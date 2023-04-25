Вышел новый выпуск подкаста Cappuccino&Catenaccio. В нем на протяжении трех с половиной часов обсуждают итоги 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, матч «Акрон» – «Спартак» и чемпионскую гонку в АПЛ.

Через день после победы «Акрона» над «Спартаком» в Кубке России ведущие подкаста Игорь Порошин и Вадим Лукомский собрались с тренером «Акрона» Евгением Калешиным, чтобы в деталях обсудить прошедший матч, головокружение от успехов – есть ли оно? – и поговорить о наиболее ярких впечатлениях недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Чуть ниже вас ждет ссылка на весь выпуск, а пока пройдемся по основным тезисам и темам.

Задачка: если «Акрон» – это «Брайтон», то что за команда – «Спартак»?

Лукомский сразу поднимает разговор на 10 000 метров, придумав английский аналог матча «Акрон» – «Спартак»: воображаемую усредненную игру «Брайтона» против «Манчестер Юнайтед». Интересно, что об этом думает Калешин?

Победа над «Спартаком» – главное достижение кубкового пути Калешина?

Коротко: да! Вот далеко не дежурные комплименты сопернику от Евгения:

«Впервые за последние 10 лет я вижу бесковский, романцевский «Спартак», способный доминировать. Да, они только начали. Самая сложная команда [в Кубке России из соперников «Акрона»]. Хотя «Динамо» переиграло нас по игре, но мы сами там ошиблись именно в подготовке, в выборе стратегии. Здесь мы не ошиблись и попали, а если б мы ошиблись, то нас бы «Спартак» разорвал. Глобально, стратегически, вдолгую, если брать 5 лет, «Спартак» – самая перспективная команда».

Чем руководствуется «Акрон» при выборе системы прессинга?

Лукомский предположил, что игроки «Акрона» оставляли зону правого защитника «Спартака», Даниила Денисова, свободной, потому что воспринимали его как слабое звено на мяче.

Такой акцент в давлении прослеживался, но Калешин объяснил, что мотивы были другими: «Мы практически никогда не делаем акцент на личностях, потому что очень сложно предугадать состав. Глобально наш прессинг подстраивается под выбор нападающего: в какой зоне он оказывается после нашей потери, и вся команда должна правильно реагировать. Персонально ориентированное давление. Есть несколько вариантов, футболисты подстраивают свое движение под нападающего, потому что нападающий определяет вектор, какое звено в каком направлении должно двигаться».

Во втором тайме «Акрон» умерил давление. По словам Евгения, это было умышленным ходом: «Спартак» будут критиковать, если они нас обыграют не в каком-то определенном стиле. Нас никто не будет критиковать, если мы просто победим».

В этом же фрагменте обсуждаются приемы по выходу «Акрона» в атаку. Именно в этом аспекте «Акрон» напоминал «Брайтон».

ФНЛ – по-прежнему лучшая лига мира?

Важная интрига – контраст результатов «Акрона» в кубке и ФНЛ. Пытаясь объяснить парадокс, участники беседы официально провозгласили ФНЛ лучшей лигой мира.

Калешин: «Намного сложнее играть [в ФНЛ]. Все команды физически очень сильные, все команды бегают. Очень много прессингующих команд. Да, говорят «Лига автобусов», но это на самом деле не так. Это стереотип. Практически все – получается, не получается – все на тебя бегут, все тебя давят, очень много используют персональную опеку. Никто не останавливается.

Команды РПЛ дают иногда паузы – эта рациональность на уровне Премьер-лиги, если ты хорошо расположен, тебе дает возможность продохнуть. Иногда в ФНЛ этой рациональности нет – они там просто бегут, сокращают дистанцию, сокращают пространство, сокращают время, и ты попадаешь в эту волну. Тебя ввязывают в хаотичный футбол и ты не можешь уже из этого вихря выйти, начинаешь сам пулять, начинаешь сам топтать – матчи проходят на качелях. Прогнозировать матч ФНЛ намного сложнее. Ни одна команда не боится друг друга. Вообще ни одна».

Рекомендация к просмотру – угловой «Акрона» на 14-й минуте. Кто его придумал?

Внимание Лукомского привлек угловой «Акрона», поданный Максимом Палиенко на 14-й минуте матча. Евгений рассказал, что его помощник Михаил Семенов много времени уделяет работе над стандартами. В качестве примера: из часовой или полуторачасовой тренировки 35 минут уделяется стандартным положениям, причем за тренировку отрабатывается только одна фаза – атака или оборона.

Что еще?

Хороша ли у Томаса Тухеля позиционная атака, возьмет ли Калешин Упамекано в «Акрон», кому следует возглавить «Челси» и чем так увлекателен хардкорный прессинг Хосе Луиса Мендилибара – узнаете, послушав новый выпуск подкаста.

Кроме этого, ведущие успели поговорить о том, что не получилось у Спаллетти в матчах против «Милана», и вместе с автором телеграм-канала «Футбол в цифрах» прошлись по оставшимся матчам «Арсенала» и «Ман Сити», чтобы узнать, кто выиграет чемпионскую гонку в АПЛ и сколько очков наберут обе команды.

00:00 Приветствие.

03:17 В гостях – самый популярный российский тренер Евгений Калешин. Как ощущается попадание в топ новостей Яндекса?

06:44 Погружение в контекст. Красота в глазах смотрящего: проблески «Акрона» в матчах «Брайтона».

09:16 Самое любимое время матча для Пациента. К перерыву идеи начинают умирать.

11:13 «Как убивали Спартак»: детали прессинга «Акрона», короткие и дальние розыгрыши, последние 15 минут матча.

24:12 Стандарты «Акрона». Угловой на 14-й минуте.

26:40 Несколько слов об игроках: Максим Палиенко, Никита Салтыков, Павел Маслов.

33:30 Ожидания от следующего матча «Акрона» в Кубке России: мысленно переносимся в Краснодар.

39:51 У кого из московских команд РПЛ есть, чему учиться? Сравнение ФНЛ и РПЛ.

45:40 Зависимость места в таблице от бюджета команды.

49:58 Переходим к обсуждению матчей Лиги чемпионов. Могла ли «Бавария» забить 3? Пациенту перестала нравиться работа Тухеля в позиционном нападении. Евгений и Доктор не согласны.

1:01:14 Почему Павар играет выше Канселу? Возьмет ли Евгений Упамекано в «Акрон»? Лучший трансфер – это тренировка.

1:09:35 Нужно ли говорить о «Челси»? Звоним болельщику «Челси» Сергею Тилли. Обсуждаем тендер на право возглавить команду и почти переходим к составлению рейтинга тренеров.

1:27:20 Полуфинал «Сити» – «Реал»: современная вершина футбола. Был ли «Сити» когда-либо сильнее? Можно ли диагностировать «синдром Гвардиолы», если Холланда нет в старте? «Короли хаоса» против системности: кто фаворит?

1:41:48 Срочное сообщение! Мы прерываем наше обсуждение Лиги чемпионов для того, чтобы восхититься матчем «Севилья» – «Ман Юнайтед». Триумф команды Мендилибара. Поэзия футбола и хардкорный прессинг.

1:50:24 В чем причина неудачи «МЮ»? Футбольная аритмия. Кого еще АПЛ может отобрать у Ла Лиги? Роль чемпионской ментальности.

2:00:00 «Наполи» – «Милан». Два худших матча «Милана» против «Наполи» в сезоне. «Наполи» – предсказуемо сильная команда. Доктор выписывает рецепт Спалетти, но лечение назначено слишком поздно.

2:14:52 Концовка матча «Интер» – «Бенфика»: дешевые голы. Ожидания от миланского дерби. Игра на чужих уязвимостях.

2:21:00 15 очков «Ювентуса» и матч против «Спортинга». Роль Дибалы и Спинаццолы в матче «Рома» – «Фейеноорд».

2:32:34 Прогнозы на полуфиналы Лиги Европы.

2:37:21 Полуфиналы Лиги конференций: за кем следить?

2:40:46 И это еще не все! Обсуждаем грядущий матч года и чемпионскую гонку в АПЛ с автором телеграм-канала «Футбол в цифрах» Романом. Кто больше заслужил титул? Обсуждение личных симпатий и их трансформации.

2:54:04 Прогнозы на оставшуюся часть АПЛ. Идем от матча к матчу двух команд в чемпионской гонке, начиная с матча «Арсенал» – «Саутгемптон» (да, это больно!). Доктор глорит за «Арсенал» в прямом эфире.

3:36:39 Каверзные вопросы от Пациента. Страдания юного Доктора.