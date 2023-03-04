12 комментариев

Привет!

Стартует финал Гран-при России – последний турнир сезона (не считая выставочного – с шоу-программами), и соревнования уже привычно пропустит Александра Трусова. Она сфокусировалась на шоу и не соревнуется с ноября – позади несколько пропусков, в том числе ЧР. И формально это непопадание в сборную на следующий сезон. А вообще, будет ли он у вице-чемпионки Олимпийских игр?

Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов обсудили в «Чистом хвосте», куда свернула карьера Трусовой и по силам ли ей вернуть топ-форму.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 зачем РУСАДА обжалует решение по Валиевой?

3:27 что делал Ваня в день пятилетия победы Загитовой на Олимпиаде?

6:57 финал Гран-при планировался федерацией как топ-турнир, но фигуристы его игнорируют

14:28 почему постолимпийский сезон так ударил по Трусовой?

20:25 травма спины, температура, проблемы с Первым каналом – вспоминаем все снятия Саши в этом сезоне

27:30 Полина против сравнения Трусовой с Медведевой

32:55 «у нас есть иллюзия бесконечного прогресса»: почему второй Трусовой не будет еще долго

38:17 могла ли карьера Трусовой сложиться иначе?

48:07 Паша побеждает в викторине на знание победителей Мемориала Непелы

51:37 ждать ли Трусову на серьезных турнирах в следующих сезонах?

56:14 даже если мы не всегда верим в возвращение Трусовой – мы все равно на него надеемся

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.