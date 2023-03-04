12 комментариев

Почему Трусова больше не выступает? Возможно, финал карьеры уже близок
Привет!
Стартует финал Гран-при России – последний турнир сезона (не считая выставочного – с шоу-программами), и соревнования уже привычно пропустит Александра Трусова. Она сфокусировалась на шоу и не соревнуется с ноября – позади несколько пропусков, в том числе ЧР. И формально это непопадание в сборную на следующий сезон. А вообще, будет ли он у вице-чемпионки Олимпийских игр?
Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов обсудили в «Чистом хвосте», куда свернула карьера Трусовой и по силам ли ей вернуть топ-форму.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
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6:57 финал Гран-при планировался федерацией как топ-турнир, но фигуристы его игнорируют
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48:07 Паша побеждает в викторине на знание победителей Мемориала Непелы
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Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко
Последний турнир фигуристов в сезоне: там отбор в основу, а Трусова и Коляда выбрали шоу
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Но Саша вроде в прошлом году еще говорила, что лет через 5 (или в 25?) видит себя с семьей и дитЯми.
Так что, "ваши ожидания - ваши проблемы", как сказал когда- то один знаменитый чипсоед.
Но барышня ведёт себя крайне непоследовательно, что ,естественно, никому не нравится.
Это, конечно, немаловажный момент, спасибо, что уделили внимание. Ещё чего про Ваню расскажите?
Если бы трусоботы постоянно на Аню не накидывали, мол, она не соревнуется, бюджетные деньги, все такое, а вот Саша-то, Саша - молодец, было бы абсолютно все равно, что Трусова уходит. Это нормально для постолимпийского года, это всегда было, многие спортсмены годами вообще числились в сборной и на старты не выходили, не то, что в первый год после ОИ. Те же ВТ. Никого почему-то не мучают наши танцоры, например, кроме ДС,конечно,а что СК и СБ сезон пропустили, так это никого не интересует.
А в нынешней ситуации никакой мотивации выходить нет для спортсменов, которые уже побывали на ОИ.