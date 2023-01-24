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Шестеркин чуть не забил «Флориде» броском через всю площадку, у Панарина – 0+3. Русские веселятся в Нью-Йорке

НХЛ НХЛ
Артемий Панарин Артемий Панарин
Рейнджерс Рейнджерс
Флорида Флорида
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Мика Зибанежад Мика Зибанежад
Адам Фокс Адам Фокс
Хоккей Хоккей

У Артемия – 50 очков в сезоне.

После прошлой встречи «Рейнджерс» и «Флориды» мы приводили статистику, что Панарин практически постоянно набирает очки в матчах против Бобровского. На этот раз кипер пропускал игру из-за травмы, но «Пантерс» это все равно не помогло – Артемий был в огне и набрал 0+3.

Причем может показаться, что он готовился именно к «Флориде»: в последних 6 матча у него гол «Монреалю» и пас в матче с «Далласом», но на команде Пола Мориса он отыгрался по полной.

Уже к 18-й минуте на счету форварда было две результативные передачи. Если в случае с шайбой Адама Фокса нужно отдать должное американцу, который сам себе создал голевой момент и гениально разобрался с Алексом Лайоном (лучше один раз увидеть), то Мика Зибанежад после завершения сезона точно должен проставиться Панарину. Он уже не первый раз снабжает шведа точными пасами – и сделал то же самое в единственном большинстве «Рейнджерс» в этой игре.

В середине третьего периода Панарин отдал третий ассист – снова Зибанежаду. Мика в очередной раз доказал, что у него все в порядке с броском, а Артемий, как он умеет, выдал конфетку с неудобной. Даже молодой деф «Нью-Джерси» Никита Охотюк в вечернем интервью отмечал, что его пасы с неудобной не прочитаешь – вот и доказательство.

Гол Зибанежада сделал счет в матче 5:1 – и этим вечером все было уже ясно. Но рисковый парень Пол Морис с 50-й минуты матча начал играть вшестером: сначала это помогло «Флориде» сократить разрыв до трех шайб, но потом открыло возможности для Игоря Шестеркина.

Русский вратарь «Рейнджерс» уже забивал в пустые ворота – в МХЛ в 2013-м, и спустя почти 10 лет был близок к тому, чтобы сделать это еще раз. При первой же возможности он попытался поразить цель, но промахнулся лишь на несколько сантиметров!

Для Артемия это была уже 28-я игра в карьере, когда он делал три передачи за матч. По этому показателю у них равенство с Никитой Кучеровым, если брать за точку отсчета дебют Панарина в НХЛ.

Панарин находится на пороге еще одного большого юбилея – у него по-прежнему 199 шайб, и в последних трех матчах он никак не может преодолеть отметку. Зато другую цифру он как раз пробил – 50 очков в регулярке, и это для него уже восьмой сезон, когда он не опускается ниже этой планки.

Никто и не сомневался, что свои 200 голов Артемий выбьет. Куда интереснее, сможет ли он наконец-то достичь 100 очков за сезон – до этого рубежа он ни разу не добирался. Сейчас он идет по графику 1,06 балла за игру – и этого пока недостаточно. Вообще в глаза бросается факт, что до рождественской паузы Панарин был более эффективен – 41 очко в 35 матчах (1,17 в среднем), а после – скромные 3+3 в 11 играх и вот только сейчас намек на возвращение прежней игры.

Что касается Шестеркина, то его статистика могла быть и выше – 91,6% (14-е место в лиге) и 2,44 (10-я строчка). Но многие вратари в последнее время ключевыми в современной НХЛ считают победы – и здесь у Игоря все в порядке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Флорида 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
Дата проведения
24 января, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Фокс (Зибанежад, Панарин)
1:1 – 6 Верхэге (Луостаринен, Лунделль)
2:1 – 18 Зибанежад (Фокс, Панарин)
3:1 – 36 Веси (Трочек, Гудроу)
4:1 – 48 Лафреньер (Хитил, Какко)
5:1 – 49 Зибанежад (Фокс, Панарин)
5:2 – 52 Барков (Монтур, Ткачак)
6:2 – 57 Хитил (Лафреньер, Какко)
Вратари: Шестеркин 33/35 – Лайон 20/25.

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Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports

8 комментариев

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37old
Панарин в звене с Зибанежадом и Крайдером. Снова воссоздали кид-лайн Лафренье-Хытил-Какко. Походу, Кейна можно не ждать в дедлайн.
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Иван Павлов
Ответ Марат Адилов
И без Бобра 6 получили, наверно его контракт так на всю оборону влияет😄
Слабость обороны Флориды не отменяет плохой игры Бобровского - это видно и по обычной стате, и по продвинутой.
+4
0
+4
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Костя Кот
Добавлять надо Панаре в погоне за 100+
0
-1
-1
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sammuilson
Ответ PavelPro
Панара мог забивать в пустые свой юбилейный 200-й гол, но с неудобной дал толстовато мимо
Да ваще... Я в тот момент первый раз в жизни обозвал его нехорошим словом, мне кажется просто мандражнул от такой халявы
+1
-2
-1
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PavelPro
Панара мог забивать в пустые свой юбилейный 200-й гол, но с неудобной дал толстовато мимо
+3
0
+3
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Марат Адилов
И без Бобра 6 получили, наверно его контракт так на всю оборону влияет😄
+20
-1
+19
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chibudo74@gmail.com
Шестёркин красава!!! Бросок очень крутой в одно касание. Не хватило немного везения.
+1
0
+1
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Дмитрий Шумак
Комментарий скрыт
0
-9
-9
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