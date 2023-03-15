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5 финалов Билялетдинова: от Морозова и Зарипова до Радулова и Шипачева

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А еще четыре финала было в суперлиге 🤯

Предполагалось, что «Ак Барс» ждут проблемы после тяжелой серии с «Адмиралом» и двух выездов на Дальний Восток, но в финале конференции он всего за пять матчей расправился с «Авангардом». И для Казани предстоящий финал с ЦСКА или СКА (они свою серию еще продолжают) станет уже пятым в истории КХЛ. И все – с Билялетдиновым! То есть с учетом суперлиги тренер будет в финале 9-й раз за карьеру.

Так сложилось, что почти все значимые успехи «Ак Барса» связаны с его именем: золото суперлиги-2006, Кубок чемпионов-2007, Континентальный кубок-2008, три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). Кроме него трофей для Казани добыл только Юрий Моисеев в 1998-м – и то это был исключительный сезон, когда золото вручали за победу в регулярке. А в финале плей-офф с «Ак Барсом» играл еще только один тренер – Владимир Крикунов в 2000 году (и проиграл там «Динамо» Билялетдинова).

Из действующих тренеров ни у кого нет столько финалов. Даже если брать исключительно КХЛ, на равных с Билялетдиновым был Олег Знарок, который как раз и начинал этот сезон с «Ак Барсом» – у него те же три кубка и один проигранный финал с ХК МВД. И вот он получил шанс стать первым тренером в лиге с пятью финалами, но... дела пошли так неудачно, что его заменили на Билялетдинова.

А ведь при этом все были уверены, что лучший тренер в истории Казани завершил свою карьеру. Возможно, он и сам так считал, но в сложной ситуации протянул клубу руку помощи и реально вытащил Казань со дна. Фантастика!

Мы решили вспомнить предыдущие четыре финала Билялетдинова в КХЛ – и там у каждого своя история.

Финал №1. 2008/09, «Локомотив» – 4-3

Путь: «Барыс» – 3-0, «Авангард» – 3-2, «Динамо» – 4-2

Лидеры: Морозов (8+11), Мортенссон (7+9), Зарипов (6+10), Норрена (92%; КН 1,95)

Это был вообще первый финал в истории Кубка Гагарина. Олды помнят тот легендарный «Локомотив», который в последний сезон Суперлиги остановился в шаге от победы – та же участь его ждала и в решающей серии против «Ак Барса».

Что вдвойне обидно для ярославцев – в том финале они трижды вели в счете, потом уступили в шестой игре в овертайме, а потом Казань в традиционном стиле взяла свое в седьмой – 1:0 с победным голом Алексея Морозова, и первый трофей в новой лиге.

Казанцы тогда едва не споткнулись об «Авангард». В то время первые два раунда игрались до трех побед. И если в первом Билялетдинов уверенно прошел «Барыс» (3-0), то во втором уперся в Омск, который занял в регулярке 16-е место и к тому моменту уже преподнес сенсацию, выбив «Салават Юлаев» (чемпиона-2008).

Что это была за серия! Максимальные пять матчей, разгром от казанцев со счетом 11:1 и не менее легендарный гол Ильи Никулина за 15 секунд до сирены в решающей пятой игре. Если б не тот бросок и последующая победа в овертайме, ничего бы у Казани дальше и не было.

Финал №2. 2009/10, ХК МВД – 4-3

Путь: «Барыс» – 3-0, «Металлург» Мг – 4-2, «Салават Юлаев» – 4-2

Лидеры: Капанен (8+9), Иммонен (4+10), Емелин (5+8), Веханен (93,7%; КН 1,60)

Казанцы в то время были настолько мощны, что не просто вышли во второй финал подряд, но взяли еще один кубок. К первому Кубку Гагарина команду тащила связка Морозова и Зарипова, которую центрил Тони Мортенссон, а на следующий год на первых ролях были финны: Яркко Иммонен и Нико Капанен в атаке и Петри Веханен в воротах.

Собственно, Билялетдинов сделал на них ставку не от хорошей жизни – в первом матче плей-офф сломался Данис Зарипов, а после трех игр финала выбыл Алексей Морозов. Поэтому ко второму кубку «Ак Барс» вели другие игроки, но ключевым фактором был тот же самый человек на скамейке.

Как говорят японцы, у самурая есть только путь. И он был непростым: чемпионскую команду после ухода нескольких игроков пришлось пересобирать и вливать свежую кровь по ходу регулярки, потому что игра прилично барахлила и отдавала чемпионским похмельем. Казанцы закончили первую часть сезона лишь третьими на Востоке, но тут важен контекст: отрыв от «Магнитки» был 19 очков, а от «Салавата» – 33!  

В итоге кого Казань вынесла на пути к финалу? Правильно – и тех, и других. В плей-офф команда вкатилась через серию с «Барысом» (снова 3-0), а потом поочередно обыграла Магнитогорск и Уфу – по 4-2 в сериях. И все это без травмированного Зарипова.

Финал для Билялетдинова начался неожиданно легко – с двух выездных побед, но тогда-то все и увидели настоящий характер команд Знарка. ХК МВД отыгрался с 0-2 и забрал три матча подряд. И только после этого «Ак Барс» включил машину: 7:1 в шестой игре и снова сухая победа в решающей седьмой, только на этот раз 2:0.

Финал №3. 2014/15, СКА – 1-4

Путь: «Автомобилист» – 4-1, «Авангард» – 4-1, «Сибирь» – 4-1

Лидеры: Меллер (9+3), Азеведо (5+6), Нильссон (93,5%; КН 1,54)

После поражения во втором раунде Кубка Гагарина-2011 Билялетдинов отправился на дело государственной важности – Сочи-2014. Казанцы без него выступили так себе, а в 2014-м к тому же капитально провалились и вылетели в первом раунде от «Сибири».

Маг и чародей Зинэтула Хайдярович вернулся как никогда вовремя и сразу затеял перестройку. Клуб отказался от опытного Алексея Терещенко и сменил легионерскую бригаду. Иностранцы помогали Билялетдинову и в предыдущих походах за кубком – на них была сделана ставка снова.

«Ак Барс» звонко промчался до финала – мощная регулярка и первое место на Востоке, а потом поочередно отлетели в пяти матчах «Автомобилист», «Авангард» и «Сибирь». Только вот в решающей серии шансов у «Ак Барса» почти не было: он попал на мощнейший СКА с другим вернувшимся в КХЛ тренером – Вячеславом Быковым. Армейцы, к тому же, перед финалом сотворили чудо, отыгравшись с 0-3 против ЦСКА, и были на таком ходу, что остановить их просто не представлялось возможным.

Отдельно надо отметить легионерскую банду «Ак Барса», потому что с иностранцами тогда здорово угадали. Андерс Нильссон стал твердым первым номером, и его заслуга в выходе в финал просто огромна. Очень хороши были в атаке Оскар Меллер и Джастин Азеведо. Канадцу вообще не позавидуешь – за год до этого он проиграл финал со «Львом», а потом остался без кубка с Казанью.

Финал №4. 2017/18, ЦСКА – 4-1

Путь: «Амур» – 4-1, «Металлург» – 4-1, «Трактор» – 4-0

Лидеры: Азеведо (9+15), Галиев (10+5), Гарипов (94,4%; КН 1,55)

«Ак Барс» образца 2018 года – это каток. Да, где-то и обстоятельства сложились в пользу Билялетдинова, но и тренерский вклад нельзя отрицать.

Здесь реально совпало много факторов. За год до этого казанцы без шансов сгорели «Магнитке» в финале Востока (0-4), и тот момент вспоминал Артем Лукоянов: «Когда Зарипов играл в Магнитогорске, мы проиграли им в плей-офф, мне было очень обидно. Данис подошел ко мне после игры и сказал: «Не переживай, в следующем году я вернусь в Казань, и мы выиграем вместе».

Зарипов не обманул – вернулся, но попал в передрягу с допингом. К счастью для Казани, все закончилось хорошо – в декабре он снова играл, а в апреле поднял над головой Кубок Гагарина.

Но это только одно слагаемое чемпионского успеха. Не забывайте, что это был олимпийский сезон, и тогда почти все игроки остались в расположении клуба и спокойно готовились к кубковым матчам. Исключение – финн Охтамаа, чех Секач и швед Ландер. Но при этом все трое пролетели мимо медалей, и вернулись в клуб с особым желанием реабилитироваться за неудачную поездку на ОИ.

Плюс ко всему – Азеведо вообще не позвали в сборную Канады, и потом он провел выдающийся плей-офф, став его MVP. Видимо, судьба ему тоже вернула должок за те проигранные финалы. А кто был соперником? Сильный, но измученный после Олимпиады ЦСКА, который смог зацепить у «Ак Барса» только один матч.

Финал №5. 2022/23

Путь: «Нефтехимик» – 4-2, «Адмирал» – 4-2, «Авангард» – 4-1

Лидеры: Радулов (8+7), Кагарлицкий (5+8), Билялов (94%; КН 1,65)

Возвращаемся в наши дни. Казанцы после прошлого триумфа на фоне болезни отлетели от «Авангарда» в первом раунде плей-офф-2019, и после этого вылетали от омичей еще дважды – в 2021-м в финале Востока и в 2022-м снова в первом круге.

С Билялетдинова эта история поражений от «Авангарда» началась, он же ее и прервал. Но что было до этого – просто сумасшедший сюжет, который хочется напомнить еще раз в хронологическом порядке:

Лето-2022 – команду возглавил Олег Знарок, под него подписали Радулова, Шипачева, Войнова и еще несколько сильных игроков;

Осень-2022 – «Ак Барс» вообще далек от чемпионских позиций и в моменте даже опускался на девятое место в таблице Востока;

2 декабря 2022 – Знарок покинул клуб, и.о. главного тренера – его помощник Юрий Бабенко, Зинэтула Билялетдинов становится временным ассистентом Бабенко;

27 декабря 2022 – «Ак Барс» объявил о назначении Билялетдинова главным тренером до конца сезона;

1 февраля 2023 – Казань впервые в сезоне поднялась на первое место в конференции;

19 февраля 2023 – «Ак Барс» досрочно занял первое место на «Востоке»;

Март-апрель-2023 – Билялетдинов поочередно выбивает из плей-офф «Нефтехимик», «Адмирал» и «Авангард».

Забавно, что более скромные «Нефтехимик» и «Адмирал» зацепили у «Ак Барса» на игру больше, чем «Авангард». 

Билялетдинов снова вернулся и снова вышел в финал. Причем если раньше на первых ролях в его командах были иностранцы, то сейчас нет вообще ни одного легионера – белорус Хенкель и казахстанец Панюков таковыми в КХЛ не считаются.

Хотя и без легионеров у Казани такой состав, что будущий выход в финал перед сезоном действительно не вызывал сомнений. Но зато как красиво все закрутилось – а теперь может закрутиться еще круче.

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