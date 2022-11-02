Капризов зарешал против «Монреаля»: положил дубль и ворвался в топ снайперов сезона
Впереди только Макдэвид и Карлссон.
Генменеджер «Миннесоты» Билл Герин не зря в межсезонье считал дни до возвращения Капризова в США – сейчас сложно представить, насколько тяжело было бы клубу без нападающего. Просто факт: с начала регулярки Кирилл поучаствовал в 37% голов «дикарей», а в команде сопоставимые цифры по статистике показывает разве что Матс Зукарелло.
В предыдущей игре с «Чикаго» Капризов не набрал очков, но все равно обеспечил результат – забил победный буллит и принес команде два очка. С «Монреалем» доводить до буллитов не пришлось – еще во втором периоде Кирилл отметился дублем, а один из его голов стал в итоге победным.
• Сначала он забил в большинстве. Похоже, нападающий разблокировал новый скилл – теперь спокойно кладет и с пятака. В этом эпизоде форвард настолько удачно попал, подставив клюшку, что судьи даже не сразу поняли, гол ли это.
• Вторая шайба состоялась через 13 минут. Игроки «Миннесоты» здорово запускали шайбу по воздуху, и даже голевой пас Марко Росси отдавал слету (кстати, это первое очко первораундника-2020 в НХЛ). Кириллу же оставалось только попасть после того, как она приземлилась.
Капризов был настолько хорош, что в третьем периоде заходил на хет-трик – жаль, против была перекладина ворот Джейка Аллена, именно она приняла шайбу на себя.
Впрочем, и дубля хватило для победы – «Миннесота» выиграла 4:1, взяла четвертую победу в последних пяти матчах и теперь всего в двух очках от первой строчки в дивизионе.
Правда, «Уайлд» не обходится без потерь: команда и так играла без травмированных Джордана Гринэуя, Маркуса Фолиньо и Райана Хартмана, а по ходу матча с «Канадиенс» сломался и Брэндон Дьюхэйм.
Позитив для «дикарей» состоит в том, что Капризов просто в прекрасной форме. Он вышел на первое место в командной гонке бомбардиров, у него 13 (8+5) очков в 10 играх – это на один балл больше, чем у Зукарелло, который встречу с «Монреалем» завершил по нулям. Да и показатель полезности потихоньку улучшается – уже «-5».
Но самое интересное, что Кирилл теперь делит третью строчку в списке лучших снайперов лиги. В прошлом году он остановился на отметке в 47 шайб – и теперь многие ждут от него полтинника. И если конкурировать с Макдэвидом будет действительно сложно, то выбить 50 голов за регулярку Капризову в таком темпе вполне по силам.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 ноября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- 1:0 – 22 Шоу (Эрикссон Эк)
- 2:0 – 24 Капризов (Эрикссон Эк, Болди)
- 3:0 – 35 Капризов (Джост, Росси)
- 3:1 – 54 Сузуки (Уайдман, Дак)
- 4:1 – 57 Болди (Сперджен, Дьюар)
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Фото: REUTERS/Matt Blewett-USA TODAY Sports
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