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Тарасов затащил в матче с «Рейнджерс»: 30 сэйвов и дебютная победа в НХЛ. У Чинахова – первый гол в сезоне

Владислав Гавриков Владислав Гавриков
Егор Чинахов Егор Чинахов
Виталий Кравцов Виталий Кравцов
Артемий Панарин Артемий Панарин
Рейнджерс Рейнджерс
Даниил Тарасов 1999 Даниил Тарасов 1999
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Коламбус Коламбус
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Забить Даниилу смог только Панарин.

«Коламбус» на старте сезона одержал 2 победы в 6 матчах, но главной проблемой была оборона: к выездной игре с «Рейнджерс» команда подошла с 26 пропущенными шайбами – в среднем получала 4,33 гола за игру. А тут еще матчи подряд – и в Нью-Йорк «Блю Джекетс» прибыли на следующий день после поражения от «Питтсбурга» – 3:6.

Но тренерский штаб не делал кардинальных изменений: из-за травмы выпал Дэнфорт, а место в воротах на этот раз доверили Даниилу Тарасову. И именно российский кипер стал одним из главных создателей победы «Коламбуса».

Он начал выручать уже в первом периоде, сделав несколько важных спасений при счете 0:0. Сначала затащил при выходе 2-в-1 после броска Карпентера.

Следом могли забить Лафреньер и Линдрген, но очень хорош был Тарасов. В итоге «Блю Джекетс» показали, как надо реализовывать моменты, и открыли в контратаке открыли счет.

Но игроков «Рейнджерс» это вообще не смутило – еще до перерыва Тарасов сделал сэйв на Фоксе, а в начале второго, уже при 2:0, Даниил не дрогнул и выдал еще одно спасение.

Пробить Тарасова смог только Артемий Панарин – и то случилось это в большинстве 5-на-3. Хотя вратарь «Коламбуса» за этот гол мог по праву предъявить Нюквисту.

В итоге «Коламбус» выиграл 5:1, а ключевыми факторами успеха стали сумасшедшая реализация (тут привет Галаку – как минимум пару голов было его) и шикарная игра Тарасова, который сделал 30 сэйвов и впервые в НХЛ одержал победу.

Игру вратаря после матча отметили все. Даниил стал первой звездой матча, а Джонни Годро в раздевалке вручил ему фуражку, которую игроки «жакетов» передают друг другу после победных матчей.

«Думаю, что Даниил показал выдающуюся игру в воротах, – сказал главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен. Он просто был очень спокоен и сделал сложные сэйвы очень легкими».

Другие россияне «Блю Джекетс» отметились. Первый гол в сезоне забил Егор Чинахов – он поразил ворота сильным и точным кистевым.

Владислав Гавриков получил наибольший айстайм в команде, отыграв 25 минут 17 секунд – у него также «+1», по одному хиту и блокшоту.

А вот у «Рейнджерс» вернулся в строй Виталий Кравцов, который провел на льду 11 с половиной минут, не набрал очков и, внимание, сделал два хита. Панарин же схватил «-2», но благодаря голу продлил результативную серию до 6 матчей и теперь единолично возглавляет бомбардирскую гонку с 12 (4+8) очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Коламбус 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Дата проведения
24 октября, 00.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Веренски (Фоуди)
0:2 – 22 Пик (Ворачек, Рословик)
0:3 – 30 Чинахов (Бин, Фоуди)
1:3 – 39 Панарин ()
1:4 – 55 Робинсон (Курали, Гадбрэнсон)
1:5 – 55 Джонсон (Рословик, Ворачек)
Вратари: Галак 16/21 – Тарасов 30/31.

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Фото: REUTERS/Jessica Alcheh-USA TODAY Sports

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