7 комментариев

В больнице ему позвонил Путин.

В 2013 году Денис Лебедев проводил защиту пояса чемпиона мира по версии WBA против Гильермо Джонса – и проиграл. Это было его второе поражение в карьере, но позже он вернул титул после проваленного Джонсом допинг-теста, а бой признали несостоявшимся.

Главный момент – огромная гематома на лице Дениса Лебедева, которая увеличивалась с каждым ударом соперника. Что это было?

После четвертого раунда Лебедев ничего не видел правым глазом, но достоял до 11-го. Команда не планировала выбрасывать полотенце

Лебедев получил рассечение под правым глазом еще в первом раунде. Тренер Алексей Зимин рассказывал: «Мы каждый раунд следили за глазом, а он все распухал и распухал. Денис же вел по очкам, вел бой на протяжении многих раундов, но вот только как начала появляться гематома, он начал получать удары».

По словам Лебедева, это повлияло на его план. «Когда я его получил [рассечение], понял: план на всю дистанцию не сработает, нужно гасить его [Джонса] в первой половине боя, до шестого раунда. Если не смогу это сделать, значит бой остановят ввиду невозможности продолжать».

Лебедев не ожидал, что рассечение приведет к такой большой гематоме. Позже он называл этот бой самым значимым в карьере и говорил, что специально уходил на дистанцию для выцеливания ударов: «Где-то после четвертого раунда, когда начала дуться гематома, я вблизи противника уже реально не видел. Когда уходил на дистанцию, то обзор левым глазом увеличивался.

Почему-то мне никто не сказал: «Успокойся. Не гони. Набирай очки. Выигрывай бой». Не было такого. Ни в коем случае не хочу никого винить. Если бы кто-то выбросил полотенце, то, возможно, тогда бы я их [членов команды] винил. В углу даже не было разговора об этом – выбрасывать полотенце или нет. Меня никто не спрашивал, а я никому не отвечал».

В 11-м раунде Лебедев опустился на колено после несильного удара. Так Джонс победил техническим нокаутом и сказал, что команда соперника должна была остановить бой раньше. До этого Лебедев проигрывал только раз – решением судей Марко Хуку. Сам через 10 лет рефлексировал:

«Не может быть, а надо было останавливать бой. Со своим бойцом я бы точно остановил. Думаю, сейчас и Цзю, и Зимин [тренеры Лебедева] остановили бы. Но в тот момент случилось то, что случилось. У меня ни к кому нет претензий или обид. После этого боя мои недоброжелатели начали: «Ден, ты мужик. Мы тебя прощаем за Роя Джонса. Ты воин».

«Коммерсант» отмечал, что Лебедеву не хватило опытного катмена в углу, который бы снизил урон – его функцию выполнял Андрей Козлов, который по профилю занимался физподготовкой. Катмен Дмитрий Лучников говорил: «В таких ситуациях часто не хватает уже наработанного арсенала манипуляций, не всегда можешь найти самый эффективный способ».

После боя Лебедев поехал не в больницу, а в гостиницу. И потом неделю лежал в госпитале: «Все могло дойти до летального исхода»

После поражения Лебедев отправился не в больницу, а в гостиницу: «[Там были] мои друзья из Воронежа, Белгорода, Орла, Старого Оскола. Ребята, которые ездят за мной по всему миру. Полчасика посидел с ними и пошел в номер. Была ночь – и никто ехать в больницу мне не предложил».

Лебедев не спал всю ночь, а утром помощник Никиты Михалкова Иван Логунцов настоял на его отправке в госпиталь имени Бурденко – на скорой помощи с мигалками: «До утра просто валялся в кровати. Щелкал телевизор, посмотрел какой-то футбол. Коротал время до утра, старался отвлечься».

В госпитале Лебедев провел меньше недели. «Положили в палату – но не на лечение, а на обследование. Я лег в субботу, а уже в пятницу меня выписали. Понаблюдался, все начало заживать: глаз открылся, гематома спала. Сделали томографию головного мозга, проверили глаза и сказали: «Денис, мы ничего не видим. Можешь ехать домой».

Тренер Лебедева Константин Цзю говорил о восстановлении: «Теперь Денису предстоит пройти целый ряд восстановительных мероприятий. Прежде всего сразу после боя ему к разбитому глазу начали прикладывать лед, много льда. Это позволило хоть немного уменьшить отек.

Дальше, что называется, возможны варианты. Одной из процедур может быть откачка жидкости из поврежденного места. Специальной иглой делается прокол, через который из тканей выводится кровь. Кроме того, существуют специальные гели, позволяющие существенно уменьшить опухоль».

Лебедев отмечал, что ему повезло – гематома ушла не в верхнюю часть головы, а в щеку, которая почернела: «Нейрохирург Потапов сказал: «Молодой человек, вы должны отдавать отчет, что если бы гематома ушла наверх, а не в щеку, то все могло дойти до летального исхода. Как гематома ушла? С ней ничего не делали – ни разрезали, ничего. Сделали обследование. Я лег спать, а к вечеру она ушла вниз с виска в щеку».

Во время лечения Лебедеву позвонил Владимир Путин: «В больнице я не хотел ни с кем разговаривать и с незнакомых номеров трубку не брал. Но потом позвонил Александр Поветкин: «Тебе сейчас позвонят с такого-то номера. Возьми трубку». Когда Путин позвонил, я был один в палате, встал с кровати и разговаривал с президентом стоя.

Что такого сделал президент, чтобы разговаривать с ним стоя? Во-первых, он президент страны. Во-вторых, мне было очень приятно, что он заботится о нас, спортсменах. Когда услышал его голос в трубке, почему-то сразу вспомнил новогодние обращения к народу. Он сказал мне такие слова: «Всегда надо работать на результат. Не отчаивайся, не вешай нос. У тебя все впереди. Так держать».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Григорий Сысоев; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look