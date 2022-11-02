Капризов зарешал против «Монреаля»: положил дубль и ворвался в топ снайперов сезона

Впереди только Макдэвид и Карлссон.

Генменеджер «Миннесоты» Билл Герин не зря в межсезонье считал дни до возвращения Капризова в США – сейчас сложно представить, насколько тяжело было бы клубу без нападающего. Просто факт: с начала регулярки Кирилл поучаствовал в 37% голов «дикарей», а в команде сопоставимые цифры по статистике показывает разве что Матс Зукарелло.

В предыдущей игре с «Чикаго» Капризов не набрал очков, но все равно обеспечил результат – забил победный буллит и принес команде два очка. С «Монреалем» доводить до буллитов не пришлось – еще во втором периоде Кирилл отметился дублем, а один из его голов стал в итоге победным.

• Сначала он забил в большинстве. Похоже, нападающий разблокировал новый скилл – теперь спокойно кладет и с пятака. В этом эпизоде форвард настолько удачно попал, подставив клюшку, что судьи даже не сразу поняли, гол ли это.

• Вторая шайба состоялась через 13 минут. Игроки «Миннесоты» здорово запускали шайбу по воздуху, и даже голевой пас Марко Росси отдавал слету (кстати, это первое очко первораундника-2020 в НХЛ). Кириллу же оставалось только попасть после того, как она приземлилась.

Капризов был настолько хорош, что в третьем периоде заходил на хет-трик – жаль, против была перекладина ворот Джейка Аллена, именно она приняла шайбу на себя.

Впрочем, и дубля хватило для победы – «Миннесота» выиграла 4:1, взяла четвертую победу в последних пяти матчах и теперь всего в двух очках от первой строчки в дивизионе.

Правда, «Уайлд» не обходится без потерь: команда и так играла без травмированных Джордана Гринэуя, Маркуса Фолиньо и Райана Хартмана, а по ходу матча с «Канадиенс» сломался и Брэндон Дьюхэйм.

Позитив для «дикарей» состоит в том, что Капризов просто в прекрасной форме. Он вышел на первое место в командной гонке бомбардиров, у него 13 (8+5) очков в 10 играх – это на один балл больше, чем у Зукарелло, который встречу с «Монреалем» завершил по нулям. Да и показатель полезности потихоньку улучшается – уже «-5».

Но самое интересное, что Кирилл теперь делит третью строчку в списке лучших снайперов лиги. В прошлом году он остановился на отметке в 47 шайб – и теперь многие ждут от него полтинника. И если конкурировать с Макдэвидом будет действительно сложно, то выбить 50 голов за регулярку Капризову в таком темпе вполне по силам.

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Фото: REUTERS/Matt Blewett-USA TODAY Sports