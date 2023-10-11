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20 лучших клубов Европы. У нас новый лидер!

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«Сити» сдвинули.

Клубный футбол снова взял паузу, а значит можно выдохнуть и… составить рейтинг сильнейших клубов Европы. Напоминаем, что его собирают авторы Sports.ru, которые пишут о тактике. Несмотря на соревновательную составляющую, все же наша главная цель – держать вас в курсе состояния топовых клубов и подсвечивать интересные команды.  

Итак, поехали!

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

22 комментария

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Артём Чинков
Ответ кадет как 1979
кто составляет подобные рейтинги?
Буквально в последнем абзаце написано
+23
0
+23
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soad
Я все понимаю, но почему Ницца, прыгающая явно выше головы, идущая на 2-м месте без поражений, со свежим интересным тренером, нет в ТОП-20? При том, что 2 французских команды, которые есть в списке, она обыграла.
+23
-2
+21
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Александр Быстров
Сороки должны быть выше ПСЖ
+8
-1
+7
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кадет как 1979
кто составляет подобные рейтинги?
+18
-11
+7
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Sundance Neeskens
Я бы Баварию и Тоттенхэм выше Барселоны сейчас поставил. Всё же травмы у Педри, Френки, Рафиньи и Левандовского оказали влияние на качество игры команды, хотя казалось, что после уверенных побед на Бетисом и Антверпеном будет только поступательное движение наверх.
+6
0
+6
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Даниил Попов
ПСЖ выше Ньюкасла ровно на одну строчку выглядит как насмешка
+6
0
+6
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Сергей Сорока
Ответ soad
Я все понимаю, но почему Ницца, прыгающая явно выше головы, идущая на 2-м месте без поражений, со свежим интересным тренером, нет в ТОП-20? При том, что 2 французских команды, которые есть в списке, она обыграла.
Зато ПСЖ и выглядящий крайне бледно за пределами английского болота Брайтон на месте, ага.
+3
0
+3
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Beriya
его собирают авторы Sports.ru - этим все сказано, рейтинг не смотрите
+3
0
+3
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Tydeus
Ответ кадет как 1979
кто составляет подобные рейтинги?
А почему бы и нет? Коллектив авторов, которые смотрят очень много матчей, субъективно расставляет клубы по своим ощущениям.
Как ориентир, кого интересно смотреть – вполне рабочая история. Да и такие материалы интересней, чем очередной текст ни о чём с эмоциями на главной.
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Glukinho
Где Спартак?
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BananaMantana
Ответ кадет как 1979
кто они такие,что за специалисты?
шли свой рейтинг. ща обсудим. прям тут в комментариях
+1
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MVL
Астон Вилла явно выше Брайтона должна быть.
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Иван Лапин
Барса выше Баварии? Монако выше Ньюкасла? Жирона выше Брайтона и юве? Жирона только у дна лиги выиграла, календарь такой, а её уже в топ 20 клубов Европы определили
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Nemat A
Жирона ниже Барсы? Пффф
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Илья Белкин
Байер конечно хорош👍
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GloryReal
У Реала действительно был очень хороший отрезок. Самое трудное начнется после новогодних выходных. Январь февраль они обычно проваливают.
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Дмитрий Дмитриев
Как же прекрасны на старте сезона Штутгарт в целом и Гирасси в частности
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Kanonir152
Странный рейтинг. Ювентус в топ-20, Арсенал не 4.. Как считали?
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Никита Самарин
Из этого списка команд, хочется отметить Фиорентину (Винченцо Итальяно, очень интересный тренер, которого я ожидал увидеть сменщиком Спаллетти в Наполи), которая показывает действительно классный футбол 👍.
+1
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