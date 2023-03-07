17 комментариев

Ответные матчи Лиги чемпионов – хороший повод освежить список лучших команд Европы. В прошлом месяце команда авторов Sports.ru не определилась с лидером – поставили на 1-е место сразу три команды, сейчас было чуть проще.

Напоминаем, что главная задача этого рейтинга – навигационная. Чтобы вы могли обратить внимание на неочевидные интересные команды и выбрать их для просмотра на выходные и в то же время знали, в каком состоянии топ-клубы. Соревновательный момент – тоже есть, но это скорее развлечение и повод немного поспорить.

Вылетели из топ-20 по итогам месяца: «Тоттенхэм», «Ланс», «Реал Сосьедад».

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина