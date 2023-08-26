Спорные эпизоды в карьере Луиса Пабона.

Бой во Вроцлаве между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершился скандалом. Все из-за эпизода в пятом раунде, когда Усик присел на канвас после пропущенного удара. Рефери Луис Пабон зафиксировал удар ниже пояса и дал чемпиону время на восстановление.

Но Дюбуа и его менеджер Фрэнк Уоррен раскритиковали судейство и подадут апелляцию из-за работы Пабона – по их мнению, удар был легальным, поэтому Усику нужно было отсчитывать нокдаун. Это не первый случай, когда Пабона публично критикуют.

Луис Пабон – один из самых известных рефери в боксе. Он занимается этим около 30 лет и заработал серьезный авторитет, поэтому ему часто доверяют чемпионские поединки. Причем часто обслуживал бои с участием бойцов из России и стран СНГ:

• Владимир Кличко – Александр Поветкин;

• Александр Поветкин – Марко Хук;

• Александр Усик – Энтони Джошуа-2;

• Элейдер Альварес – Сергей Ковалев-2;

• Сергей Ковалев – Жан Паскаль-1;

• Геннадий Головкин – Риото Мурата;

• Дмитрий Бивол – Хильберто Рамирес.

Даже среди этих пар есть те, где Пабон отработал недостаточно объективно и внимательно.

Владимир Кличко – Александр Поветкин

Это был очень вязкий бой. Кличко разрывал дистанцию и сковывал Поветкина в клинче, но Пабон редко его предупреждал. Угловые Поветкина обращались к рефери, но это ни к чему не привело. Кличко продолжал висеть на Поветкине все 12 раундов. Только в 11-м Пабон снял за это балл.

В седьмой трехминутке Поветкин трижды побывал в нокдауне. Из них два падения были от толчков Кличко. Поэтому команда Поветкина собиралась подать апелляцию, чтобы отстранить Пабона от судейства на год.

«Кличко-младший нарушил правила, которыми запрещены преднамеренные захваты, скручивания, какие обычно применяют в тайском боксе и миксфайте, а также отбрасывания соперника на канаты или настил ринга.

Рефери засчитывал Александру несколько раз нокдаун, но мы видели, что он падал не от ударов, а от бросков. И Кличко наваливался на соперника всем весом. В результате Саша носил 109 кг на себе все 12 раундов, что очень сильно его утомило», – заявил менеджер Поветкина Дмитрий Иванов.

Но на следующий день команда Поветкина отказалась от претензий. Об этом сказал промоутер Андрей Рябинский: «Да, действия рефери были ниже среднего. И это мягко сказано. Но мы не будем подавать апелляцию. Сейчас это будет выглядеть неправильно. Бой состоялся. В нем Володя оказался сильнее. Мы это с Сашей обсуждали. Апелляции сейчас будут выглядеть как махание кулаками после драки».

Известный журналист Дэн Рафаэль согласился с командой Поветкина: «Рефери Луис Пабон как обычно продолжает работать ужасно».

Ламонт Роуч – Орландо Круз

Бой прошел на родине Орландо Круза в Пуэрто-Рико. На кону стоял вакантный пояс чемпиона по версии WBO International. Скандальный эпизод случился в девятом раунде. Роуч потряс соперника двумя боковыми, из-за чего тот потерял равновесие, отлетев назад. Пабон не открыл счет и посчитал, что Круз поскользнулся. Роуч сразу же пробил удачную серию, но соперник залез в клинч и снова упал – опять без счета, но тут было не так однозначно.

В итоге с Круза не сняли балл за нокдаун, что повлияло на исход поединка. Один судья выставил ничейные 95-95, второй – победу Крузу со счетом 96-94, а третий – победу Роучу (97-93). Бой закончился вничью, а пояс остался вакантным. Если бы нокдаун был засчитан, тогда первый судья отдал бы победу Роучу, а у второго была бы ничья.

Несмотря на недовольство работой Пабона, команда Роуча не подавала апелляцию, потому что WBO распорядилась о проведении реванша. Но вместо второго боя с Крузом за вакантный пояс Роуч дрался с другим бойцом и со второго раза стал чемпионом.

Амир Хан – Пол Макклоски

Даже односторонний бой закончился судейским скандалом. Хан уверенно побеждал, но в шестом раунде бойцы случайно столкнулись головами. Рефери отвел Макклоски в угол, чтобы его осмотрел врач, и остановил поединок, хотя у Пола было небольшое и неглубокое рассечение над бровью. В таких случаях победитель определяется по судейским карточкам – у всех судей с отрывом победил Хан.

Несмотря на победу Хана, команда Макклоски была крайне недовольна остановкой. Сначала его команда заявила, что Макклоски должен был выиграть бой в концовке, а потом менеджер Эдди Хирн раскритиковал рефери: «Я не думаю, что есть какие-либо сомнения, что должен состояться матч-реванш. Макклоски ограбили. Если посмотреть, то рассечение несущественное. Судя по тому, что я видел от этого рефери, его больше нельзя допускать на боксерский ринг».

Но Хан все равно отказал в реванше: «Он не выиграл ни одного раунда. Я бил его и не устал. Обещаю, что если бы прошло еще два раунда, то был бы нокаут. В реванше нет никакого смысла».

Сергей Ковалев – Жан Паскаль

Пиковый Сергей Ковалев уверенно разбивал элиту полутяжелого веса. В 2015 году состоялся первый бой против Жана Паскаля. Ковалев стал первым бойцом, кто отправил Паскаля в нокдаун и удосрочил.

По мнению Паскаля, в восьмом раунде случился спорный эпизод. Ковалев избивал соперника серией из плотных ударов, но поскользнулся. Затем он набросился на прижатого Паскаля в углу и пробил два мощных хука, после чего рефери остановил поединок. Хотя он уверенно стоял на ногах. На пресс-конференции Жан обвинил Пабона в остановке.

«Это был хороший бой для болельщиков. Я сделал все, что мог. Не хочу умалять заслуг Ковалева, он великий чемпион, но эта остановка – полная чушь. Я мог продолжать бой. Поединок был тяжелым для нас обоих, не понимаю, почему рефери остановил его. Это не хоккей», – заявил Паскаль.

Через год между ними состоялся реванш. На этот раз бой остановил тренер Паскаля Фредди Роуч – возражений не было.

Эдриен Бронер – Эшли Теофан

Еще один случай преждевременной остановки боя. В 2016 году Эдриен Бронер и Эшли Теофан дрались за пояс WBA в первом полусреднем весе. Бронер провалил взвешивание и лишился титула, но в жестком стиле разбивал защиту Теофана и с небольшим отрывом выигрывал поединок у всех судей.

В девятом раунде Бронер пробил несколько серий, а Теофан убегал от соперника и закрывался в глухой защите. Из-за этого Пабон вмешался в бой и его остановил, хотя Теофан не был потрясен.

«Я думаю, что бой проходил в равной борьбе и следующие четыре раунда были бы такими же. Ни в коем случае нельзя было останавливать бой. Очень жаль, что рефери так поступил. Я ему говорил: «Я в порядке, я в порядке». А он отмахнулся. Не знаю, о чем он думал», – сказал после боя Теофан.

Это единственный случай, когда Пабон прокомментировал работу в этом поединке: «Я остановил бой из-за превосходства Бронера, который потряс Теофана в нескольких раундах. Теофан выиграл не более двух раундов. Он не был нокаутирован, но был очень слаб. И что, я позволил ему получить еще больше травм? Понятно, что после того как Бронер его потряс, он показал мне левую руку, что означает «больше не надо». Когда боксер дерется, он не просит времени [на передышку]».

На сайте WBA Пабон иногда делает разборы боев, где указывает на судейские ошибки.

«Во время поединка часто возникают ситуации, которые могут привести к неправильным решениям или непреднамеренным ошибкам. Примером может служить ситуация, когда рефери не видит удар головой или иной запрещенный удар.

Такое может случиться с каждым, но это оправдание не может служить легким выходом из ситуации, когда мы совершаем ошибки. Мы должны избегать ошибок любой ценой. Этого можно добиться только концентрацией.

Я говорю это потому, что когда рефери не видит чего-то во время боя, то он просто говорит: «Я не видел», «Я человек». Это недопустимо», – писал Пабон в 2013 году.

Будут ли комментарии после боя Усик – Дюбуа?

Фото: Gettyimages.ru/Gabriel Kuchta, Alex Livesey, Patrick Smith; Dmitry Golubovich/Russian Look, Allan Zilkowsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press