Кому из «ПСЖ» Пиоли отдал мяч? Как «Шахтер» накрыл «Барсу»? Тактика ЛЧ

Нойер показал класс.

Детали четвертого тура ЛЧ от футбольных авторов Sports.ru.

Хау перехитрил себя и «Ньюкасл»?

«Ньюкасл» проиграл «Дортмунду» (0:2). В этом матче команда обошлась без фирменного прессинга. Вместо активного давления тройкой нападающих расположились в схеме 4-5-1 – легкое давление в первой стадии организовывал только Каллум Уилсон:

Показательным было наполнение флангов: правым вингером стартовал Тино Ливраменто (правый защитник), а левым – Жоэлинтон (обычно играет в центре полузащиты). Это более оборонительный набор с акцентом на сдерживание на своей половине, а не на высокое давление.

В чем причины осторожности Хау? Возможно, он слишком оглядывался на рисунок первого матча и хотел отдать «Боруссии» мяч – поставить их в некомфортное положение. Если ставка была такой, то она провалилась после первого пропущенного. Вторая трактовка – травмы плюс усталость лидеров после трудной встречи с «Арсеналом». На послематчевой пресс-конференции Хау намекнул, что Альмирон и Гордон просто не готовы были стартовать.

На выходе команда выглядела категорически пассивной и просто потеряла первый тайм. Во второй половине Хау ударился в эксперименты – наконец, выпустил атакующих игроков, отправил Кирана Триппьера на левый фланг (при розыгрышах играл вообще левого центрального защитника), а Ливраменто сделал правым латералем. Позже еще раз поменял позиции фулбеков.

Пожалуй, удалось чуть прибавить относительно стартовых кошмаров, но было слишком поздно. Времени оставалось мало, а сценарий позиционной атаки неудобен «Ньюкаслу» в любых раскладах. Первопричиной попадания в эту ловушку была именно стартовая пассивность.

«Милан» использовал слабости Милана Шкриньяра

«Милан» обыграл «ПСЖ» (2:1) в рисунке с 31% владения. Как минимизировать угрозу в такой картине? Сделать так, чтобы мячом у соперника владел Милан Шкриньяр.

Акцент на направлении мяча к словаку был пугающим. «Милан» играл плотно и персонально с ближними к мячу соперниками, но показательно игнорировал Шкриньяра:

Оливье Жиру постоянно играл по Маркиньосу и даже не пытался переключаться на Шкриньяра. Это привело к тому, что словак сделал больше всех передач в матче. Он получал полную свободу и время на поиск варианта, но все опции были перекрыты. Большая часть передач – тупики для атак «ПСЖ» и потенциальные моменты для перехвата с контратакой «Милана».

Выбранный Пиоли план зависел не только от качества воплощения, но и от правильности оценки по Шкриньяру. При других действующих лицах за такой план могли сурово покарать – например, дальними точными передачами на Мбаппе. Шкриньяр не умеет готовить такие и вообще слаб с мячом в контексте команды с 70% владения. Пиоли оказался прав.

«Наполи» против «Униона» – безбашенное столкновение стилей (внезапно!)

«Наполи» с «Унионом» организовали матч на 42 удара (27:15 – и 1:1 на табло). Сильно контрастирует с их первой встречей – там было всего 17 на двоих.

Спонсором открытости выступили свободные атакующие латерали «Наполи». Степень свободы и заточенности на атаку неплохо передает этот момент. Это не хаотичный эпизод после стандарта, а позиционная атака. Мариу Руй и Джованни Ди Лоренцо – соседи по расположению внутри штрафной:

Они всегда действовали смело и могли оказываться в непредсказуемых зонах. Это помогало «Наполи» в атаке. С другой стороны, это приводило к постоянным дуэлям 2-в-2 при контратаках «Униона» – центральные защитники «Наполи» оставались вообще без поддержки:

Такие дуэли – подарок для вертикального стиля «Униона» с реактивной парой нападающих. Гол команды Урса Фишера – ценный экспонат в музей бей-беги-футбола. Он максимально точно вписывался в рисунок встречи.

«Шахтер» выключил центр «Барселоны» персоналками. Без центра «Барса» не умеет

Важный элемент победы «Шахтера» (1:0) – сдерживание «Барселоны». Здесь у Марино Пушича были четкие акценты – в центре персональные ориентировки, а на флангах «Барса» в текущей конфигурации не накажет.

Чтобы выключить центральный блок (Ромеу, Гави, Гюндоган + приходящие Ферран и Канселу), «Шахтер» использовал персональную опеку от пятерки полузащитников и нападающего Сикана. То есть 5 игроков «Барсы» против 6 игроков «Шахтера» с постоянной передачей в зависимости от трансформации.

Полная персоналка была только в дуэли Невертон-Канселу – бразилец везде преследовал португальца. Остальные игроки старались держать схему и передавать оппонентов. Но приоритетом было расположение соперников и персональная игра, а не поддержание схемы:

Подход отличался от стратегии «Шахтера» в прошлых матчах и оказался эффективен против оставшейся без хороших шансов «Барсы».

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

А прессинг «Барсы» взбесил Гюндогана

Гол «Шахтера» в ворота «Барсы» – самый комбинационный в этом розыгрыше ЛЧ. Атака состояла из 27 передач, а поучаствовать в ней успели девять игроков, в том числе вратарь. Предголевой пас от Георгия Судакова – безусловно, главный хайлайт, а вот недооцененная деталь – тот факт, что «Шахтер» трижды выходил из-под прессинга «Барселоны».

Все три попытки заканчивались одинаково – бурной реакцией Илкая Гюндогана. Немца бесило, что защитники решили не поддерживать давление. Из-за этого у «Шахтера» всегда был вариант для передачи.

Вот первая реакция Илкая:

Вот – вторая:

А вот – финальная третья. Илкай специально обращается к защитникам, которые втроем опекают одного нападающего «Шахтера»:

Забавно, но во втором тайме «Шахтер» организовал похожую комбинацию, которая снова была близка к голу. В этот раз Гюндоган уже не бесился. Но еще после класико мы поняли, что его многое не устраивает в новом клубе. Прессинг – еще один аспект.

Пеп коллекционирует нулевой xG у соперника (уже четвертый случай!)

0,00 xG – столько «Янг Бойз» насоздавал в гостевом матче с «Сити» (проигрыш – 0:3). Прежде в эпоху Opta такая беспомощность в ЛЧ встречалась только четыре раза. Показательно, что четыре из пяти случаев – против команд Пепа. Дважды полную степень контроля выдавала его «Барселона» (в соперниках были «Арсенал» и «Виктория»), теперь дважды «Сити» (помимо «Янг Бойз», был еще и «Атлетико»).

Пожалуй, неудивительно, что коллекцию таких матчей собирает именно Пеп. Как-то раз каталонец сказал, что хочет владеть мячом 100% времени. Аргумент – простой: пока мы с мячом – нам не забьют. Вот что говорил несколько лет назад: «Почему мы мало пропускаем? Потому что много владеем мячом! Если мяч у нас, значит, забить можем только мы. Возможно, когда-нибудь правила поменяют, но пока все именно так».

Из-за силы позиционных атак Пепа соперники часто вынуждены приспосабливаться и ограничивать собственный потенциал. Как пример – «Атлетико», который ни разу не пробил по воротам «Сити» полтора года назад. Тогда Диего Симеоне перестраивался на легендарную схему 5-5-0 – вообще без нападающих.

Нойер поборол уже легендарный прессинг «Галатасарая»

В прошлом туре «Бавария» еле унесла ноги из прессинг-приключения, которое им устроил «Галатасарай». Смогли выстоять только благодаря удаче и усталости, которая настигла турецкую команду во втором тайме. К ответке Томас Тухель подготовился куда лучше (2:1). Олицетворение прогресса – количество передач на чужой трети. В Стамбуле удалось сделать всего 95, в Мюнхене – 198. «Бавария» не была безупречна под прессингом (был незасчитанный гол «Галатасарая» после отбора), но испытывала гораздо меньше проблем и банально чаще выбиралась из обороны.

Не решающий, но точно один из ключевых факторов – возвращение Мануэля Нойера. Достаточно сравнить точность передач. У Свена Ульрайха в Турции были жалкие 62%, у вернувшегося в команду Нойера – 86%. Спокойствие Ману, очевидно, передалось партнерам, но были и более четкие примеры пользы, которую принес вратарь.

Во-первых, короткие розыгрыши, когда Нойер стягивает на себя соперника. Благодаря этому кто-то из защитников оставался без опеки и мог свободно продвигать мяч:

Во-вторых, классные длинные передачи от Ману. Тут Нойер классно вырезал, несмотря на давление сразу двух игроков:

Розыгрыши с участием Нойера не только избавляли от проблем под давлением, но и зарождали атаки, после которых «Бавария» создавала убойный момент. Тренер «Галатасарая» после матча отдельно отметил влияние Ману на характер встречи.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

«Сосьедад» снова прекрасен

Хвалить «Реал Сосьедад» – традиция. И мы мы продолжаем.

Идеальный первый тайм на фоне инертной «Бенфики»: хозяева занесли три мяча, еще два им отменили, плюс Браис Мендес не реализовал пенальти. Все голы пришли из-за гиперактивного прессинга: встречали прямо у чужой штрафной, «Бенфика» терялась и обрезалась.

Как итог – опорника Флорентину сняли еще до перерыва.

Во втором тайме «Сосьедад» подсел и перешел на контратаки. Им неудобно в таком режиме, но «Бенфика» была настолько кошмарна, что пронесло. Помог невероятный Мигель Ойарсабаль, который мешал разыгрывать мяч через низкий пас.

«Сосьедад» – уже в плей-офф ЛЧ. Надо бороться за первое место.

План «Севильи» провалился. 0,03 xG за матч!

Коротко о «Севилье» в матче с «Арсеналом»:

● Единственный удар – на 97-й минуте;

● 0,03 по ожидаемым голам;

● Всего три касания в чужой штрафной.

Теперь детали: тренер Диего Алонсо, который заменил Хосе Луиса Мендилибара, под матч с Артетой подготовил интересный план – левый защитник Адриа Педроса вышел на одной линии с Эриком Ламелой и форвардом Юссефом Эн-Несери.

В теории он должен был расшатывать фланг Бена Уайта, заставлять его разрываться и оставлять зоны за спиной. Возможно, такой самонадеянный план бы сработал, но за первый тайм у «Севильи» ни одной атаки. А фланг Педросы уничтожал Сака.

После перерыва Алонсо откатился, но было уже поздно.

Отличный Браим из «Реала». По-своему заменил Джуда

Джуд Беллингем вывихнул плечо, так что с «Брагой» (3:0) сыграл Браим Диас.

Браим выглядел здорово: два паса под удар, три успешные обводки и три удара, один из которых стал голевым. Важно, что Диас не дублировал функции Джуда, а связывал Винисиуса и Родриго с остальной командой.

Браим поддерживал атаки вторым темпом. Во втором тайме мог сделать дубль, но не переиграл кипера Матеуса. Жаль!

Для Диаса важна каждая минута: с «Жироной», «Осасуной» и «Севильей» он отыграл всего 16, с «Барсой» и «Райо Вальекано» и вовсе не вышел. Гюлер еще лечится, надо хвататься за шансы.

Браим доказал, что готов конкурировать.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun, Stuart Franklin