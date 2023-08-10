Тренирует Нганну перед боем с Фьюри.

Федор Емельяненко хочет провести боксерский поединок с Майком Тайсоном. В отличие от Тайсона, Емельяненко совсем недавно завершил профессиональную карьеру и все это время не покидал медиапространство – Майк же не дрался с 2020-го, когда провел выставочный бой с Роем Джонсом-младшим.

Чем он занимался все это время?

Тайсон развивает личный бренд и ведет собственный подкаст – к нему в гости даже приходил Хасбик

Тайсон давно завершил профессиональную карьеру, но его популярность не уменьшилась – сейчас он активно прокачивает личный бренд и строит настоящую медиаимперию. В прошлом году состоялись премьеры сразу двух полнометражных фильмов, в которых Тайсон сыграл ключевые роли.

А на стриминговом сервисе Hulu вышел мини-сериал «Майк» – сам Тайсон в съемках шоу не участвовал и раскритиковал его создателей: «Они украли мою биографию и не заплатили. Для них я просто ниггер, которого можно продать на аукционе».

Тайсон активно ведет личный ютуб-канал и развивает социальные сети, а недавно запустил собственный подкаст – в гости пришел даже блогер Хасбик, с которым Тайсон устроил шуточный спарринг (который больше напоминал одностороннее избиение).

В последние годы публичный образ Тайсона стал более позитивным, но скандалы не исчезли – прошлой весной Майк избил мужчину прямо в самолете. Инцидент произошел в Сан-Франциско – по словам очевидцев, пострадавший сидел сзади Тайсона и сам его спровоцировал. Но обошлось без суда: «Он ######### [докопался] до меня. Я фотографировался с этим ниггером. Я не должен летать обычными рейсами. Моя жена злится, когда я лечу вместе со всеми».

Тайсон много времени уделяет развитию бизнеса. Его самый амбициозный проект – ферма по выращиванию марихуаны. Гигантское ранчо находится в Калифорнии и занимает 170 гектаров – это почти 240 футбольных полей. Проект приносит Тайсону больше полумиллиона долларов в месяц, но он хочет построить на территории ранчо еще и университет для начинающих фермеров.

«Мой срок годности подходит к концу». Тайсон размышляет о скорой смерти – недавно его заметили в инвалидной коляске

В 2022 году Тайсона заметили в аэропорту Майами в инвалидной коляске – за месяц до этого Майк передвигался по Нью-Йорку с тростью. Хоть он уверяет, что сейчас находится в прекрасной форме, а беспокоит его только иногда возникающий ишиас, многие поклонники волнуются – особенно после высказываний о приближении смерти: «Когда я смотрю в зеркало, я вижу все эти маленькие пятна на моем лице. Срок годности подходит к концу, это произойдет очень скоро».

Несмотря на это, в сети регулярно появляются ролики с тренировок Тайсона, а недавно он рассказал о желании вернуться на ринг. По словам Майка, его соперником может стать Эвандер Холифилд: «Есть люди, которые хотят это увидеть. Я не против такого боя. Со мной можно договориться, меня можно убедить. Мой разум работает яснее, когда я вижу конкретное денежное предложение».

В январе Тайсон Фьюри предложил Тайсону поучаствовать в организации боя против Фрэнсиса Нганну – и отработать его в качестве рефери. Майк отказался, но появится в Саудовской Аравии – сейчас он тренирует и станет секундантом Нганну: «Для меня большая честь с ним работать. Фрэнсис – яркий пример человека, который превратил невзгоды и трудности в преимущество».

Фото: instagram.com/miketyson