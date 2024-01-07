В 2023-м европейцы били Америку в баскетболе. Есть уверенность, что это оформление нового тренда?

Баскетбольный 2023-й сложился вокруг четырех ключевых событий:

🗿 приз MVP в который уже раз делили три иностранца с европейскими паспортами (Яннис, Эмбиид и Йокич), никого и близко не подпустив;

⛏️ чемпионский титул опять же с пугающим превосходством над соперниками забрала команда с двумя неамериканскими звездами (Йокич-Мюррэй);

😱 сборная США, построенная вокруг главных героев нового сезона (Эдвардс, Халибертон, Банкеро, Ингрэм, Джексон, Бриджес), уступила в полуфинале чемпионата мира сборной Германии великого Шредера;

🔫 одновременно с этим будущее американского баскетбола косячило на все лады: Зайон – с бургерами и порнозвездами, Джа – с пистолетами, Тейтум и Браун – с привычно не воплотившимися чемпионскими притязаниями, Кейд Каннингем – с новым антирекордом по поражениям.

Не то чтобы мы не видели аналогичных примеров по отдельности: Новицки уже выносил Леброна и Уэйда в НБА, Адетокумбо забирал звание MVP и лучшего защищающегося, приводил свою команду к триумфу, а чемпионат мира – это вообще такой турнир, где от американцев нередко ждут провала…

Тем не менее, вот это все везде и сразу заставляет думать, что баскетбол официально открывает новую эпоху – эпоху по-настоящему глобального спорта, в которой НБА управляет процессами не потому, что это американская ассоциация, а потому что это самая влиятельная – то есть самая богатая – баскетбольная корпорация в мире.

НБА не перестает быть американской лигой, но меняется качественно

НБА пока далека от того, что случилось с английской Премьер-лигой, где из-за финансовых возможностей клубов и притока иностранных игроков и тренеров черты национального футбола были утеряны.

Да и легионеров для этого недостаточно (пока): в 2017 году их число составляло 25% от всех игроков лиги. И это был исторический максимум .

Кто-то может выискивать иностранный след в самых разных особенностях современного баскетбола – в повсеместном флопинге, который раньше считался позорным и был уделом югославской/аргентинской школ, в обширном распространении пик-н-роллов в противовес предпочтительной для американцев игре один на один, в разнообразных мелочах вроде жалоб судьям, евростепа, акценте на дальние броски…

Но, конечно, бросающаяся в глаза трансформация НБА никак не связана с нашествием иностранцев. Лига сама искусственно создает каркас для всех изменений и определяет эстетику и философию игры главным образом при помощи судей. Традиционное презрение европейцев к американскому баскетболу всегда выражалось словом «шоу», но раньше это главным образом относилось к внешней шумихе, к гротескному освещению игры. За последние 30 лет НБА сделала все, чтобы и сам баскетбол сделался настолько развлекательным, насколько таковым вообще может быть традиционный спорт – максимально открытым, изобилующим атакующими моментами, штампующим трипл-даблы и 50-очковые игры …

На практике это выражается в 3 основных компонентах:

1. Ведение на площадках НБА перестало отличаться от дриблинга на улицах: когда-то многих напрягал Аллен Айверсон со своими чрезмерно вольными кроссоверами, а теперь лига уже в шаге от того, чтобы лупить мячом в голову оппонента, прокручивать его под майкой, вести при помощи коленей. Потому что держать мяч снизу и переносить рукой в нескольких направлениях сразу вне зависимости от удара в паркет – уже можно.

2. Пробежки как таковой больше не существует. Если раньше судья мог закрыть глаза на лишний шаг ради красивого момента, то теперь возникло и было официально оформлено понятие «нулевой шаг», которое открыло огромное пространство для интерпретации: появились разнообразные евростепы, степбэки, крабовый дриблинг и вот эта марсианская походка, при помощи которой Яннис преодолевает полплощадки с одним ударом.

3. Было сделано все, чтобы атакующие игроки получили абсолютное превосходство во всем: им разрешается фехтовать руками, ставить заслоны в движении, некогда считающиеся неправильными, хватать оппонента за вытянутую руку и просто врезаться в соперника, инициируя контакт и зарабатывая фолы.

Защитники же не только утратили возможность вести физическую борьбу. Если посмотреть на Маркуса Смарта, единственного маленького, который последние годы получал «Мистера замка», то кажется, будто одно из его важнейших умений – это вовремя упасть.

В прошлом сезоне лига установила рекорд по числу штрафных за последние 10 лет (23,5 за игру). И хотя в этом году отмечается небольшая коррекция, очевидно, что свистки на двухочковых бросках вышли на максимум для XXI века – 16,5% двухочковых попыток приводили к штрафным в сезоне-22/23, 15,9% - в сезоне-23/24 . Это значительно выше всего, что наблюдалось в этом столетии, и посыл такой работы арбитров понятен: дело не столько в том, что Джоэл Эмбиид или Никола Йокич получают эти свистки, сколько в том, что от защитников ждут еще меньше контакта, еще меньше противодействия.

Один из тех, кто громче всех рассуждает о возникшем дисбалансе и жалуется на «парад штрафных» – главный тренер «Голден Стэйт» и сборной США Стив Керр.

Еще в прошлом сезоне – за год до того, как Никола Йокич собрал 18 штрафных против «Уорриорс» на Рождество – он говорил: «Мне кажется, это гипекоррекция того, что происходило 20 лет назад. Тогда матчи завершались со счетом 72:65, и это было ужасно. Лига многое сделала для того, чтобы игра стала динамичнее, создала больше свободы. Но сейчас мы зашли уже слишком далеко. Современные правила дают атакующим игрокам слишком много свободы».

Едва ли не каждый год НБА ставит рекорды и увеличивает среднюю результативность. Этот не исключение: в данный момент в среднем в лиге команда набирает 115,6 очка на 100 владений (это рекорд), совершает 35 трехочковых за матч (второй результат в истории) при 37% попаданий из-за дуги (первый результат в истории), выдает 55% eFG (лучший в истории показатель, совмещающий процент двухочковых и трехочковых) и совершает 12,2% потерь (лучший результат в истории) .

При чем здесь легионеры?

Именно они оказываются главными бенефициарами всей этой эволюции. Можно было бы, конечно, считать совпадением, что рост числа иностранных игроков по времени совпадает с увеличением результативности, изменениями правил в пользу атаки, акцентом на трехочковых, универсальность и чисто баскетбольные умения игроков…

Если бы все европейцы регулярно не говорили о том, что в европейском/международном баскетболе им было гораздо сложнее.

« Когда они изменили правила – запретили контролировать атакующих игроков руками, запретили продавливать спиной больше 5 секунд, разрешили зонную защиту – это все пошло европейцам на пользу , – объяснял Дирк Новицки. – Мы понимаем, как двигаться, как играть, как бросать, как бегать без мяча. Лига изначально говорила о «свободе движения». И все это сыграло нам на руку».

Все то, на что жаловались пионеры европейского баскетбола – чрезмерная жесткость, культ игры один в один, отсутствие командных взаимодействий и помощи в защите, строгие рамки, мешающие проявлять индивидуальность – в современном баскетболе изживается на официальном уровне, а не из-за влияния легионеров.

Баскетбольные навыки теперь важнее, чем все остальное.

Европейцев больше не считают людьми второго сорта, даже наоборот

НБА явно не считает, что происходит нечто – как теперь говорят – «непатриотичное». Лига думает, прежде всего, о доходах и о привлекательности зрелища, а все метрики, которые у нее имеются, свидетельствуют, что перекос в атаку нравится большинству болельщиков, особенно юных болельщиков. Ассоциация рекламирует лучших игроков мира не только ради пущей глобализации продукта, но и потому, что такая россыпь самых разных талантов (от гиператлетичного Янниса до сверхтехничного Йокича) больше востребована внутри Штатов.

Так было всегда.

Дэвид Стерн запустил процессы глобализации баскетбола и НБА вскоре после того, как стал комиссионером – в 1986 году сборная Советского Союза сыграла с «Милуоки», а в 1988 году «Атланта» гастролировала по СССР. Параллельно «Портленд» оказывал медвежью услугу сборной США – занимался реабилитацией Арвидаса Сабониса.

И когда сборная СССР взяла золото Олимпиады в Сеуле, обыграв этих самых американцев, то на партийных собраниях вашингтонского обкома и в центральной печати клеймили как раз сомнительную позицию лиги в смысле защиты национальных интересов. Остроумный Стерн ответил на это созданием «Дрим-тим» – команды, которая еще больше способствовала глобальной популярности лиги и открыла ее для иностранцев (тем самым запустив конвейеры подготовки игроков для лиги по всему миру).

НБА давно созрела до формата «Мир против Америки» в рамках Матча всех звезд. Хотя почему-то пока воздерживается от него.

«Честно говоря, если бы мы сыграли с новым поколением американцев, то мы бы их вынесли в одну калитку, – частично объяснял логику руководителей Адетокумбо в прошлом году. – Иностранцы молоды и только выходят на пик, так что такой матч должен проходить в формате поколение на поколение. Поставьте нас против американцев, которые молоды и тоже выходят на пик, парней нашего возраста от 22 до 28 лет. Да, мы их вынесем. А вот если вы добавите других людей вроде Леброна, КейДи и Стефа, то, возможно, мы их все равно обыграем, но они получат не совсем справедливое преимущество».

Интересно не только то, что НБА делает все для оптимизации атаки. Получающийся в результате продукт очень сильно напоминает баскетбол, из которого выходят новые поколения американцев – систему любительского баскетбола AAU – где не хватает профессиональных тренеров, а культура хайлайтов заменяет суть игры . Американцы, составляющие большинство в лиге и создающие ее облик, как будто остаются в этой привычной для себя среде и играют в похожий баскетбол – такой же открытый, такой же построенный на трехочковых, на умении бежать и обыгрывать один в один (и неумении защищаться), на желании покрасоваться и нежелании сделать что-то полезное, но скучное...

Греческий хвастун не зря подмечает разницу между поколениями: если убрать 15 самых возрастных игроков лиги (включая Дюрэнта, Карри, Леброна), то сравнение новой волны американских баскетболистов с легионерами усугубляют общее представление об AAU. Это оттуда появляется Тайриз Халибертон с броском неведомой формы, Джа Морэнт так и не может научиться стабильно бросать и не пороть дичь за пределами площадки, а все выпускники G-лиги – от Джейлена Грина до Скута Хендерсона при всем своем феноменальном атлетизме предстают, мягко говоря, технически неготовыми и плохо понимающими, куда попали. И да, зачастую обращают внимание на то, что AAU, где люди кочуют из одной команды в другую в течение одного дня, полностью разрушает ценности командного вида спорта.

«Мне кажется, что европейские игроки гораздо техничнее , – говорил еще семь лет назад Кобе Брайант. – Их учат играть правильно с самого раннего возраста. Мы обязаны каким-то образом исправить эту проблему – учить молодежь должным образом. Баскетбол AAU – это ужасный, кошмарный баскетбол. Просто тупой. Все сводится к тому, что у тебя игроки крупнее, они не умеют нормально играть спиной, они не владеют фундаментальными навыками, но просто всех сносят за счет габаритов. Это просто показуха, и это очень плохо для баскетбола.

Баскетбол AAU нас просто убивает. Там много матчей, где люди не понимают, что они делают. Их не учат, как нужно правильно думать об игре, как играть в командный баскетбол, как взаимодействовать два на два или три на три. Все сводится к тому, что ты берешь мяч и должен пройти своего. Мы очень сильно вредим подрастающему поколению. Их ничему не учат, просто наживаются на их таланте».

«Хотя современные игроки невероятно талантливы, они растут в атмосфере, которую можно назвать только контрпродуктивной, – дополнял Стив Керр. – Баскетбол вытеснил школьную систему подготовки в качестве основного развития подростков… Это очень странная субкультура. Как и везде, там есть хорошие и плохие тренеры, хорошие и слабые программы, но я обратил внимание на то, насколько победы обесценены в системе AAU. Команды проводят игру за игрой, иногда они выигрывают или проигрывают четыре матча в день. Очень редко когда они тренируются. Некоторые привозят какого-нибудь топового игрока из другого штата на выходные, чтобы он за них выступил. Некоторые играют утром за одну команду, а днем – за другую. Если мать или отец недовольны игровым временем ребенка, то они меняют команду и отправляют его в другую уже через неделю. Процесс развития баскетболиста – понимания того, как стать частью общего целого, как стать частью того, что больше тебя – совершенно утрачен ».

«Когда я учился в школе, то для того чтобы заслужить микстейп, нужно было быть топовым игроком, – рассказывал Остин Риверс. – Мы много работали и при этом не думали о том, чтобы попасть на Hoopmixtape. Я не заплатил им за это ни доллара, они сами за мной охотились и снимали. Так же, как они снимали Брэдли Била.

Сейчас все изменилось. Родители платят всем этим людям, чтобы они приходили на матчи. Со всеми делают микстэйпы, все играют только ради того, чтобы попасть на видео. Никто больше не интересуется баскетболом, никому не нужна игра, только хайлайты, хайлайты, хайлайты. Никто не делает хоккейную передачу – это правильная передача, но за нее тебя не отметят в протоколе. Никто не бросается на пол за мячом. Никто не выкладывается в защите. Никто не заинтересован в хороших бросках, в том, чтобы облегчать игру партнерам, в том, чтобы эффективно действовать с мячом, чтобы забивать после 1-2 ударов в пол, а не 15 ударов. Культура хайлайтов полностью уничтожила баскетбол ».

«Европейцы взяли баскетбол и сделали его лучше, – вторил им Сэм Митчелл. – В Европе люди учатся в баскетбольных академиях, где с ними занимаются бывшие игроки, ставшие профессиональными тренерами. Это их работа. А у нас в AAU кто учит? Рик, Боб и Фред? Именно поэтому их игроки гораздо лучше подготовлены с точки зрения техники. Мы более атлетичны, но как только европейские ребята подкачиваются, как это случилось с Яннисом, и догоняют американских, то все, тушите свет. Именно это мы и наблюдаем сейчас: в AAU ребята проводят по 100 матчей за лето, но их не тренируют, ничему не учат. Командами управляют не тренеры, а люди, которые вкладываются в этих детей, чтобы получать деньги от агентов и производителей спортивной одежды . И так происходит уже 10-20 лет.

Мы производим «больших», которые не умеют бросать крюки. Посмотрите финал-2022, «большие» «Бостона» постоянно получали размен против Карри и что делали после этого? Отбрасывали его в сторону. Каждый раз. Отдавали пас на дугу.

И посмотрите на Йокича и Эмбиида, которые умеют вообще все. Они могут бросать издали, а могут играть в посте. Тут все дело в фундаментальных навыках.

Йокич сможет играть до 40 лет. Почему? Да потому что его игра не построена на атлетизме, исключительно на умениях.

Сейчас у нас тоже начинают появляться баскетбольные академии. Мне кажется, люди начали осознавать, что AAU – это вообще не про баскетбол. Если ваш ребенок показывает что-то на площадке, отдайте его в правильную систему. У европейцев это все есть уже сейчас.

Европейцы стабильно развивают фундаментальные навыки уже с самого раннего возраста. У их игроков нет ничего лишнего. У них нет окружения, нет людей, которые хотят их использовать, нет вредного влияния производителей экипировки. Они полностью сконцентрированы на работе, и именно это в большинстве случаев ставит их выше американцев».

К необозначенным в цитатах проблемам нужно добавить еще одну. Считается, что AAU перезагружает молодых игроков – они проводят по несколько матчей в день, играют летом, пробивают по 100 матчей за год. Многие из них признаются, что на пике физической формы они оказываются в 17-летнем возрасте (а не в 24-25 лет, как полагается природой), а в НБА они уже приходят с нездоровыми конечностями .

С одной стороны, понятно, откуда идут такие цитаты и примеры: каждый год увеличивается количество иностранцев в НБА (в 2024-м – рекордные 125), растет число легионеров, претендующих на Матчи всех звезд (в прошлом году их было 8), символические пятерки (6 в прошлом сезоне) и призы MVP (американец последний раз брал в 2018-м) .

На данный момент в топ-5 драфта-2024 сразу три европейца (и 9 иностранцев в первом раунде) .

Есть ощущение, что у американцев забирают баскетбол. По крайней мере, очевидно, что все негативные черты, отмечаемые ораторами – это все то, что характерно и для современной НБА, и для сборной США летнего призыва.

С другой, это все настолько кажется проблемой богатых, что сложно воспринимать все эти панические вопли всерьез. У США не просто остается тотальный механизм, который позволяет перелопачивать всю нацию и выбирать из нее сверхатлетов. 75% игроков НБА – все еще американцы, четверть из легионеров – это канадцы, которые проходят через ту же американскую систему подготовки, часть остальных легионеров (африканцы) так или иначе попадают в нее (например, через университеты), игра любой команды немыслима без атлетичного костяка, что дают только американцы .

Пятеро топов, претендующих на место лучшего игрока НБА, столь уникальны, что сложно отождествлять их с какой-либо системой подготовки на планете Земля: Эмбиид не играл в баскетбол до 14 лет и развивался в Штатах, Гилджес-Александер вообще ничем не отличается от типичного американского разыгрывающего, Йокич скатился с печи, потянувшись за «Колой», и обернулся лучшим игроком мира, Яннис вообще прилетел с другой планеты, а Лука – это Лука, исключение из исключений.

По-настоящему единственная проблема американского баскетбола, которая очевидна – в том, что Штаты не поставляют адекватных для современного баскетбола «больших». Позицию центровых действительно захватили иностранцы, которые подтверждают тезисы о том, что а) их обучают всем аспектам игры и создают универсалами, б) они занимаются другим видом спорта, который помогает им в баскетболе благодаря развитию работы ног (ногомяч, волейбол, регби), в) действительно любят игру, а не плюшки, что ей сопутствуют. Но в случае семифутеров это всегда вопрос генетики, а не какого-то просчета. У США остаются Чет Холмгрен, Брук Лопес, Майлз Тернер, странно сетовать на то, что уникальные игроки и в смысле биографии, и в смысле одаренности, и в смысле места в истории не появились конкретно здесь.

В общем, нет цифр или фактов, которые бы показали порочность американской подготовки. Хотя, возможно, они появятся в скором времени. Что точно есть – это радикально изменившееся отношение к европейским и вообще иностранным игрокам, благодаря чему их карьеры складываются совсем иначе.

Поиск талантов по всему миру – это целенаправленная затея

Безумно странно об этом думать, но, по всей видимости, Дэвид Стерн и мечтал о примерно таких принципах функционирования НБА, что наблюдаются сейчас. В том смысле, что он не только устроил блестящую промо-акцию с присутствием «Команды мечты» в Барселоне, но и озаботился тем, чтобы лига со временем превратилась в современную версию «Гарлем Глоубтроттерс» (разве что для белых) – шоу-организацию, которая ищет бриллианты по всему миру, дает им запредельные контракты, отшлифовывает их и продает их публике, как они того действительно заслуживают .

Странно это потому, что во времена Стерна никто не говорил, что европейские игроки техничнее и боевитее всех и система подготовки в Европе превосходит американскую.

«Когда я только попал в лигу, сразу же можно было заметить, что к ним относятся с пристрастием, – признавал Грегг Попович. – Всегда были сомнения, стоит ли подписывать иностранца, потому что они не играли в защите или не могли ассимилироваться. И все это было далеко от правды, я это хорошо знал, потому что много где побывал: в Европе, в России, в Южной Америке и так далее. Мы играли там против этих парней, и куда бы мы ни приезжали, они здорово себя показывали. Я знал, что они классные, что их много. Вот теперь их много и в НБА».

Иностранцев сопровождал стереотипный список, в котором только и успевали ставить галочки.

Диковатые: от курившего в душе Диваца до хвастающегося предматчевым опорожнением кишечника Кукоча.

Много о себе думающие: от Василиса Спанулиса, утверждающего, что он греческий Трэйси Макгрэйди, до Деяна Бодироги, который вообще не приехал.

Неатлетичные: от Дражена Петровича, превратившегося в игрока НБА только после работы с персональным тренером, до Андрея Кириленко, который при всем своем заоблачном для Европы атлетизме пришел к оптимальной форме только после нескольких лет в лиге.

Излишне умелые: от Детлефа Шремпфа, умеющего вообще все, но оставшегося ролевым игроком, до кучи центровых с броском, которым не давали его применять.

Нелепо экзотичные: от Рика Смитса, у которого были проблемы с ногами из-за того, что он в детстве бегал в кроссовках меньших размеров, до Манута Бола с рубцами на голове, обозначающими его настоящий возраст.

Своевольные: от Кукоча, который все норовил испортить «треугольное нападение», до Ману Джинобили, спровоцировавшего примерно 77% седых волос на голове Поповича.

Мягковатые: от Пау Газоля, постоянно забывавшего штанишки большого мальчика, до Георге Мурешана, через которого пытались занести все.

Неспортивные: от симулирующих югославов до грязноватых югославов.

Слабохарактерные: от Дирка Новицки, конфузившегося в самых важных эпизодах (в финале или в первом раунде против восьмой команды), до доведенного главным тренером до слез Тони Паркера.

Презирающие режим: от наевшего себе бока так, чтобы перейти с позиции второго номера на пятерку, Бориса Диао до рубящегося по ночам в этот ваш компуктер Андрея Кириленко.

Явно нуждающиеся в трепке: от Тони Кукоча, которого психологически 24 на 7 испытывали товарищи по «Чикаго, до Гордана Гиричека, едва не расставшегося с жизнью благодаря Шакилу О’Нилу.

Неготовые подстраиваться: от Хуана Карлоса Наварро, которому просто все не понравилось, до Руди Фернандеса, которому тоже не понравилось.

Не умеющие защищаться: примерно все, кроме некоторых центровых.

И просто ненавидящие баскетбол: Дарко Миличич, Андрис Биедриньш, Андреа Барньяни…

Главный баскетбольный термин 90-х-нулевых – это «твиннер», игрок, попадающий между амплуа и не способный прижиться. И почему-то как раз с европейцами такая история происходила регулярно. Многие из тех, кто закрепились надолго, всем своим видом выражали недоумение из-за такого необъективного к себе отношения. Сравните пойнтфорварда Хидо Тюркоглу из «Орландо» с другими версиями Хидо Тюркоглу, Пежу Стояковича из «Сакраменто» без Криса Уэббера, фигурировавшего в списке кандидатов на MVP – с другими Стояковичами, Андрея Кириленко в качестве главной звезды «Джаз» - с Андреем Кириленко, странной версией 3(?)-и-D. Снайперы теряли веру в себя. Центровые пахали без мяча. Суперскореров вставляли в узкие шаблоны. Кого-то провоцировали на агрессию, как Предрага Даниловича. Кого-то погружали в депрессию, как Дражена Петровича.

Главное, что никакие неудачи (а их было подавляющее большинство) НБА не останавливали. Она все так же была настроена расширять и расширять пул игроков. Особенно после того как именно сложились нулевые, в которых знаковыми людьми стали Дирк Новицки и Стив Нэш, Пау Газоль и Саша Вуячич, интернациональная бригада «Сперс».

Лига, во-первых, развивала международный отдел. Там постепенно научились делать пребывание иностранных игроков настолько комфортным, насколько это возможно – находить легальные обоснования для того, чтобы перевезти родственников, объяснять клубам, что зачастую от них требуется помощь в решении бытовых вопросов, не оставлять людей один на один с бутылкой, как было до этого с Георгием Глушковым.

Понятно, что и времена изменились. Теперь знание английского языка – это норма, американская культура досконально известна любой бабуле из отрядов Путина, а матчи НБА можно смотреть в интернете хоть каждый день, причем разные, а не затирать до дыр три видеокассеты.

Во-вторых, в начале нулевых родилась концепция баскетбольных лагерей «Баскетбол без границ». Изначально проект появился в рамках сотрудничества с ООН, которая искала что-то, что могло бы объединять молодежь в странах бывшей Югославии после войн 90-х, а также в Греции и Турции на фоне напряжения 2002 года.

С тех пор «Баскетбол без границ» прошел в 30 городах по всему миру с участием более 3000 игроков из 120 стран (33 из них попали в НБА).

НБА не только изучила вдоль и поперек всю Европу: ведь посмотреть на Янниса, человека без паспорта, бегавшего во второй греческой лиге, извините за выражение, этого «Трэджика Джонсона», приезжали лично с десяток генеральных менеджеров клубов.

НБА проникла и на самый загадочный континент, где два года назад создала первую баскетбольную лигу Африки.

Самая известная история в тему – хрестоматийна. В 2003 году в первый африканский лагерь «Баскетбол без границ» приехал Люк Мба а Муте, наследный принц из деревни Биа Мессе. Он вообще не был уверен, что хочет играть в баскетбол, но по такому случаю так уж и быть поучаствовал. Там его заметили, вскоре он перебрался в Штаты – отучился в подготовительной школе Монтверде Экедеми, получил стипендию в UCLA, был выбран на драфте «Милуоки», по завершении карьеры стал агентом. Именно Мба а Муте нашел в Африке двух человек из современных топ-25: Джоэла Эмбиида и Паскаля Сиакама, которые полностью повторили его путь.

В-третьих, сейчас НБА предлагает гораздо больше миллионов причин потерпеть и адаптироваться: учитывая современные контракты, с ней просто невозможно конкурировать. Единственное исключение – переезд Николы Миротича – завершилось катастрофой и для самого игрока, и для поджигающей деньги «Барселоны».

В-четвертых, внутри лиги к экзотическому таланту относятся уже совершенно иначе. НБА не только ищет людей по всему миру. Дончич, Яннис, Йокич, Сиакам, Эмбиид, Сабонис, Шенгюн, Маркканен не стали бы теми, кем они являются сейчас, без инвестиций со стороны клубов.

Это может проявляться по-разному.

Янниса с самого начала назначили франчайзом. Когда он был еще худеньким и деревянным, Джейсон Кидд уже поставил его разыгрывающим.

«Денвер» несколько лет ждал, когда Йокич приведет себя в форму и перестанет быть жирным из подвала второго раунда, а «Филадельфия» не меняла планы после ежегодных травм Эмбиида. То же самое сейчас произошло с Шенгюном в «Рокетс» – после нескольких лет мучений ему готовы доверить команду.

Сиакам вообще прошел через G-лигу, чтобы дорасти до НБА.

Маркканен и Сабонис в итоге оказались в организациях, где понимают, что у них в распоряжении настоящие звезды, которым нужно позволять быть собой.

Дончич же получил беспрецедентный для иностранца статус примадонны, еще ничего не выиграв – он увольняет тренеров, выбирает партнеров, играет, как ему вздумается. Даже Дирк Новицки себе такого позволить не мог.

Имел место казус Бруно Кабокло, «человека, которому нужно два года, чтобы оказаться на дистанции в два года от попадания в НБА». Затея провалилась, но концептуально она очень показательна: «Рэпторс» откопали неизвестного парня черт знает где и долго надеялись, что из него получится бразильский Дюрэнт.

И, собственно, это единственное, что изменилось: НБА перестала смотреть на иностранцев как на неполноценных, от которых нужно поскорее избавиться или на крайний случай приладить их на узкопрофильную роль козла отпущения . Раньше никогда не было на сто процентов понятно, человек икс не заиграл в НБА и удрал оттуда через год – из-за того, что просто не потянул, или из-за того, что его действительно гнобили, или из-за того, что он заскучал по цеппелинам, или из-за того, что он не уважает «коричневые напитки» и не может участвовать в командных вечеринках. Теперь же разрыв между версией игрока в сборной и в клубе НБА не столь разителен и в большинстве случаев объясним.

Вчера объявил о завершении карьеры Рикки Рубио, видимо, последний из разряда тех, кого в Штатах называют «Человек-загадка международного масштаба». Он появился в НБА, когда лига еще не разбирала каждого проспекта досконально, не следила за каждым матчем и не понимала, прибудет он вообще или нет, а ориентировалась на вывеску и хайлайты. Он представлялся не тем, кем был на самом деле – американцы так и запомнили его как нового Пита Маравича, хотя он занимался шоуменством исключительно в свободное от основной работы время. Он остался в памяти как идеальный одноклубник и человек, которому благодарны вообще все, а также как тот, кому не повезло с эпохой – с эпохой трехочковых, которые ему не давались. И с большой долей вероятности (по крайней мере, судя по тому, что мы видели в сборной Испании) ушел непонятым и не раскрытым: «Миннесота» не смогла сделать для него то, что делал «Майами» для Горана Драгича, что делала «Атланта» – для Денниса Шредера, что делал «Сан-Антонио» – для Тони Паркера.

Карьера Рубио (наверное, самого талантливого европейца до Дончича) получилась по факту слабее, чем у них. Возможно, это справедливо. Возможно, это чудовищная ошибка. Что точно, так это то, что НБА пришла к тому, чтобы такие случаи сводить к минимуму. И только об этом и говорят прошлогодние победы Йокича, Эмбиида и Шредера.

По крайней мере, пока.

Фото: Gettyimages/Richard Rodriguez / Freier Fotograf, Sean Gardner / Freier Fotograf, Justin Ford / Freier Fotograf, Loren Elliott / Freier Fotograf, Matthew Stockman / Staff, Tim Nwachukwu / Staff, David Berding / Freier Fotograf, Ron Jenkins / Freier Fotograf, Jason Miller / Freier Fotograf, Nick Laham / Staff, Chris Covatta / Freier Fotograf, Ronald Martinez / Staff, Alex Goodlett / Freier Fotograf, Christian Petersen / Staff