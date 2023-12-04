Прессинг Тен Хага провалился, «Интер» разгромил «Наполи» через фланги. Тактика топ-лиг

И как же хорош Эдегор!

Тактические наблюдения по матчам выходных. Топ-встречи по традиции разобрали отдельно: ярчайшие 3:3 «Сити» и «Тоттенхэма» (Постекоглу – восторг) и классный футбол «Барсы» против «Атлетико».

Лучший матч Эдегора как распасовщика в сезоне (возможно, вообще за «Арсенал»)

К Мартину Эдегору в этом сезоне много претензий по части креатива – даже после крутого матча с «Вулвз» в активе всего одна голевая в АПЛ. Отчасти парадокс объясняется манерой, в которой действует норвежец. Например, сравнивая Эдегора с Бруну Фернандешем, Кевин Де Брюйне назвал португальца креативной машиной, а вот Мартина «более заточенным на контроль игроком». Как игрок контроля Эдегор уже здорово себя проявлял в этом сезоне – особенно против прессингующих команд вроде «Сити», «Борнмута» и ПСВ.

Матч с «Вулвз» (2:1) – первый по-настоящему мощный матч Мартина в плане обострений через пас. И, возможно, один из лучших перфомансов за «Арсенал» в целом. Загибаем пальцы:

● у Эдегора 8 передач в штрафную. Больше за два с половиной года в клубе было только в одном матче;

● Мартин создал сразу 6 моментов для партнеров. Больше было только один раз – против «Астон Виллы» в прошлом сезоне;

● совокупная острота всех передач Эдегора против «Вулвз» – 1,63 xG. Это больше, чем во всех предыдущих матчах сезона в сумме (1,28 xG). И больше, чем в любом другом матче за «Арсенал». Абсолютный рекорд.

Общей чертой всех убойных моментов была тонкость Мартина – выводил партнеров, пасуя и внешней стороной стопы, и внутренней с разной подкруткой. Проблемой была лишь реализация. Гораздо лучше с этим делом было у самого Эдегора. Победный мяч – результат его фирменного открывания под катбэк.

Полный провал персоналок Тен Хага

План Эрика Тен Хага на матч с «Ньюкаслом» (0:1) – ода персональным ориентировкам. Гости соблюдали их не только в полузащите (модный тренд), а по всему полю. Сама идея сыграть персонально – не беда. Катастрофическим было исполнение. Не хочется приводить легендарную цитату Эрнста Хаппеля про персоналки, но матч был иллюстрацией всего худшего.

Пожары возникали везде и по разным причинам.

Потери концентрации: когда зевает даже один игрок, рушится вся идея сыграть персонально. Такое с «Юнайтед» происходило регулярно – игроки «Ньюкасла» постоянно делали классные рывки (спецы в этом):

Проигранные дуэли 1-в-1. В обычной системе партнер может подстраховать, но при персоналке никакой страховки нет (партнер занят своим игроком):

Манипуляция со стороны соперника. Хозяева могли создавать пространство, разводя игроков «МЮ» в разные стороны:

Персоналки вынуждали атакующих игроков «МЮ» часто опускаться в защиту. Там они по естественным причинам проваливались. Здесь выделяем Бруну, но часто возили и Рэшфорда:

Очень показательным стал рекорд Фабиана Шера – центральный защитник «Ньюкасла» сделал сразу пять рывков до чужой трети (рекорд за все время в клубе). Из-за персоналок швейцарца банально некому было встретить. Тот регулярно наказывал.

Вопросов добавляет сама идея сыграть персонально против «Ньюкасла». Почти все атакующие паттерны у команды Эдди Хау так или иначе связаны с рывками. Персоналка «МЮ» лишь помогала использовать лучшие качества игроков. Да, гол пришел после прессинга, но он был лишь делом времени – «Ньюкасл» создал слишком много моментов.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Байер» потерял очки с «Дортмундом». Чего так?

Вот мы и дожили до момента, когда потеря очков «Байера» даже против «Дортмунда» воспринимается как нечто нетипичное. 1:1, и это еще «Байер» отыгрался на 79-й минуте.

«Дортмунд» будто превращается в тыкву, когда слышит, что следующий матч не в Лиге чемпионов, а в Бундеслиге. Классика плохих матчей команды Эдина Терзича – безысходность при выходе из обороны. «Боруссия» пугающе редко выбиралась на чужую половину поля. За первый тайм так вообще нанесла лишь два удара. Во втором особо лучше не стало.

«Байер» запирал соперника в штрафной, перехватывал мячи на чужой половине поля, контролировал мяч, но все равно есть серьезная претензия – отсутствие качественного последнего паса. Ярче всего проблема обострялась при прострелах – «Байер» легко находил возможности для передач с фланга, но слабо насыщал штрафную.

Порой в подыгрыш уходило слишком много человек. На подготовительной стадии «Байер» всегда переигрывал «Дортмунд», но для завершения партнеров уже не хватало.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Доминирование Крооса в матче против «Гранады»

Как можно не любить Тони Крооса? Сделав один из лучших пасов сезона, он сказал: «Ассист на Браима? Это обычный пас. Ничего особенного». Если что, речь о тончайшем пасе в касание, который разрезал две линии обороны соперника и вывел Диаса один на один.

Еще Тони добавил: «Я вообще не люблю говорить о своем уровне. Я рад, когда люди довольны моей игрой и работой, но моя задача – помогать команде. Я не играют на себя. Я играю, чтобы улучшать остальных».

Кажется, всю работу по комплиментам нам придется взять на себя. Кроос против «Гранады» – мегауровень. Даже по стандартам немца. Он сделал 26 дальних передач с потрясающей точностью 81% и 21 продвигающий пас (оба результата – в топ-3 этого сезона). Кроос – единственный, кто совместил такой уровень и в управлении атаками (через переводы), и в прямом продвижении. Наблюдать за его безупречностью – кайф.

Для полного контекста надо упомянуть о проблемах соперника. «Гранада» проводила первый матч с новым тренером Александром Мединой. Уругваец выбрал ультрапассивный план на игру – 29% владения и первый удар на 89-й минуте со своей половины поля (хотя проигрывали с 26-й минуты). С Кроосом никто не играл персонально. Результат: легкая победа «Мадрида» (2:0) и новые грани доминирования гениального скромняги.

Шестая волевая победа «Жироны». Как они так?

Победа на «Валенсией» (2:1) стала шестой волевой для «Жироны». Сразу четыре таких матча уместились в последний месяц. Похоже, команда Мичела готова биться с «Ливерпулем» за статус главных «ментальных монстров» прямо сейчас.

В таких победах есть не только характер, но и тактическая дисциплина плюс осмысленные риски Мичела. Команда не отказывается от комбинационных принципов и продолжает дисциплинированно держать структуру. Но меняется наполнение. Так выглядело стандартное расположение «Жироны» против «Валенсии»:

Структура – 3-1-5-1. После финальной порции замен команда отказалась от лишнего центрального защитника при розыгрышах (Давид Лопес) – теперь при необходимости туда опускался Алеиш Гарсия. Впереди стало на одного нападающего больше (Кристиан Стуани).

Внутри этой структуры «Жирона» двигала мяч и нагружала конкретную зону – правый фланг. Оба гола пришли после 80-й минуты. В структурном плане они были очень похожи. Ян Коуто (тоже вышел на замену) простреливает/навешивает, Стуани выигрывает дуэль у Москеры внутри штрафной.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Нормальным командам сложно без нападающего (как «Монце» против «Юве»), «Болонье» – с форвардом

«Болонья» в первом тайме против «Лечче» (1:1) – это несвойственные проблемы с контролем мяча, особенно в первые полчаса, и один удар в створ. И все из-за выхода в старте нападающего Сиднея Ван Хойдонка.

Сам он не так и плох. Но Мотта строит атаку вокруг естественных перемещений Зиркзее, а тот близок к ложной девятке: не застаивается на переднем краю, ищет мяч (вплоть до опорной) и связывает линии. Ван Хойдонк другой: меньше вовлеченности, больше открываний за спины, постоянное присутствие впереди.

Такое движение тоже полезно, и не только в плане вывода на удар самого форварда: он занижает защиту и создает простор между линиями. Болонцы его не использовали, потому что привыкли атаковать пространство за спиной форварда – неудивительно, что оживились (и создали на несколько голов) с выходом Зиркзее.

Интеллект Бельтрана – подпорка для проблемного высокого владения «Фиорентины»

Ключевая атакующая проблема «Фиорентины» – настолько высокое и массированное владение, что против автобусов часто остаются одни навесы. В матче с «Салернитаной» (3:0) Лукас Бельтран показал альтернативный вариант. Его интеллектуальное движение обеспечило два мяча: первый (увел защитника на полуфланг, освободив коридор под забег Артура) и третий.

Последний особенно примечателен. На скрине видно, как быстро Бельтран считал расположение защитников и партнеров.

Соперник перекрывал выгодный коридор паса на Соттиля. Бельтран практически врезался в защитника, чтобы обратить на себя внимание, а после нырнул в центр; отдать туда было невозможно, но центрбек повелся и ушел за ним.

Соттиль остался один; «Фиорентина» легко проникла в штрафную и забила.

Атакующий флэшмоб итальянских вратарей

Владимиро Фальконе первым из вратарей за время ведения статистики заработал пенальти: пришел на угловой на 99-й минуте, грамотно ушел от защитника под скидку и вынудил другого сфолить – «Лечче» сравнял с пенальти и спасся.

Майк Меньян выдал фирменный 70-метровый заброс под забег вингера за спины. Он единственный кипер в топ-лигах, который сделал голевую в третьем сезоне подряд.

«Интер» наказал «Наполи» за высокие и узкие фланги. Ну и Зоммер – супер

Разнос неаполитанцев вышел далеко не таким, как говорит счет (3:0). По ожидаемым мячам соперники наиграли скорее на 2:1 в пользу миланцев. По данным Opta, счет по явным голевым моментам – 3:1.

Разницу отчасти сделал Зоммер, а в остальном – качественная эксплуатация неаполитанских слабостей.

Мадзарри предпочитает схемы с тремя защитниками, но вынужден использовать любимую владельцем 4-3-3. Травмы левых фулбеков дали ему лазейку. Слева играет профильный центрбек Натан. Полматча он провел в роли третьего центрального, пока Ди Лоренцо уходил высоко. Вторую половину – в типичной для «Наполи» высокой позиции.

«Интер» наказал за раскрытые фланги, причем явно на уровне установки: миланцы в касание грузили на края после возвратов.

На скрине последний гол: проход по правому крылу, забытому из-за узкой позиции Натана. Это типичная ситуация. Первые два мяча родились из разрывов обнаженного противоположного края – Ди Лоренцо застревал в высокой позиции.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Julian Finney