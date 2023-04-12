46 комментариев

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Денис Лебедев зажег на «Звездах в Африке»: нагрубил Бузовой, засунул голову в коробку со змеями, получил иммунитет

Денис Лебедев Денис Лебедев
бокс бокс
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«Пытается усидеть на двух стульях».

Экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев продолжает участие в четвертом сезоне шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. За пять прошлых выпусков он ни разу не попал в номинацию на вылет, но несколько раз конфликтовал с участниками и даже ел мармеладки с тараканами, чтобы помочь команде.

Какой получилась шестая неделя с участием Дениса Лебедева?

«Заподозрил, что она пытается меня сбить». Лебедев пошел на испытание с рэпером ST и нагрубил Бузовой

В прошлом выпуске шоу покинул актер Андрей Свиридов (охранник Гена из «Универа»). Его место занял рэпер ST. Вместе с ним Денис Лебедев отправился на испытание за монеты: «Меня обрадовало, что я иду в компании ST. Он физически крепкий парень, который правильно настроен. На бодряках, свеженький, с желанием».

Их задача – поместить голову в коробку со змеями и наощупь провести монету по лабиринту. Лебедев участвовал первым. «У Дениса такое серьезное лицо, что змеи отползают от него подальше на всякий случай», – пошутила ведущая Ольга Бузова. Лебедев объяснил тактику: «Четко понимал, что если не будешь крутить головой, кричать, издавать лишние звуки, то змея и не обратит на тебя внимания».

Он быстро продвинулся по лабиринту, но затормозил в конце: «Мне показалось, что я неплохо начал. Настраивался на максимальный результат. Понял, что 80% лабиринта я прошел быстро. Запаниковал. Начал искать ход. Наверное, где-то надо вернуться».

Из-за этого злился, матерился и нагрубил Ольге Бузовой, которая хотела ему помочь: «Ага, да, разводи. Оль, не мешай мне, я тебе почему-то не верю!» – «Мы подсказываем тебе!» Уже после испытания Лебедев объяснил: «Я заподозрил, что она пытается меня сбить и увести с правильного пути».

«Вы подсказывали все равно неправильно, – предполагал Лебедев, но успокоился. – Я никого не виню – это моя ошибка. Расстроился, что не сделал максимум. Понимал, что сегодня еды будет меньше, чем могло бы быть». В итоге Лебедев заработал только 10 монет (ST принес команде в пять раз больше) и говорил, что на него давит ответственность: «На этом проекте развивается фобия недоверия. Оля, был уверен, что ты меня обманываешь. Ошибся».

Победа на общем испытании, иммунитет и упреки за двойную игру  

В командном испытании на иммунитет участникам нужно было на вытянутых руках как можно дольше продержать игрушку львенка. В таком упражнении на статику Лебедев продержался почти восемь минут и выиграл. «Мышцы начали наливаться усталостью, окисляться. У меня была судорога в спине в двух местах», – рассказывал Лебедев после испытания. Мы увидим его как минимум в еще одном выпуске.

По мнению нескольких участников, на проекте Лебедев держится обособленно, но ведет двойную или тройную игру. «Денис пытается усидеть на двух стульях», – отметил комик Дмитрий Кожома. При этом его поддержала актриса Наталья Медведева, которая уверяла, что Лебедев не проголосует против нее – потому что они оба из Чехова.

После возвращения Лебедева и ST с испытания с лабиринтом команда неоднозначно отреагировала на заработанные монеты. «Наш богатырь себя не оправдал», – сказала актриса Мария Кравченко. Но когда Лебедев в личном споре с ST настоял на покупке специй в магазине, то все участники обрадовались и поддержали выбор.

Мария Погребняк убеждала Лебедева присоединиться к ее коалиции, но он не согласился и попросил подождать: «Может быть, они на меня рассчитывают. Но это их проблемы. Мне все это напоминает игру в дурака. Если ты дал себя обмануть – значит, ты дурак. Иди гуляй».

Лицом взвешивал торт и вошел в коалицию с Бледанс – посмотрели на Дениса Лебедева в «Звездах в Африке»

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46 комментариев

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dreamstep
Лебедев - чувак который в мирное время наряжался в форму ВДВ, из-за чего ловил хейт от служивших. Теперь во время СВО весь патриотизм исчез, поехал на шоу к Бузовой. Вот такой интересный персонаж.
+263
-6
+257
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fedorbazaykin
Я не понимаю, автора держат в заложниках и заставляют писать о этом шоу?
+112
-3
+109
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IrbIS
Ответ dreamstep
Лебедев - чувак который в мирное время наряжался в форму ВДВ, из-за чего ловил хейт от служивших. Теперь во время СВО весь патриотизм исчез, поехал на шоу к Бузовой. Вот такой интересный персонаж.
Расплескалась синева, расплескалась
+90
-5
+85
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pelod
что делает эта спортивная статья на нашем уютном сайтике любителей дикой природы и диковинных зверюшек?
+44
-4
+40
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Имаго
Вот если бы он двоечку Бузовой прописал , то еще можно понять почему статья в разделе бокса , а пока не по теме..
+34
-2
+32
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DrDro
Ответ Alessandro Costacurta
Засунул голову в коробку и нагрубил бузовым.
засунул голову в бузову и нагрубил змеям.
+25
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+22
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jonnysilverhand01
А потом спрашиваем … откуда у обычных людей стереотипы о недалеких боксерах 🤣
+21
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+20
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Боевой Бурят Путина
Для меня лично Лебедев всегда был клоуном и шоуменом типа Джигурды. Теперь хоть перестал прикидываться боксером и десантником, уже хорошо. С Бузовыми смотрится гармоничнее
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Kanonir152
Вчера зашел к родителям и случайно застал сие чудо шоу на телевизоре. На мой взгляд, это вообще не стоит того, чтобы обсуждать.
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spawn0
Иммунитет от интеллекта он давно уже получил.
+10
-1
+9
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Фикиск Фусов
Мерзкий персонаж.
+7
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Burak Orel
Что эта недостатья делает на спортивном сайте?
+8
-2
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Kanonir152
Ответ Alex DeLarge
но вы уже его обсуждаете
Только потому что не хочу, чтобы подобные посты появлялись на сайте.
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Дмитрий Викулов
Ответ Burak Orel
Что эта недостатья делает на спортивном сайте?
Спортивный? Я думал политический, давно уже захожу сюда за правильной повесточкой
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-4
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Мари Хуан
Ничего не понятно, да и по###)
+6
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АРХАТ
Во времена "последнего героя" это было интересно смотреть даже без участия звёзд, а сейчас и со звёздами не привлекает внимание
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Alessandro Costacurta
Засунул голову в коробку и нагрубил бузовым.
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Кабан Иванов
Мало того, что это не имеет абсолютно никакого отношения к спорту, так ещё и читать это просто противно. Спортс продолжает пробивать дно своими откровенно кошмарными постами
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BeastI666I
нагрубил Бузовой, получил минет?! так это работает?
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Ярик01
Ответ Кабан Иванов
Мало того, что это не имеет абсолютно никакого отношения к спорту, так ещё и читать это просто противно. Спортс продолжает пробивать дно своими откровенно кошмарными постами
Как будто Хасбик с Загитовой в очередных фотосессиях имеют отношение к спорту.
А комментируют десятки людей.
+3
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Мари Хуан
Ответ GromwuD
я человек простой, вижу Бузову, ставлю минус...
Твои слова - водица, так не годится.))
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Тюменец
Там, вообще, странная банда собралась. ))
Набрали бы к Лебедеву еще сразу кучку демонов из ДОМ 2, Олега Монгола, Саню Емельяненко, Александра Невского, Хабзика, Руки-Базуки, Джигурду, Джигана, Бадюка, Милонова - как раз контингент Бузовой. Галустян в роли соведущего не тянет, туда надо сразу Невзорова. Вот это был бы трэш.
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Кабан Иванов
Ответ Ярик01
Как будто Хасбик с Загитовой в очередных фотосессиях имеют отношение к спорту. А комментируют десятки людей.
Если долго и планомерно постить всякую дичь, то её в конце концов начнут комментировать
+2
0
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antifa rise up
Ответ dreamstep
Лебедев - чувак который в мирное время наряжался в форму ВДВ, из-за чего ловил хейт от служивших. Теперь во время СВО весь патриотизм исчез, поехал на шоу к Бузовой. Вот такой интересный персонаж.
Типичнейший «каждый должен заниматься своим делом», как доходит до этого самого дела патриот 🤷🏽
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sam2four
Ответ Андрей Томинов
Чисто гипотетически меня интересует одно, а знает ли он таблицу умножения и в частности на 5?
На 5 легко. Вот на 10!..
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