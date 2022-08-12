Трагедия в Питере: после попадания шайбы в грудь скончался 14-летний хоккеист СКА

Ужасная новость.

11 августа в Санкт-Петербурге произошла трагедия: 14-летний нападающий школы СКА скончался после попадания шайбой в область сердца во время тренировки. Врач команды оказал ему первую помощь на льду и вызвал скорую, которая смогла запустить сердце на катке. Парня доставили в больницу, но спасти его не удалось.

«Фонтанка» опубликовала видео случившегося. Хоккеист оказался на линии броска. После попадания шайбой в грудь он почти сразу согнулся от боли, прокатился несколько метров и резко свалился на лед.

Погибший нападающий считался весьма перспективным. Согласно статистике на портале r-hockey.ru, весь прошлый сезон он провел за команду питерского «Динамо» более старшего возраста – 2007 года рождения. В 34 играх первенства Санкт-Петербурга он набрал 22 (8+14) очка. Телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил, что 9 августа – за два дня до трагедии – игрок вернулся в структуру СКА, где и начинал заниматься хоккеем.

По данным того же источника, СКА за его переход заплатил 450 тысяч рублей – хотя эта цифра может быть ошибочна. В положении ФХР, которое регулирует переходы юниоров, за трансфер 14-летних игроков прописана выплата в размере 300 тысяч.

Несмотря постоянную модернизацию экипировки, подобные трагедии происходят слишком часто – хотя речь больше о несчастных случаях. В марте 2021 года ушел из жизни 19-летний капитан команды МХЛ «Динамо» Санкт-Петербург Тимур Файзутдинов. Шайба попала ему в шею – врачи несколько дней боролись за его жизнь, но сердце Тимура остановилось.

В ноябре 2021-го умер 16-летний игрок «Динамо-2005» Валентин Родионов. Он приехал на скамейку после смены и потерял сознание. Ему оперативно оказали первую помощь, отвезли в Морозовскую детскую клинику, сделали операцию, но через шесть дней Валентин скончался.

«Трагичная новость о гибели воспитанника СКА потрясла каждого из нас, – написал главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг в телеграм-канале. – Всю ночь не спал и думал о мальчике. Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю горечь и боль утраты, это невосполнимая потеря для нашей Академии, для клуба, для всей большой хоккейной семьи. Нет ничего страшнее смерти ребенка.

Мы обязательно окажем любую необходимую финансовую поддержку семье. Каждый из нас глубоко скорбит вместе с близкими мальчика, он навсегда останется в наших сердцах. Светлая память».

P.S. В соответствии со статьей 4 закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» мы не можем упоминать имя и фамилию погибшего ребенка.

Фото: vk.com/; globallookpress.com