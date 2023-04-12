46 комментариев

«Пытается усидеть на двух стульях».

Экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев продолжает участие в четвертом сезоне шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. За пять прошлых выпусков он ни разу не попал в номинацию на вылет, но несколько раз конфликтовал с участниками и даже ел мармеладки с тараканами, чтобы помочь команде.

Какой получилась шестая неделя с участием Дениса Лебедева?

«Заподозрил, что она пытается меня сбить». Лебедев пошел на испытание с рэпером ST и нагрубил Бузовой

В прошлом выпуске шоу покинул актер Андрей Свиридов (охранник Гена из «Универа»). Его место занял рэпер ST. Вместе с ним Денис Лебедев отправился на испытание за монеты: «Меня обрадовало, что я иду в компании ST. Он физически крепкий парень, который правильно настроен. На бодряках, свеженький, с желанием».

Их задача – поместить голову в коробку со змеями и наощупь провести монету по лабиринту. Лебедев участвовал первым. «У Дениса такое серьезное лицо, что змеи отползают от него подальше на всякий случай», – пошутила ведущая Ольга Бузова. Лебедев объяснил тактику: «Четко понимал, что если не будешь крутить головой, кричать, издавать лишние звуки, то змея и не обратит на тебя внимания».

Он быстро продвинулся по лабиринту, но затормозил в конце: «Мне показалось, что я неплохо начал. Настраивался на максимальный результат. Понял, что 80% лабиринта я прошел быстро. Запаниковал. Начал искать ход. Наверное, где-то надо вернуться».

Из-за этого злился, матерился и нагрубил Ольге Бузовой, которая хотела ему помочь: «Ага, да, разводи. Оль, не мешай мне, я тебе почему-то не верю!» – «Мы подсказываем тебе!» Уже после испытания Лебедев объяснил: «Я заподозрил, что она пытается меня сбить и увести с правильного пути».

«Вы подсказывали все равно неправильно, – предполагал Лебедев, но успокоился. – Я никого не виню – это моя ошибка. Расстроился, что не сделал максимум. Понимал, что сегодня еды будет меньше, чем могло бы быть». В итоге Лебедев заработал только 10 монет (ST принес команде в пять раз больше) и говорил, что на него давит ответственность: «На этом проекте развивается фобия недоверия. Оля, был уверен, что ты меня обманываешь. Ошибся».

Победа на общем испытании, иммунитет и упреки за двойную игру

В командном испытании на иммунитет участникам нужно было на вытянутых руках как можно дольше продержать игрушку львенка. В таком упражнении на статику Лебедев продержался почти восемь минут и выиграл. «Мышцы начали наливаться усталостью, окисляться. У меня была судорога в спине в двух местах», – рассказывал Лебедев после испытания. Мы увидим его как минимум в еще одном выпуске.

По мнению нескольких участников, на проекте Лебедев держится обособленно, но ведет двойную или тройную игру. «Денис пытается усидеть на двух стульях», – отметил комик Дмитрий Кожома. При этом его поддержала актриса Наталья Медведева, которая уверяла, что Лебедев не проголосует против нее – потому что они оба из Чехова.

После возвращения Лебедева и ST с испытания с лабиринтом команда неоднозначно отреагировала на заработанные монеты. «Наш богатырь себя не оправдал», – сказала актриса Мария Кравченко. Но когда Лебедев в личном споре с ST настоял на покупке специй в магазине, то все участники обрадовались и поддержали выбор.

Мария Погребняк убеждала Лебедева присоединиться к ее коалиции, но он не согласился и попросил подождать: «Может быть, они на меня рассчитывают. Но это их проблемы. Мне все это напоминает игру в дурака. Если ты дал себя обмануть – значит, ты дурак. Иди гуляй».