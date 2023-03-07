Power Rankings
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Лучшие клубы Европы: «Наполи» – первый, «Бенфика» в десятке, «Атлетико» вернулся в топ-20

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
Ньюкасл Ньюкасл
Бавария Бавария
тактика тактика
Бенфика Бенфика
Интер Интер
Наполи Наполи
Брайтон Брайтон
Унион Берлин Унион Берлин
Ливерпуль Ливерпуль
Милан Милан
Ювентус Ювентус
Атлетико Атлетико
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
Марсель Марсель
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ПСЖ ПСЖ
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Арсенал Арсенал
Футбол Футбол

Ответные матчи Лиги чемпионов – хороший повод освежить список лучших команд Европы. В прошлом месяце команда авторов Sports.ru не определилась с лидером – поставили на 1-е место сразу три команды, сейчас было чуть проще. 

Напоминаем, что главная задача этого рейтинга – навигационная. Чтобы вы могли обратить внимание на неочевидные интересные команды и выбрать их для просмотра на выходные и в то же время знали, в каком состоянии топ-клубы. Соревновательный момент – тоже есть, но это скорее развлечение и повод немного поспорить. 

Вылетели из топ-20 по итогам месяца: «Тоттенхэм», «Ланс», «Реал Сосьедад».

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина

17 комментариев

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прощай Роналду
Ответ Дени Сыч
Так , когда Барса играет Лч, сегодня или завтра?
Когда ваш мозг поумнеет?
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прощай Роналду
Ответ Глеб Римский
У тебя стендап концерт на этой неделе или на следующей?
Нет, у него панель пожизненно
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SegaYasch
Бенфика - вот что меня смущает в первой десятке. Тот же РБ и Дортмунд будут посильнее, как мне кажется, хотя бы потому что играют в лиге посильнее, не говоря уже про соперников по ЛЧ. Честно, не слежу за Португалией, возможно они игру показывают какую-то нереальную, но место в 10 скорее как за прошлые заслуги в виде 1-места в группе с ПСЖ
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Блуждающий странник
Ответ Олег Гайдар
То есть Лацио, которое выше убого Милана и Ювентуса не попало даже в список??? Зато "удивительный" Брайтон... Писец! Это кто школьники составляли?
Милан в ЛЧ играет, а Лацио только за счет спада у топов попало временно в зону ЛЧ. Слетят оттуда скоро. Игра у Лацио вызывает массу вопросов, а спад неизбежен. Пока им очень фартит с результатами в последних играх. То что Лацио не включили одно из немногих адекватных вещей в этом топе, а Брайтон играет круче Лацио
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Блуждающий странник
Как работают эти ваши топы. Боруссия делит первое место с Баварией в лиге и обыграла тоже своего соперника в 1/8. Одни на третьем, другие на 11. При этом у Боруссии серия из 10 побед подряд. Никакой логики. Атлетико добавить в этот топ похоже на шутку. Никаких шансов на трофеи в сезоне, позорное выступление в ЛЧ и 4 место в группе с середняками, вылет из кубка, но за разгром еле живой Севильи аж на 13 строчку додумались их поставить. По логике авторов Милан и Интер, которые борются в плей-офф ЛЧ и имеют реальные шансы на выход в 1/4 по силе как и Атлетико. По какой логике можно включить Атлетико и не включить Порту, которые выкинули Атлетико из ЛЧ ещё и кубок выиграли недавно у Спортинга неясно. Бенфика, которая обеспечила себе чемпионский запас очков в чемпионате и вышла в 1/4 оказалась ниже ПСЖ, МЮ, Барселоны, ниже ПСЖ, которых они обошли в группе ЛЧ. Что там с логикой у авторов? Что курили? Лейпциг выше Боруссии. Недавно играли вроде, отставание у Лейпцига 7 очков от Боруссии после этого матча
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ZdenekTheMAn
Ответ Ramil Usmanov
"Наполи" зажигает, как когда-то при Марадоне, Кареке, Ферраре! Классное время было!
Ферраре) нашел кого вспомнить. Дважды ломал Баджо, помню. Скорее так: Марадоне, Кареке и Алемао
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DAVID19-91
Ответ ZdenekTheMAn
Ман Юнайтед № 7 Символично, после Энфилда)))
Но до этого они были одной из самых стабильных команд в новом году
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Олег Гайдар
То есть Лацио, которое выше убого Милана и Ювентуса не попало даже в список??? Зато "удивительный" Брайтон... Писец! Это кто школьники составляли?
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Никита Самарин
Ответ ZdenekTheMAn
Ман Юнайтед № 7 Символично, после Энфилда)))
Магия цифр в деле 😏😉
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Ramil Usmanov
"Наполи" зажигает, как когда-то при Марадоне, Кареке, Ферраре! Классное время было!
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Youzhny23
Ответ Sergey Mikhaylenko
Так это же не рейтинг лучших клубов ЛЧ) Арсенал тоже в Лиге Европы, но это не мешает обеим командам довольно уверенно лидировать в своих чемпионатах
Арсенал и не играл в лч , а если бы вылетел так с треском и потом с ЛЕ он бы тут и в 15-ти лучших бы не был . в отличие от сине гранатовых
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-2
-2
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Дени Сыч
Ответ Глеб Римский
У тебя стендап концерт на этой неделе или на следующей?
Так , когда Барса играет Лч, сегодня или завтра?
+2
-4
-2
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ZdenekTheMAn
Ман Юнайтед № 7
Символично, после Энфилда)))
+16
-1
+15
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Barsa1984
Ответ Нефанатик
Барса в ЛЧ сегодня играет или завтра?
вроде завтра
+1
-1
0
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Нефанатик
Барса в ЛЧ сегодня играет или завтра?
Так это же не рейтинг лучших клубов ЛЧ) Арсенал тоже в Лиге Европы, но это не мешает обеим командам довольно уверенно лидировать в своих чемпионатах
+8
-2
+6
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Глеб Римский
Ответ Нефанатик
Барса в ЛЧ сегодня играет или завтра?
У тебя стендап концерт на этой неделе или на следующей?
+17
-7
+10
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Нефанатик
Барса в ЛЧ сегодня играет или завтра?
+11
-16
-5
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