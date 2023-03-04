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Почему Трусова больше не выступает? Возможно, финал карьеры уже близок

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Привет!

Стартует финал Гран-при России – последний турнир сезона (не считая выставочного – с шоу-программами), и соревнования уже привычно пропустит Александра Трусова. Она сфокусировалась на шоу и не соревнуется с ноября – позади несколько пропусков, в том числе ЧР. И формально это непопадание в сборную на следующий сезон. А вообще, будет ли он у вице-чемпионки Олимпийских игр?

Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов обсудили в «Чистом хвосте», куда свернула карьера Трусовой и по силам ли ей вернуть топ-форму. 

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 зачем РУСАДА обжалует решение по Валиевой?

3:27 что делал Ваня в день пятилетия победы Загитовой на Олимпиаде?

6:57 финал Гран-при планировался федерацией как топ-турнир, но фигуристы его игнорируют

14:28 почему постолимпийский сезон так ударил по Трусовой?

20:25 травма спины, температура, проблемы с Первым каналом – вспоминаем все снятия Саши в этом сезоне

27:30 Полина против сравнения Трусовой с Медведевой

32:55 «у нас есть иллюзия бесконечного прогресса»: почему второй Трусовой не будет еще долго

38:17 могла ли карьера Трусовой сложиться иначе?

48:07 Паша побеждает в викторине на знание победителей Мемориала Непелы

51:37 ждать ли Трусову на серьезных турнирах в следующих сезонах?

56:14 даже если мы не всегда верим в возвращение Трусовой – мы все равно на него надеемся

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

Последний турнир фигуристов в сезоне: там отбор в основу, а Трусова и Коляда выбрали шоу

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

12 комментариев

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Анастасия98.98
Ответ Atlichna
Мне кажется, каждый раз естественное истечение срока годности современной российской фигуристки преподносится как новость на Спортсе, со времён Медведевой, а, может, и раньше. Такова специфика этого спорта сейчас, всё детство тренировки, пара лет прайма в юности, потом пенсия.
И Трусова, и Щербакова могли бы продолжать выступать. Щербакова даже с одним квадом, лутц-риттом, компами и статусом ОЧ вообще была бы королевой. Так-то сейчас ни одна юниорка не исполняет 4Л и 4Ф. Но та же Щербакова захотела стать шоу-дивой, более легких денег и это нормально.
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Viktor Smirnov
А что про щербакову молчат? Где она аыступает. А где сборная будет выступать и зачем в неё отбираться?
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Ostinato
Ответ Atlichna
Мне кажется, каждый раз естественное истечение срока годности современной российской фигуристки преподносится как новость на Спортсе, со времён Медведевой, а, может, и раньше. Такова специфика этого спорта сейчас, всё детство тренировки, пара лет прайма в юности, потом пенсия.
Трусова вполне могла бы продолжать и кто угодно мог бы. Вот только время сейчас другое. Раньше уйти из спорта некуда толком было, карьеру заканчивать страшно. Ты либо тренер, либо, если повезет, депутат, либо спиваешься. А сейчас им контракты предлагают, деньги хорошие, какой смысл тратить свою жизнь дальше на тренировки? Контракты-то сейчас предлагают, а потом не факт, что вспомнят. Вот и выжимают девочки все, что могут. Плюс сейчас поколение другое выросло, советские люди держались за свою область, за образование, истории про «40 лет на одном заводе» и «50 лет на одном катке» не редкость были. А сейчас лобби предпочитают учиться новому, узнавать разные области. Плохого в этом ничего нет. Просто так сложилось
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Konyok
Вот обидно что Косторная сдалась... если за ней вылетит и Трусова - обидно будет вдвойне, тем более она бахвалилась долгой карьерой!
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Lennuci
Сколько ждать-то? Надежда, что все вернет есть, т к квады выучены до пубертата. Пример Лизы подтверждает, что вернуть "нажитое" можно, было бы желание.
Но Саша вроде в прошлом году еще говорила, что лет через 5 (или в 25?) видит себя с семьей и дитЯми.
Так что, "ваши ожидания - ваши проблемы", как сказал когда- то один знаменитый чипсоед.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Atlichna
Мне кажется, каждый раз естественное истечение срока годности современной российской фигуристки преподносится как новость на Спортсе, со времён Медведевой, а, может, и раньше. Такова специфика этого спорта сейчас, всё детство тренировки, пара лет прайма в юности, потом пенсия.
Да ничего у них не истекает. Тренировались бы и было всё ОК. Но девочкам хочется фотосессий, быть на обложках журналов, светиться на ТВ, сниматься в рекламе, деньги в шоу зарабатывать. Просто время сейчас такое. Им хочется другой жизни, а не на катке с утра до вечера. Сейчас же модно проявляться, развиваться в тысяче направлениях, а раньше такого не было.
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Тайга86
Постолимпийская психология + расслабон. Причём расслабон не финансовый, в первую очередь, а скорее последствие усталости. Травмы и болезни есть у всех, с ними, в той или иной степени, можно справиться, пусть и не сразу. Потенциал у Саши огромен, в ее силах вполне себе привести себя за короткий срок в соревновательную форму, запрыгать квады…Нужно время для осознания, залечивания ран, мотивации, а главное - желания, то, на чем горели многие спортсмены. Сашка классная, уникальная и фанатически работоспособная. Такую стоит подождать.
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Agura
Если бы Трусова перед каждыми соревнованиями не подтверждала свое участие, а потом не снималась в последний момент, о ней бы вспоминали гораздо реже.
Но барышня ведёт себя крайне непоследовательно, что ,естественно, никому не нравится.
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olvl
А может быть, далёк).
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Оле-Лукойе
"что делал Ваня в день пятилетия победы Загитовой на Олимпиаде?"
Это, конечно, немаловажный момент, спасибо, что уделили внимание. Ещё чего про Ваню расскажите?
Если бы трусоботы постоянно на Аню не накидывали, мол, она не соревнуется, бюджетные деньги, все такое, а вот Саша-то, Саша - молодец, было бы абсолютно все равно, что Трусова уходит. Это нормально для постолимпийского года, это всегда было, многие спортсмены годами вообще числились в сборной и на старты не выходили, не то, что в первый год после ОИ. Те же ВТ. Никого почему-то не мучают наши танцоры, например, кроме ДС,конечно,а что СК и СБ сезон пропустили, так это никого не интересует.
А в нынешней ситуации никакой мотивации выходить нет для спортсменов, которые уже побывали на ОИ.
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Atlichna
Мне кажется, каждый раз естественное истечение срока годности современной российской фигуристки преподносится как новость на Спортсе, со времён Медведевой, а, может, и раньше. Такова специфика этого спорта сейчас, всё детство тренировки, пара лет прайма в юности, потом пенсия.
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Фатима Кочкарова
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