«Арсенал» чертовски хорош на угловых, схема Анчелотти перевернула матч-скандал. Тактика топ-лиг

В выходные в топ-лигах не было топ-вывесок, но интересного и увлекательного хватало (как всегда!). Это наблюдения футбольных авторов Sports.ru.

Первый матч Де Росси в «Роме» и домашнее поражение «Баварии» мы разобрали отдельно.

Серия из 28 передач, которая вернула «Байер» в игру

К перерыву матча с «РБ Лейпцигом» «Байер» проигрывал 0:1. Затем вышел на второй тайм, начал с центра, сделал 28 передач и забил. Соперник за эти 75 секунд ни разу не коснулся мяча.

Тренеры, которые ставят доминирующий футбол, любят такое. Например, Эрик тен Хаг в качестве образцовых атак приводит те, когда соперника сначала выманивают на свою половину, отвлекают ложными намерениями, десятками пасов назад, а потом вспыхивают и забивают.

В субботу «Байер» после таких длинных атак (с 20+ пасами) нанес три удара по воротам. Такой стиль от Хаби Алонсо уже давно не удивляет, но интересно, что все эти атаки развивались по похожему сценарию.

Перепас в защите, дальше упор на левый фланг, потом переход на другой, возврат и быстрое продолжение с ударом.

«РБ Лейпциг», обороняясь в строгих 4-4-2, не всегда успевал страховать правый край обороны – особенно когда туда после перерыва стал заглядывать Флориан Виртц. «Байер» этим воспользовался и благодаря такой атаке вернулся в игру (в итоге победил 3:2).

Павел Тихонов (телеграм-канал)

Угловые – базис разгромной победы «Арсенала»

«Арсенал» прервал засуху (1 гол в 3 матчах) разгромом «Кристал Пэлас» (5:0). Несмотря на такой разнос соперника, рано фиксировать полное преображение команды – из-за двух голов с угловых «Арсенал» оказался в ультракомфортном положении.

А вот сами угловые разобрать интересно.

Общий элемент всех угловых в матче, включая голевые – Габриэль в роли адресата. Защитник «Арсенала» закончил встречу с тремя ударами и еще несколько раз был близок к острым моментам. Для него готовились комфортные условия.

Габриэль набегал на дальнюю штангу из глубины, где ему создавали пространство. Игроки внутри вратарской уводили своих опекунов, а Троссард блокировал Андерсена, который играл по подаче:

Габриэлю оставалось выиграть индивидуальный забег у Ричардса, где у него фора – он знает, куда бежать и где будет создано пространство. Алгоритм других угловых был крайне похожим. Изменилась только реакция Андерсена – во втором голе он прозевал подачу даже без помощи Троссарда. Экс-защитник «Суонси» Эшли Уильямс (в свое время играл похожую роль при угловых) в эфире MOTD объяснил это тем, что «теперь он волновался только о рывке Троссарда и оглядывался на него, а не на мяч».

«Арсенал» – лидер по голам со стандартов (12). Десять из них – угловые. Кроме подготовки к слабостям оппонентов, выделяется синхронность действий. Очередной респект тренеру по стандартам – Николя Жоверу. Прорыв в этой области четко совпал с его приходом.

Ультрасмелая схема помогла камбэку «Мадрида»

К сожалению, основной темой споров после мощного камбэка «Реала» (3:2) стали решения ВАР (дошло даже до вопросов от официальных аккаунтов «Альмерии»). В тени незаслуженно остались ходы Карло Анчелотти. Можно долго спорить, к какому результату они должны были привести и как именно должны трактоваться отдельные эпизоды, но переворот в рисунке встречи не вызывает сомнений.

Карло сделал три замены – в частности убрал защитника Начо, перевел на его позицию Орельена Тчуамени. Также появился чистый нападающий Хоселу. Сменились и акценты в атаке. «Мы поменяли систему в перерыве. С выходом Хоселу мы пытались больше играть через фланги, также подвинули Беллингема поближе к штрафной площади. Винисиус стал играть ближе к центру, освобождая весь фланг Франу Гарсие», – пояснил Анчелотти.

За второй тайм «Мадрид» сделал 17 подач с игры. Для продвижения мяча футболисты выстраивались в структуру 1+3+6. Атакующая шестерка могла играть против пятерки защитников «Альмерии», могла перегружать какую-то зону. В стадии продвижения позиции были более фиксированными – защитником оставался только Рюдигер, а Тчуамени шел в тройку повыше:

В такой концепции есть два потенциальных изъяна – открытость при контратаках и трудности в продвижении (нехватка игроков в этой стадии). Первое компенсировалось трусостью соперника, который сел совсем глубоко и почти не контратаковал (Анчелотти назвал это фактором «Бернабеу» – то есть предполагал, что так будет). Второе – наличие у «Реала» Тони Крооса и готовность доставлять мяч именно на фланги (это проще, чем через центр).

В общем, Карло все учел. Его ходы были прекрасно согласованы и логичны – дали преимущества именно «Мадриду».

Вариативность – повод ценить хет-трик Довбика еще сильнее

Артем Довбик сделал хет-трик за шесть минут в разгроме «Севильи» (5:1). Украинец сравнялся с Джудом Беллингемом в гонке бомбардиров. В каждом из голов он показал разные качества.

В первом нужно было выиграть верховую борьбу внутри штрафной – уверенный и легкий триумф:

Во втором ключевое качество – игра на пространстве. Артем классно прочувствовал развитие эпизода, открылся в свободную зону, вынудив соперника разрываться между чтением ситуации и его рывком в обратном направлении:

Перед ударом остался полностью свободным:

В третьем голе – использовал возможность для ухода в центр, что позволил Рамос, и пробил издали. Это его первый гол ударом из-за штрафной. Не фирменный стиль Довбика, но в воскресенье у него получалось все.

«Реал Сосьедад» впервые в сезоне сыграл с тремя центральными защитниками

На матч против «Сельты» (1:0) Иманоль Альгуасиль привлек восемь игроков второй команды (трое в старте) и поменял формацию с 4-3-3 на 3-5-2 (3-5-1-1). Эту схему баски использовали впервые в сезоне.

Ход сработал в двух отношениях. Во-первых, удивил соперника – «Сельта» терялась при попытках прессинговать, а Рафа Бенитес в перерыве отреагировал сменой схемы. Во-вторых, дал перевес в первой стадии против 4-4-2 соперника – три защитника против двух нападающих соперника. Вместе с быстрым голом (на мастерстве Браиса Мендеса) это дало «Сосьедаду» впечатляющую степень контроля – даже несмотря на массовую ротацию.

Появление новой схемы – хорошая новость для Арсена Захаряна?

Точно неплохая. В этой формации есть три позиции для него. Две восьмерки и второй нападающий (десятка). Все предполагают изначальное расположение в центре, а не смещения – то есть могут быть даже удобнее, чем некоторые позиции Арсена при обычных 4-3-3. В этом матче он появился только на финальные 15 минут, но не из-за схемы, а из-за ротации.

Может ли формация стать основной? Очень вряд ли. Одна из причин эксперимента – отъезд правого фланга в сборные (Таке Кубо и Амари Траоре). Обоим комфортнее в 4-3-3 с уже выстроенной в первой части сезона связью.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Лучший матч Мак Аллистера за «Ливерпуль». Клопп раскрыл секрет

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» (4:0) в классической манере этого сезона: слабый первый тайм (ноль ударов из штрафной), перестановки Клоппа в перерыве и полный разрыв соперника во втором. Выбивался из общей картины лишь перфоманс Алексиса Мак Аллистера – на редкость полноценный для аргентинца и без просадок между таймами.

Статистика неплохо отражает объем, который взял и вывез Алексис. 12 отборов и перехватов – рекорд Мак Аллистера после перехода из «Брайтона». С мячом тоже был полный порядок. Семь предударных действий – повторение рекорда. Четыре передачи под удар – рекорд.

Обычно Алексис получает комплименты только за атакующую часть работы, но тут удалось совместить оба. После матча мудрый Клопп объяснил, в чем секрет: «Алексис не играл шестерку в «Брайтоне», но он невероятно умный парень. Пока вы создаете вокруг него компактную схему, он будет очень классным опорником. А что касается игры с мячом, то не думаю, что в мире найдется много шестерок, которые были бы лучше него. Сегодня ему удалось совместить и то, и другое. Отличный перфоманс».

В Давида Райю вселился Алиссон

Вратарь ловит мяч после углового у своих ворот и быстро запускает контратаку на чужие. Вы подумали, что речь про Алиссона и его связку с Мо Салахом? Нет, в этот раз имеем в виду Давида Райю из «Арсенала» против «Кристал Пэлас».

Забив дважды до перерыва, во втором тайме «канониры» могли передохнуть и отдать мяч сопернику. Следствием стали угловые гостей, которых после перерыва набралось шесть штук. «Арсенал» не просто нейтрализовал угрозу. Благодаря передачам Райи создал сразу два момента после контратак.

В первом случае Давид заметил рывок Кая Хавертца. Через две передачи Леандро Троссард получит убойный момент, но не реализует:

Во втором эпизоде все сошлось. В этот раз Райя закинул мяч на Габи Жезуса рукой. А Троссард с передачи бразильца уже не промахнулся:

Показательно, что после гола Микель Артета повернулся в сторону Райи и поаплодировал за классный пас. Вратарю, к которому было так много вопросов после трансфера, очень не хватало такого прилива уверенности.

Вариативность Ямаля поражает

На старте сезона Хави выдал классное наблюдение по Ламину Ямалю: «Он начинает матчи, потому что мы чувствуем, что он способен влиять на игру. Практически в каждом эпизоде принимает лучшее решение из возможных. Это делает разницу в футболе. Выбирать наилучший вариант очень сложно, но ему удается даже в возрасте 16 лет».

Залог классных решений Ямаля – очень разнообразный инструментарий. В тяжелой игре с «Бетисом» (победа 4:2) тинейджер продемонстрировал сразу несколько.

1. Обыгрыши 1-в-1. В этом плане Ямаль выделялся. Ламин пять раз проходил соперников на дриблинге. Это больше, чем все партнеры вместе взятые (четыре). Один из проходов Ямаля напрямую привел к голу.

2. Тонкие передачи на ход партнерам. Тут у Ламина тоже лидерство. Шесть продвигающих передач – лучший показатель в «Барсе». Одна из них привела к убойному моменту для Витора Роке, еще одна – вывела Феррана Торреса на хет-трик.

3. Проходы в центр под удар. Против «Бетиса» был классный выстрел в штангу. В других матчах тоже показывает.

Согласны, по сезону Ямалю остро не хватает результативности. К началу второго круга – всего 1+2. Но потенциал очевиден и здесь. По ожидаемым голам у Ламина – 3+4. Матч с «Бетисом» еще раз подтвердил, что впереди у паренька светлое будущее. Главное – обойтись без травм (с этим у воспитанников «Барсы» бывают проблемы).

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Возможно, главный зимний новичок «Дортмунда» – не Санчо, а Иан Матсен

Не в индивидуальном плане, а во влиянии на структуру команды. С Матсеном связаны фундаментальные изменения в позиционных атаках «Боруссии».

21-летний левый защитник, арендованный у «Челси», играет на позиции левого защитника преимущественно в отрезках без мяча. Когда «Дортмунд» устанавливает владение, Матсен смещается а опорную зону, а правый защитник Тома Менье превращается в дополнительного центрального защитника.

Итого: три ЦЗ Менье, Зюле, Шлоттербек, два опорника Матсен и Озджан, два атакующих полузащитника Брандт и Забитцер, два вингера Санчо и Мален и центрфорвард Фюллькруг.

Расстановка, которую практикует множество топ-клубов.

Пока мы констатируем только сам факт изменений в «Дортмунде». Оценить эти изменения невозможно, поскольку даже против «Кельна» (4:0) «Боруссия» долгое время владела мячом меньше соперника, по итогам первого тайма было лишь 45%. Но нужно следить – разумеется, Матсен будет очень важным игроком, если структура приживется.

Иан уже сейчас приносит пользу резкими забросами на Малена. Матсен пробовал длинные передачи сразу после возвратов мяча. Мален даже при обороне держал довольно высокую позицию (в стиле Мбаппе).

Именно так «Дортмунд» забил третий гол: Матсен сам вернул мяч и спустя пару секунд закинул вперед, Мален сразу полетел за спины защитникам.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Перестроения «Вероны» подпортили дебют Де Росси

«Рома» смяла «Верону» (2:1) в первом тайме: два легких гола, элегантные розыгрыши, впечатляющее движение.

В последние полчаса – рассыпалась и могла пропустить больше одного, хотя и единственный пропущенный был необязательным.

Как минимум частично спад объясняется работой римлян на неделе: Де Росси задал новую интенсивность и длительность тренировок – забитые мышцы не справились с полуторачасовым движением.

Другая причина – адаптация «Вероны». После перерыва тренер Марко Барони сместил Сапонару на 10 метров ниже: веронцы продублировали римскую елочку и заодно перекрыли опорную дополнительным игроком. «Рома», представшая заточенной на вертикальный перепас, потеряла возможность легко разбивать прессинг – после матча Де Росси пожаловался, что команду лишили пространства между линиями.

Может шокировать, но Аллегри сыграл с трезубцем в атаке

Есть старое правило: схема записывается в позиционной защите. Оно отстало от современной гибридной игры, и записывать схему – если вообще записывать, – следует для каждой фазы отдельно. Но если ему следовать, на второй тайм против «Лечче» (3:0) Аллегри вышел с атакующим трезубцем.

Апулийцы классно раздробили первый тайм на эпизоды – без цельного рисунка, постоянства во владении и движении: свели созидание соперника к индивидуальным вспышкам Миретти. Даже выход «Юве» из обороны до перерыва был случаен.

На второй тайм Аллегри вернулся с более агрессивной моделью – 5-2-3 даже в позиционной защите. Чтобы улучшить защиту опорной меньшим числом, Макс перевел Камбьязо с края в центр (вместо Миретти). Маккенни поднялся вперед.

Последние голы туринцы забили после стандартов, а первый, пробивший стену – после быстрой контратаки. Ее довели до удара и добивания. Дополнительный игрок сыграл решающую роль – забрал подбор.

Голевая атака показала, насколько Аллегри вышел заточенным именно на тройку форвардов: Маккенни задержался ниже, но его место в нападении занял Камбьязо.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Mike Hewitt, Maja Hitij, Florencia Tan Jun, Justin Setterfield