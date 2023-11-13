Избиение «Боруссии», Хави придумал «Барсе» проблемы. Тактика топ-лиг

Рецепт успеха Винисиуса.

Ходы тренеров и блеск игроков в последних матчах перед сборными – в тактическом дайджесте от футбольных авторов Sports.ru.

По главным матчам выходных вышли отдельные разборы: 4:4 «Челси» и «Ман Сити», столкновение «Зенита» и «Краснодара».

«Штутгарт» уничтожил «Дортмунд» – возможно, главное избиение уик-энда

Необычное описание матча, которые завершился 2:1. Но давайте погрузимся глубже. Удары – 22:5; из штрафной – 20:2; явные моменты – 7:1; xG – 4,22:0,96. Минимальной разницу в счете сделало лишь потрясающее везение «Боруссии» и прекрасный перфоманс Грегора Кобеля (8 сэйвов, включая первый пенальти).

«Штутгарт» создавал момент за моментом, но тяжело выделить одну болевую точку.

Например, весьма интересным ходом Терзича был отказ от обороны опорной зоны. Озджан и Забитцер садились ближе к защитникам и фланговым зонам, игравший выше Нмеча застревал в блоке с атакующими игроками, а в центре появлялась дыра:

При этом давление на игрока с мячом было недостаточным, чтобы предотвратить доставку в эту зону. Отдавать мяч играющему в комбинационный футбол сопернику при такой дыре в опорной – плохая идея.

Формула удачного матча Винисиуса

«Реал Мадрид» разнес «Валенсию» 5:1, а Винисиус провел лучший матч в сезоне (два гола, семь обводок, куча магии). Рядом с ним блистал и Родриго (тоже не самое частое событие). Секрет успеха:

1. Быстрый гол, чтобы была возможность играть на пространстве (в данном случае на 3-й минуте).

2. Свободная роль с возможностью стартовать в любимой широкой позиции:

3. Статус главного по рискам в атаке. Его Вини получил на фоне отсутствия Беллингема.

В эти выходные в максимальной степени сошлись буквально все условия. Мы получили четкое доказательство, что Винисиус в огромном порядке, когда все так работает. Следующий шаг – давать хотя бы 80% от такого уровня, когда условия неидеальны.

Эксперимент Хави почти угробил «Барсу»

Против «Алавеса» Хави выпустил необычный стартовый состав с Жоау Канселу на левом фланге защиты. Соседом по флангу был Жоау Феликс. Это создало путаницу в атаке и обороне.

Гол на первой минуте «Барса» пропустила через противоположный край (хотя в конкретном эпизоде Канселу засветился именно там), а затем моменты (в первом тайме «Алавес» поставил их на поток) приходили преимущественно через левый фланг «Барсы». Ленивый Феликс, застревающий Канселу и Иньиго Мартинес в роли страхующего. Саму Омородион и Хон Гуриди наслаждались гостеприимством.

В атаке тоже беда. При таком наполнении не было игрока, который мог бы давать ширину. Эту функцию вынужденно брал на себя Феликс, но ему было явно некомфортно – португалец привык смещаться в центр:

Еще в середине первого тайма Хави поменял местами Кунде и Араухо в линии защиты, а во второй половине полностью перестроил левый фланг. «Барса» смогла перевернуть встречу и вырвать победу (2:1), но стартовый эксперимент создал только проблемы.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

«Тоттенхэм» сам не свой без лидеров – особенно туго без Ромеро и Мэддисона

К игре с «Вулверхэмптоном» (1:2) «шпоры» подходили с огромными кадровыми проблемами – матч с «Челси» лишил четырех игроков старта (Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Мэддисон) + на неделе выбыл основной Ришарлисон. Потери сильно ударили по перфомансу – получился абсолютно худший матч при Постекоглу.

Особенно ощущалось отсутствие Мэддисона и Ромеро. Без Джеймса «Тоттенхэм» категорически плохо продвигал мяч. Стартуя десяткой, Мэддисон здорово распознает свободные зоны и опускается за мячом. Иногда чуть ли не в одиночку вытаскивает команду – так было в дерби с «Арсеналом», когда «шпор» прижали прессингом. Без него «Тоттенхэм» был практически беспомощен. Карта передач хорошо олицетворяет проблему. Много перепасовок на своей половине, минимум продвижения:

Качества Ромеро тоже не удалось компенсировать. Аргентинец – самый агрессивный защитник команды. Иногда соперники наказывают его за выбросы, но с приходом Постекоглу навыки Ромеро здорово помогают – например, замыкать или просто поддерживать прессинг. Вышедший вместо него Эрик Дайер играл гораздо пассивнее.

Часто англичанину противостоял Матеус Кунья – нападающий, который обожает опускаться за мячом и разгонять атаки. Дайер либо мешкал с решением, либо просто давал ему свободу (проявилось и в первом пропущенном голе):

Пауза на сборные не слишком поможет Постекоглу. Ромеро будет отбывать еще два матча бана, а Мэддисона ждут только к январю. С другой стороны, есть время на размышления и тренировки, которые позволят резервистам подтянуться к основным игрокам.

Тен Хаг возвращает фирменные розыгрыши?

Светлым пятном в проигрыше «Копенгагену» у «МЮ» были долгожданные терпеливые розыгрыши. До удаления Маркуса Рэшфорда помогали не только удерживать мяч, но и создавать моменты. Комбинация перед первым голом Расмуса Хейлунда вообще вместила 29 передач – лучший показатель в этом розыгрыше ЛЧ.

Против «Лутона» (1:0) идея получила развитие. Не просто разыгрывали в терпеливой манере, а еще и пытались воплотить памятные по «Аяксу» принципы Тен Хага. Один из них – когда на одном фланге создается численный перевес, а другой отдан под более вертикальное продолжение. Карта передач здорово отображает идею:

Качества игроков дополняли задумку. Слева собрались основные плеймейкеры – постоянно смещались Эриксен и Бруну. Справа заточенные на рывковую работу Рэшфорд и Мактоминей (позже Маунт).

По исполнению пока вопросы. «Юнайтед», безусловно, наработал на победу, но основную массу моментов при 0:0 создавали либо за счет передач Магуайра, либо стандартов. Добывать их помогали в том числе розыгрыши, так что косвенную пользу они все-таки принесли. Ключевой вопрос – готов ли Тен Хаг играть так постоянно, а не только против скромных команд?

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Ди Франческо против «Интера» повторил трюк, которым вышиб «Барсу». Не помогло

Пять лет назад Эусебио Ди Франческо неожиданно перешел на тройку защитников, которую не использовал ни дня в карьере, и выбил «Барсу» из четвертьфинала ЛЧ. На выходных он повторил трюк: с «Фрозиноне» отказался от 4-3-3 и их производных и вышел на «Интер» (0:2) с 3-4-2-1.

Идея была не в использовании похожей (Индзаги всегда играет с тройкой) схемы ради нейтрализации, а в стремлении к структурному превосходству. Во время атак «Фрозиноне» выстраивал многоэтажный фундамент с опорой во всех квадратах. И это работало. Первый тайм – гимн интеллектуальной игре: гости чуть раскрывали спины, но компенсировали это доминированием на отскоках. Казалось, Ди Фра просмотрел матч заранее. Его игроки забирали большинство подборов.

К несчастью для него, «Интер» слишком силен. Невозможно нивелировать разницу в классе, когда соперник забивает с 50 метров.

Кольпани из «Монцы» приблизился к Беллингему – в топ-лигах нет полузащитников результативнее. Но его вклад в игру еще внушительнее

24-летний Кольпани из «Монцы» уникален не только принципиальным антиатлетизмом в эпоху огромных мышц. Против «Торино» (1:1) он забил 6-й мяч в сезоне. По данным Opta, только один полузащитник в топ-лигах забил больше – Джуд Беллингем.

Еще больше впечатляет, что голы – даже не главное его качество. Кольпани сочетает навыки связующего, диверсанта и созидателя. Он движется вне формата, вынуждает на обмен позициями даже однообразных игроков, которые никогда не дошли бы до этого сами, и вносит текучесть в структуру. «Монца» потеряла в подвижности с потерей Капрари, Ровеллы, Аугусто и Сенси, а Кольпани возвращает это.

Матч с «Торино» – пример, как ртутное движение уничтожает персональный прессинг. В первом тайме Кольпани поменялся позициями с левым инсайдом, а потом с форвардом, и в итоге оказался 1-на-1 на самом острие – едва не забил. В следующем моменте поменялся с правым латералем и без больших помех вырезал идеальную тривелу в центр штрафной. Едва не забил похожим трюком – поменялся с латералем и оттуда рванул в центр: опекун потерял его.

Пиоли жалуется на травмы, но винить стоит только себя

После ничьей с «Лечче» (2:2) Пиоли прозрел: «У нас действительно много мышечных травм. Честно говоря, я не нахожу им объяснения. Это уже не может быть просто невезением».

Если вспомнить, что за четыре года после прихода Пиоли в «Милане» зафиксировали 215 травм, можно констатировать, что это никогда и не было невезением. Объяснение недавно предложил физиотерапевт «Фрозиноне» Массимо Нери – спец, который выигрывал чемпионства с «Ювентусом», «Реалом» и «Ромой».

«Они занимаются в основном профилактикой, – пояснил Нери TuttoJuve. – Так нельзя. Футболист как машина: иногда нужно крутить мотор до отсечки. Нет смысла концентрироваться на изолированных и стабилизационных упражнениях, чтобы компенсировать недостатки. Такие упражнения красиво смотрятся, но не развивают спортсмена. Если не разгонять движок до максимума на тренировках, он сломается во время игры. Занятия должны воспроизводить то, что ждет организм в матче, но в высочайшем темпе. Иначе возрастает риск мышечной травмы».

Есть и другое объяснение. Главное достижение летнего рынка с громкой продажей Тонали – расширенный инструментарий в тактике и ротации. Пиоли получил достаточно возможностей, чтобы избавиться от леаузависимости и качественно управлять физикой на дистанции. Но не слишком охотно внедряет половину новичков. Что удивляться травмам, если исполнителя уровня Чуквуэзе и Окафора не набрали и трети возможного времени, а Леау и Пулишич играют без отдыха?

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty; Spada/Keystone Press Agency, Juan Carlos Rojas, Roberto Bregani/Keystone Press Agency, Giovanni Evangelista/Keystone Press Agency/Global Look Press