план Дюбуа наконец приобрел очертания – он выцеливал удары в корпус и встречал Усика на входе правым кроссом (единственные приемы, которые принесли временный успех Энтони Джошуа в двух поединках против Усика). Раунд получился равным.

В начале пятого раунда Дюбуа пробил мощный апперкот в область пояса, Усик согнулся и упал на настил. Судья засчитал удар ниже пояса и дал Усику четыре минуты на восстановление. Когда бой продолжился, Усик много перемещался по рингу и избегал разменов. Чувствовалось, что он не до конца восстановился от удара, но Дюбуа никак этим не воспользовался. Под конец раунда Усик перешел в наступление и несколько раз мощно попал дальней рукой.

В следующем раунде Усик увеличил давление – он загонял соперника к канатам и вкладывался в удары. Дюбуа неплохо отвечал по корпусу и доставлял этим явный дискомфорт. В седьмом Усик перестал активно двигаться, чувствуя, что Дюбуа устал. Он не спеша преследовал соперника и выбрасывал размашистые хуки – многие достигали цели.

Усик агрессивно начал восьмой раунд, но Дюбуа встретил его тяжелым контрпанчем. Усик провел трехминутку на отходе, набрасывая легкие удары, а Дюбуа снова пробивал корпус. В конце раунда Усик взорвался затяжной серией, ноги Дюбуа разъехались – и он оказался в нокдауне.

В девятом Усик прилип к сопернику с явным намерением завершить бой досрочно. Дюбуа слабо огрызался, пропуская множество чистых ударов. Все закончилось простым одиночным джебом от Усика, после которого противник свалился на колени. Дюбуа не спешил подниматься – судья остановил поединок.

Усик превзошел Дюбуа по ударам и показал – возраст, простой и габариты не мешают ему доминировать в тяжелом весе

Разница в классе между боксерами была очевидна. Усик вчистую перебоксировал Дюбуа, постепенно отбивая у противника желание наступать. Он донес 88 ударов против 47 у Дюбуа, 52 джеба против 13 и даже превзошел его по силовым ударам – 36 к 34.

Усик не пропускал больше одного удара за раз – сразу уходил с линии атаки или отвечал собственными выпадами. Возможно, Дюбуа и правда обладает мощью Джорджа Формана, как говорил его тренер. Но если ты не можешь донести ее до цели – какой в ней смысл?

Возраст, простой и габариты практически не сказались на выступлении Усика. В этом бою он не выглядел маленьким для веса и подтвердил, что его мощи вполне хватает, чтобы нокаутировать тяжей. Усик был менее подвижным, чем обычно, но и противник практически его не преследовал.

Много споров вызвал удар Дюбуа ниже пояса, один из комментаторов после повтора заявил, что удар был чистым и Дюбуа должен стать чемпионом. Судя по реакции Усика, удар все же пришелся в запрещенную область. Говорить о его нокауте в любом случае не стоит – если бы судья начал отсчет, вполне возможно, что Усик поднялся бы на ноги.

Но удары в корпус вполне могу стать уязвимым местом Усика. На протяжении боя было видно, что он гораздо хуже переносит эти попадания, перекрывается и отступает. Во втором бою с Джошуа Усик аналогично просел после того, как противник отбил ему корпус. Возможно, следующий соперник учтет это и будет охотиться за корпусом больше, чем Дюбуа.

Надеемся, что следующим соперником Усика станет Тайсон Фьюри, а не претендент по линии IBF Филип Хргович.

Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press