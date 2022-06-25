Финал второго сезона Гран-при Hardcore: Лендруш против Самата. Онлайн вечера кулачных боев

Двойник Тайсона против киргизского Мейвезера!

25 июня на «ЦСКА-Арене» состоится большой турнир кулачной лиги Hardcore FC, в котором подерутся почти все топы организации. Мы увидим сразу три чемпионских боя, а в главном событии – финал Гран-при, в котором подерутся Самат «Кыргыз» Абдырахманов и Лендруш «Леко» Акопян. Трансляция начнется в 19:00 на Rutube, а победитель получит мощный приз – автомобиль BMW. Для вас же мы проведем онлайн-трансляцию, в которой расскажем про все главные бои вечера.

До боев

Кыргыз и Леко долго шли к финалу: начинали с 1/8 Гран-при и разнесли всех соперников на пути. Фаворитом считается Лендруш: его уже прозвали Майком Тайсоном мира кулачных боев – за похожий стиль и нокаутирующую мощь. Лендруш – невысокий и крепкий боец, который одержал в Hardcore 5 побед при 0 поражений. До кулачных боев он провел около 150 схваток в любительском боксе, после чего перешел в профессионалы. Там у Лендруша рекорд 10-0 и титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи.

Самат – андердог финала, который, впрочем, опасен для Лендруша. Он тоже непобежденный в Hardcore (рекорд 6-0), а дерется в необычном, но красивом стиле: у парня отличная антропометрия, длинные рычаги, он хорошо двигается и разбивает соперников с дистанции. За навыки защиты Абдырахманова прозвали Флойдом Мейвезером. Так что сегодня мы, можно сказать, увидим бой Тайсона и Мейвезера – настоящую войну стилей.

Не считая финала, на турнире подерется почти вся элита Hardcore FC, а три пары – побьются за пояс. Тимур Слащинин и Сауло Кавалари зарубятся за титул в 93+ кг, Хайбула Мусалов и Владислав Смоляров в категории до 77 кг, а Мартин Джуарян и Илья Топчин – до 70 кг.

Кроме того, в ринг выйдут другие топы промоушена: Дауд Кельбиханов, Хамзат Куриев, Тимур Золотой и другие. Встречаемся в 19:00, и вы узнаете, что за бои закатят эти ребята!