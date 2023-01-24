Шестеркин чуть не забил «Флориде» броском через всю площадку, у Панарина – 0+3. Русские веселятся в Нью-Йорке
У Артемия – 50 очков в сезоне.
После прошлой встречи «Рейнджерс» и «Флориды» мы приводили статистику, что Панарин практически постоянно набирает очки в матчах против Бобровского. На этот раз кипер пропускал игру из-за травмы, но «Пантерс» это все равно не помогло – Артемий был в огне и набрал 0+3.
Причем может показаться, что он готовился именно к «Флориде»: в последних 6 матча у него гол «Монреалю» и пас в матче с «Далласом», но на команде Пола Мориса он отыгрался по полной.
Уже к 18-й минуте на счету форварда было две результативные передачи. Если в случае с шайбой Адама Фокса нужно отдать должное американцу, который сам себе создал голевой момент и гениально разобрался с Алексом Лайоном (лучше один раз увидеть), то Мика Зибанежад после завершения сезона точно должен проставиться Панарину. Он уже не первый раз снабжает шведа точными пасами – и сделал то же самое в единственном большинстве «Рейнджерс» в этой игре.
В середине третьего периода Панарин отдал третий ассист – снова Зибанежаду. Мика в очередной раз доказал, что у него все в порядке с броском, а Артемий, как он умеет, выдал конфетку с неудобной. Даже молодой деф «Нью-Джерси» Никита Охотюк в вечернем интервью отмечал, что его пасы с неудобной не прочитаешь – вот и доказательство.
Гол Зибанежада сделал счет в матче 5:1 – и этим вечером все было уже ясно. Но рисковый парень Пол Морис с 50-й минуты матча начал играть вшестером: сначала это помогло «Флориде» сократить разрыв до трех шайб, но потом открыло возможности для Игоря Шестеркина.
Русский вратарь «Рейнджерс» уже забивал в пустые ворота – в МХЛ в 2013-м, и спустя почти 10 лет был близок к тому, чтобы сделать это еще раз. При первой же возможности он попытался поразить цель, но промахнулся лишь на несколько сантиметров!
Для Артемия это была уже 28-я игра в карьере, когда он делал три передачи за матч. По этому показателю у них равенство с Никитой Кучеровым, если брать за точку отсчета дебют Панарина в НХЛ.
Панарин находится на пороге еще одного большого юбилея – у него по-прежнему 199 шайб, и в последних трех матчах он никак не может преодолеть отметку. Зато другую цифру он как раз пробил – 50 очков в регулярке, и это для него уже восьмой сезон, когда он не опускается ниже этой планки.
Никто и не сомневался, что свои 200 голов Артемий выбьет. Куда интереснее, сможет ли он наконец-то достичь 100 очков за сезон – до этого рубежа он ни разу не добирался. Сейчас он идет по графику 1,06 балла за игру – и этого пока недостаточно. Вообще в глаза бросается факт, что до рождественской паузы Панарин был более эффективен – 41 очко в 35 матчах (1,17 в среднем), а после – скромные 3+3 в 11 играх и вот только сейчас намек на возвращение прежней игры.
Что касается Шестеркина, то его статистика могла быть и выше – 91,6% (14-е место в лиге) и 2,44 (10-я строчка). Но многие вратари в последнее время ключевыми в современной НХЛ считают победы – и здесь у Игоря все в порядке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Madison Square Garden»
- 1:0 – 4 Фокс (Зибанежад, Панарин)
- 1:1 – 6 Верхэге (Луостаринен, Лунделль)
- 2:1 – 18 Зибанежад (Фокс, Панарин)
- 3:1 – 36 Веси (Трочек, Гудроу)
- 4:1 – 48 Лафреньер (Хитил, Какко)
- 5:1 – 49 Зибанежад (Фокс, Панарин)
- 5:2 – 52 Барков (Монтур, Ткачак)
- 6:2 – 57 Хитил (Лафреньер, Какко)
$10 млн Бобровского – большая проблема для «Флориды». Кажется, это один из худших контрактов в истории
«Овечкин попытался меня встретить – и без большого хита я почувствовал эту силу». Русский защитник выгрызает место в «Нью-Джерси»
«Никогда не забуду, как он в углу Кутюра размотал. Просто раздел его». Звезда «Виннипега» обожает Дацюка
Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports
8 комментариев