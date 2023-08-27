14 комментариев

Честная победа?

Во Вроцлаве прошел титульный бой между действующим чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа. Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Как прошел бой?

Усик не дрался целый год (подписался с футбольным клубом и хочет стать президентом Украины) и попал на молодого нокаутера

Усик не дрался целый год и после победы над Энтони Джошуа в августе-2022 больше активностей создавал вне ринга – пока другие топ-соперники проводили бои. Вот что он делал:

•‎ Так и не договорился о поединке с Тайсоном Фьюри – называл его жадным пузом, хотя, по словам менеджера Александра Красюка, уже подписал контракт на бой;

•‎ Стал игроком футбольного клуба «Полесье» – контракт на один год;

•‎ Сказал, что после завершения карьеры может баллотироваться на пост президента Украины.

В итоге в 2023 году вместо главного боя XXI века с Фьюри (тот вообще договорился выйти на ринг против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в Саудовской Аравии) мы получили малопривлекательную афишу – пусть и против молодого (младше на 10 лет), но атлетичного британца с нокаутирующим ударом.

Даниэль Дюбуа называл Усика старикашкой и ненастоящим супертяжем, обещал оборвать идеальный рекорд (20-0, 13 побед – нокаутами) и даже подключил к тренировкам его бывшего тренера Джеймса Али Башира, с которым тот работал после перехода в профи.

Усику 36 лет, но он не собирается заканчивать. Главная цель – забрать у Фьюри пояс WBC и стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. «Нет, это не финальная точка. Мне 36, это лишь начало. Я занимаюсь боксом с 15 лет, но сейчас все только начинается. Но осознаю, что мне осталось не так много лет в спорте. Не хочу задерживаться».

Усик дважды отправил Дюбуа в нокдаун, хотя в пятом раунде, кажется, сам проиграл нокаутом

Усик подходил к бою как абсолютный фаворит и у букмекеров, и у экспертов. Главная надежда Дюбуа – нокаутирующий удар: «Нужно быть агрессивным. Обрушить на него все, над чем мы работали в тренировочном лагере. Я просто должен попасть по его маленькой голове. Он крузервейт, это будет несложно».

И в начале пятого раунда попал, но не в голову, а в пах – как минимум так решил рефери, хотя комментатор отметил, что, возможно, удар пришелся не в пах, а в резинку. Усик сел на настил и несколько минут восстанавливался, но потом показал, что готов продолжать – трибуны активно его поддерживали.

Усик забрал начало боя – во втором раунде Дюбуа даже пошатнулся после кросса. При этом в четвертом раунде Дюбуа выбрасывал больше ударов, попадал встречными кроссами и был активнее. После паузы из-за удара в пах Усик включился и попал дальней рукой. В седьмом раунде он донес серию ударов в голову – Дюбуа спас гонг.

Дюбуа хорошо вкладывался в корпус и несколько раз прощупывал печень. Но в восьмом рануде упал в нокдаун после серии ударов, в девятом, когда Усик попал джебом, судья отсчитал нокдаун еще раз и завершил бой.

Усик провел бой увереннее, давил и в итоге отпраздновал победу танцем прямо на ринге. После этого обратился к Дюбуа: «Ты молод. Ты можешь мечтать. Чувак, расслабься, это бокс. Это тяжелый вид спорта. Спасибо».

Сам Дюбуа не согласился с исходом боя из-за спорного удара в пах: «Не думаю, что это был удар ниже пояса! Меня обманули и лишили победы!» Его поддержал промоутер Фрэнк Уоррен, который сказал, что подаст апелляцию на решение и потребовал реванш.

Усик сохранил пояса WBA, IBF и WBO, но оставил итог неоднозначным. «Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца».

Фото: AFP/ANDRZEJ IWANCZUK, JAKUB PORZYCKI