Свечников просто разрывает на старте: положил хет-трик «Эдмонтону» Макдэвида

Но «Каролина» все равно проиграла.

От второго номера драфта НХЛ-2018 в этом сезоне ждут большого прогресса – и в первых матчах регулярки Андрей Свечников действительно проявляет себя с наилучшей стороны. Ему дают игровое время в «Каролине», а он добавляет от игры к игре и отплачивает за доверие очками: гол «Коламбусу», пас в матче с «Сан-Хосе» и 2+1 во встрече с «Сиэтлом». Теперь Свечников-младший пошел дальше – и отгрузил хет-трик «Эдмонтону».

В этом матче Андрей был капитальным красавцем. Он получил больше 20 минут айстайма (пока личный рекорд в сезоне), 7 раз бросил в створ – и эта нацеленность на ворота пошла ему на пользу. Причем все три гола – на любой вкус:

• первый не без фарта – с броском не справился вратарь «нефтяников» Джек Кэмпбелл, запустивший шайбу куда-то подмышку;

• второй стал следствием мастерства Свечникова – хитрый бросок из-под защитника, при котором мало кто бы смог выручить;

• а третий – это прям домашняя заготовка с пособием от «ураганов» на тему «Как разыграть большинство за 3 секунды». Гениальный розыгрыш.

Правда, самому Свечникову в этот вечер наверняка обидно – его усилий было недостаточно для командного успеха. У соперника в этот вечер феерили Коннор Макдэвид и Райан Нюджент-Хопкинс, набравшие по 4 (1+3) очка – «Эдмонтон» в итоге победил со счетом 6:4.

«Он [Свечников] доминировал. Эта тройка была хороша, действительно очень хороша, – сказал после матча главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор. – На самом деле, мы многое недополучили от других ребят. Мы просто дали сопернику два гола. Вы не можете просто так подарить голы, особенно такой команде. В этом была разница в игре».

«Мои партнеры отлично сыграли для меня, а моя работа – забивать, – прокомментировал свой хет-трик сам Свечников. – Я просто пытался бросить и забить несколько голов, но тяжело проигрывать в таком матче».

В Кубке Стэнли Андрей уже делал хет-трик – в 2020-м пострадали «Рейнджерс», но в регулярках у него такого еще не было впервые. Учитывая, что нападающему всего 22 года, это наверняка не последняя треха. Судя его по нынешней игре, даже в этой регулярке.

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Фото: REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports