17 комментариев

Лучшие клубы Европы: «Наполи» – первый, «Бенфика» в десятке, «Атлетико» вернулся в топ-20
Ответные матчи Лиги чемпионов – хороший повод освежить список лучших команд Европы. В прошлом месяце команда авторов Sports.ru не определилась с лидером – поставили на 1-е место сразу три команды, сейчас было чуть проще.
Напоминаем, что главная задача этого рейтинга – навигационная. Чтобы вы могли обратить внимание на неочевидные интересные команды и выбрать их для просмотра на выходные и в то же время знали, в каком состоянии топ-клубы. Соревновательный момент – тоже есть, но это скорее развлечение и повод немного поспорить.
Вылетели из топ-20 по итогам месяца: «Тоттенхэм», «Ланс», «Реал Сосьедад».
Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина
Символично, после Энфилда)))