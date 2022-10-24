Тарасов затащил в матче с «Рейнджерс»: 30 сэйвов и дебютная победа в НХЛ. У Чинахова – первый гол в сезоне

Забить Даниилу смог только Панарин.

«Коламбус» на старте сезона одержал 2 победы в 6 матчах, но главной проблемой была оборона: к выездной игре с «Рейнджерс» команда подошла с 26 пропущенными шайбами – в среднем получала 4,33 гола за игру. А тут еще матчи подряд – и в Нью-Йорк «Блю Джекетс» прибыли на следующий день после поражения от «Питтсбурга» – 3:6.

Но тренерский штаб не делал кардинальных изменений: из-за травмы выпал Дэнфорт, а место в воротах на этот раз доверили Даниилу Тарасову. И именно российский кипер стал одним из главных создателей победы «Коламбуса».

Он начал выручать уже в первом периоде, сделав несколько важных спасений при счете 0:0. Сначала затащил при выходе 2-в-1 после броска Карпентера.

Следом могли забить Лафреньер и Линдрген, но очень хорош был Тарасов. В итоге «Блю Джекетс» показали, как надо реализовывать моменты, и открыли в контратаке открыли счет.

Но игроков «Рейнджерс» это вообще не смутило – еще до перерыва Тарасов сделал сэйв на Фоксе, а в начале второго, уже при 2:0, Даниил не дрогнул и выдал еще одно спасение.

Пробить Тарасова смог только Артемий Панарин – и то случилось это в большинстве 5-на-3. Хотя вратарь «Коламбуса» за этот гол мог по праву предъявить Нюквисту.

В итоге «Коламбус» выиграл 5:1, а ключевыми факторами успеха стали сумасшедшая реализация (тут привет Галаку – как минимум пару голов было его) и шикарная игра Тарасова, который сделал 30 сэйвов и впервые в НХЛ одержал победу.

Игру вратаря после матча отметили все. Даниил стал первой звездой матча, а Джонни Годро в раздевалке вручил ему фуражку, которую игроки «жакетов» передают друг другу после победных матчей.

«Думаю, что Даниил показал выдающуюся игру в воротах, – сказал главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен. Он просто был очень спокоен и сделал сложные сэйвы очень легкими».

Другие россияне «Блю Джекетс» отметились. Первый гол в сезоне забил Егор Чинахов – он поразил ворота сильным и точным кистевым.

Владислав Гавриков получил наибольший айстайм в команде, отыграв 25 минут 17 секунд – у него также «+1», по одному хиту и блокшоту.

А вот у «Рейнджерс» вернулся в строй Виталий Кравцов, который провел на льду 11 с половиной минут, не набрал очков и, внимание, сделал два хита. Панарин же схватил «-2», но благодаря голу продлил результативную серию до 6 матчей и теперь единолично возглавляет бомбардирскую гонку с 12 (4+8) очками.

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Фото: REUTERS/Jessica Alcheh-USA TODAY Sports