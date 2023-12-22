«Арсенал» на «Энфилде», АПЛ накануне Рождества. Что смотреть, пока не пришла Суперлига?

Тренер-дементор против наследника Земана в Италии.

Бундеслига и Лига 1 на каникулах, Ла Лига тоже сворачивается до января. Но кое-что топ-чемпионаты нам все же оставили – АПЛ и Серия А никуда не уходят!

Программу составили Вадим Лукомский, Андрей Клещенок, Слава Палагин и Тимур Боков.

Пятница. 22 декабря

Пеп против анти-Пепа в финале клубного ЧМ

«Сити» идет безоговорочным фаворитом на финал с «Флуминенсе», но у матча есть важная стилистическая интрига. Ее здорово описал тренер бразильцев Фернандо Диниз: «То, как Пеп любит владеть мячом, совершенно противоположно моему подходу. Его стиль – позиционный футбол, мой – антипозиционный».

Важно не перепутать: оба любят владеть мячом, просто делают это по-разному. Пеп строит атаки через сбалансированное расположение игроков, которые уважают позиции друг друга и предлагают вариант для передачи в каждой зоне. Диниз комбинирует, наплевав на принципы позиционного футбола. Ключевой ориентир – мяч, к которому стягивается большая группа игроков и начинает тонкие перепасовки.

Столкновение систем – еще и философская интрига на вечер. Система Пепа ограничивает импровизацию игроков, но за счет мощной структуры вся команда получает кучу моментов. Система Диниза наоборот развязывает руки игрокам: Фернандо говорит, что каждый его футболист может почувствовать себя Пеле или Марадоной.

Футбол «Флуминенсе» уже позволил Динизу получить приглашение в сборную. Сегодня – шанс проверить его против лучшего тренера мира.

Суббота. 23 декабря

Тренер-дементор против наследника Земана

На третий сезон «Юве» наконец приблизился к представлению Аллегри о хорошей команде и сейчас лучше всех в топ-лигах высасывает из игры жизнь. Против него – команда, собранная из запасных клубов, которые и основой не всегда избегали вылета, но освещенная тренерской мыслью и несколькими удачными арендами будущих звезд. «Фрозиноне» Ди Франческо стоит смотреть хотя бы потому, что на континенте мало команд ярче – тем более с таким соотношением класса и выхлопа.

Несмотря на разницу уровней, матч может быть интересным. «Юве» либо первым пропустит и раскроется, либо привычно забьет и запрется в позиционной защите – где обязательно столкнется со способностью 20-летнего Соуле устраивать хаос дриблингом: новый Ди Мария сделал в полтора раза больше обводок, чем любой другой игрок Серии А.

Дэвид Мойес против «МЮ». 10 лет спустя

В декабре 2013-го «Юнайтед» опубликовал один из самых популярных футбольных твитов в истории: «Дэвид Мойес говорит, что «МЮ» нужно прибавить в ряде направлений, включая игру в пас, создание моментов и оборону».

Прошло 10 лет. Дэвид Мойес сыграет против «Манчестер Юнайтед» с «Вест Хэмом» – в случае победы обойдет экс-клуб в таблице. Твит не просто сохраняет актуальность – он блестяще описывает текущее положение клуба.

Гасперини против ученика

Тиаго Мотта называл Гасперини учителем, хотя и очень далеко отошел от его стиля. «Болонья» – «Аталанта» – прессинг против прессинга, контрпрессинг против персоналок, сложное испанизированное против автоматики фланговых розыгрышей. Ну и матч претендентов на зону ЛЧ, само собой.

Романтика против прагматики в матче «Тоттенхэм» – «Эвертон»

Главный романтик АПЛ Эндж Постекоглу против короля стандартов и гуру организации обороны Шона Дайча. Оба весьма быстро соорудили прекрасные для своего жанра команды.

Из локальных интриг: сыграет ли «Эвертон» в пять защитников (периодически Дайч успешно использовал такой переход)? Может ли Деян Кулусевски сыграть сразу на двух позициях (швед прекрасен в последних играх – нужен и в центре, и справа)?

Кризис-дерби Испании: «Атлетико» vs «Севилья»

Краш-тест для Кике Санчеса Флореса, нового тренера «Севильи».

Уже третий тренер за полгода, предыдущий – Диего Алонсо – тотально провалился, не выиграл ни одного матча за два месяца. Увольнение напрашивалось. Теперь тонущий корабль подхватил опытный Флорес. Глобально он ничего не добивался со времен «Атлетико» (победа в ЛЕ-2009/10). Зато новый тренер сразу выиграл (3:0 с «Гранадой»).

«Атлетико» тоже хворает: проиграли «Атлетику» (0:2), сыграли 3:3 с «Хетафе», причем по игре выглядели плохо. Чей кризис сильнее?

Пройдет ли «Арсенал» испытание (тихим) «Энфилдом»?

Визит к «Ливерпулю» – традиционно один из самых сложных выездов для «Арсенала». Последний раз «канониры» побеждали там в АПЛ больше десяти лет назад. С тех пор 10 матчей и 7 поражений. Победить удалось только в Кубке Лиги пару лет назад – по пенальти и только когда Клопп выставил дубль.

«Энфилд» – одна из причин комплекса. Микель Артета вспоминал, что игроком только там ощущал себя в тупике. Став тренером, испанец пытался настроить команду, заставляя тренироваться под звуки You’ll Never Walk Alone (не помогло). В прошлом сезоне «Арсенал» растерял на «Энфилде» преимущество в два мяча – это так ударило по устойчивости, что команда не могла победить весь следующий месяц и упустила титул.

Прямо сейчас в АПЛ ничего не решается, но «Арсенал» едет к «Ливерпулю» в идеальный для себя момент. Во-первых, набрали лучшую форму со старта сезона. Во-вторых, на атмосферу «Энфилда» в последнее время жалуются многие – от Гари Невилла до Клоппа. Юрген даже посоветовал тем, кто не в настроении болеть, передать билет другу.

Матч неудачников с яркой вывеской в Риме

Мадзарри проиграл 4 матча из 7 после возвращения в «Наполи». Моуринью побеждает только соперников послабее, но ни разу не обошел прямого конкурента (даже если тот уступает в классе, как «Болонья» и «Фиорентина»). Даже ничья снизит шансы обоих на место в топ-3, так что компромиссов не будет – как, впрочем, и всегда у Вальтера и Жозе.

Воскресенье. 24 декабря

«Вулвз» – «Челси». Так выглядит попадание в анонс по блату?

Мы за честность. Главная причина включения встречи в анонс – ее вынос на воскресенье. В этот день мало футбола, а в АПЛ больше ничего нет. И все же: за чем следить? За камбэками.

У обеих команд планируется возвращение игроков, ради которых принято включать футбол. Кристофер Нкунку дебютировал за «Челси» на этой неделе, выйдя на 25 минут против «Ньюкасла». Француза будут постепенно подводить к основе. У «Вулвз» в роли долгожданной звезды выступит Педру Нету. Без него обходились с октября, а на стартовом отрезке португалец покорил болельщиков потрясными проходами с мячом.

Оба футболиста не просто важны для команд, но и крайне приятны для просмотра. Ждем их!

Фото: AP Photo/Jon Super; Gettyimages.ru/Adam Hunger, Marc Atkins, Francesco Pecoraro, Mike Hewitt