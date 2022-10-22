Дерби Флориды – с огоньком: Кучеров набрал 0+2 и чуть не сломал Баркова, а грубость Ткачака (отхватил Никита) стоила «Пантерс» игры
Зарубились в лучших традициях.
В межсезонье «Флорида» заметно поменялась, а ее самый топовый новичок Мэттью Ткачак почти сразу после обмена из «Калгари» выдал мощнейшую фразу: «Терпеть не могу «Эдмонтон», но теперь еще больше, чем их, я ненавижу «Тампу».
После этих слов стало понятно: дерби штата Флорида будет что надо.
Первая же игра в сезоне между ними получилась огненной – на ведущих ролях были Никита Кучеров и Мэттью Ткачак. Лидер «Лайтнинг» сделал две первых передачи – снабдил пасом в большинстве Стэмкоса и набросил на подставление Пойнту, а Ткачак забил сам, шикарно сыграв на пятаке, и помог отличиться Балцерсу.
Но оба отметились и с негативной стороны. Никита еще во втором периоде грубовато сыграл против Баркова, приложив его головой к борту – капитан «Пантерс» даже на какое-то время отправился в раздевалку, но потом все-таки вернулся в игру.
Позже начудил еще один русский из «Тампы!: Сергачев резко затормозил перед Бобровским – и обсыпал того стружкой льда, за что сразу чуть не получил по лицу от соперников.
А затем Ткачак вспомнил момент с Кучеровым, только вот выбрал совсем неправильное время для мести – в овертайме. Канадца прям перемкнуло: в попытках помешать Никите реализовать выход «1 в 0» он так увлекся, что уже после эпизода начал откровенно жестить.
Естественно, судьи дали большинство «Тампе», в котором зарешал Пойнт – на его счету в этой встрече дубль. Было бы совсем красиво, забей в дополнительное время сам Кучеров, но и без того «молнии» наказали Ткачака и всю «Флориду».
«Это была типичная игра «Тампы» против «Флориды», – сказал тренер «Лайтнинг» Джон Купер. – В нем было все, но наши спецбригады сегодня были хороши. Думаю, в этом была разница. Мне просто понравилась наша битва в третьем».
Теперь можно сделать пометку в календаре – 10 декабря команды сыграют снова.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 02.30, «FLA Live Arena»
- 0:1 – 14 Стэмкос (Хедман, Кучеров)
- 1:1 – 16 Ткачак (Форслинг, Монтур)
- 2:1 – 36 Балцерс (Монтур, Ткачак)
- 2:2 – 50 Пойнт (Сергачев, Кучеров)
- 2:3 – 63 Пойнт (Перри, Стэмкос)
- Вратари: Бобровский 29/32 – Ан. Василевский 36/38.
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Фото: REUTERS/Sam Navarro
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