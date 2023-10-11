20 лучших клубов Европы. У нас новый лидер!

«Сити» сдвинули.

Клубный футбол снова взял паузу, а значит можно выдохнуть и… составить рейтинг сильнейших клубов Европы. Напоминаем, что его собирают авторы Sports.ru, которые пишут о тактике. Несмотря на соревновательную составляющую, все же наша главная цель – держать вас в курсе состояния топовых клубов и подсвечивать интересные команды.

Итак, поехали!

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова