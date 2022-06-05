Ошибки Грина, слабость Пула, отсутствие плана «Б» у Керра. «Бостон» побил «Голден Стэйт» их же методами

Что нужно менять во втором матче.

«Голден Стэйт» красиво навернулся в четвертой четверти первого матча – 16:40. И хотя и игроки, и главный тренер «Уорриорс» говорят, что причин для волнения нет никаких, так как феноменальные снайперские достижения (51% с дистанции) у соперника не могут не быть исключением из правил, все немного сложнее. Для того чтобы все это не повторилось, «Уорриорс» непременно придется менять ротацию, защиту, микро-дуэли и адаптироваться к сопернику.

«Бостон» делал то, в чем сильны «Уорриорс», только лучше

Первое, что действительно должно если не тревожить, то смущать – это нежелание Керра что-либо менять. Ролевые «Селтикс» начали попадать с самого начала игры и под конец естественным образом пришли к 21 из 41 трехочкового. Однако главный тренер «Уорриорс» до последних минут придерживался убеждения, что рано или поздно нестабильность в этом компоненте к ним вернется – «Голден Стэйт» по-прежнему выставлял бокс-энд-уан и другие вариации зонной защиты.

Эта предсказуемость бросалась в глаза на фоне постоянной адаптации «Бостона» – они прошли путь от того, что давали Карри кучу пространства, до 16 очков, которые сопернику разрешили набрать в последней четверти.

И Удока привел Керра ровно туда, куда хотел – когда нападение заглохло, «Голден Стэйт» перешел на маленькую пятерку с Дрэймондом Грином на пятом номере и двумя организаторами (Пулом и Карри).

Проблема была в том, что «смертельная пятерка» оказалась как раз у «Селтикс» – в таком составе им было проще не допускать ошибок при разменах (в первых трех четвертях они разменивались в 18% пик-н-роллов, в четвертой – в 29%) и гораздо проще бежать и атаковать. «Голден Стэйт» пропустил 62 очка в 43 владениях за 22 минуты и проиграл «-13», когда Грин исполнял функции пятого номера. «Уорриорс» оказались хуже в атаке, где их сковывал тот же Грин без броска – все пятеро в «Бостоне» были готовы атаковать с дистанции. «Уорриорс» оказались хуже в защите, где у них были уязвимые места в лице Пула, а Грину приходилось бросать своего игрока (и самого опасного снайпера, как неожиданно для себя выяснил Керр), чтобы бежать на подстраховку – у «Бостона» слабых мест не просматривалось.

Главный тренд этого плей-офф – это всеобщее движение к «файв-аут», пятеркам, играющим на дуге. И символично, что и в финальной серии разбираются с тем, у кого именно такая вариация лучше.

По поводу степени открытости дальних попыток аналитики не смогли договориться: официальный сайт НБА утверждает, что 23 из 41 трехочкового (56%) были «совершенно открыты» (то есть расстояние от бросающего составляло больше 1,8 метра), но Second Spectrum оценивает, что 8 попыток были «совершенно открыты» («Бостон» реализовал 4 из 8) и еще 16 «почти открыты» (7 из 16) .

Как бы то ни было, очевидно, что «Голден Стэйт» вполне осознанно оставил конкретных персонажей открытыми и ничего не поменял, когда они все попадали и попадали: Хорфорд (несмотря на то, что реализует 46% дальних в этом плей-офф) и Уайт завалили 13 из 23 этих самых почти открытых дальних бросков.

Керр как будто попал в традиционную ловушку. Он так долго ждал, что парни, которые не обладают стабильным броском, начнут промахиваться, что в какой-то момент их средний процент должен стабилизироваться за счет множества промахов подряд – и потому так и не завершал этот эксперимент.

Его команда выиграла борьбу за владения (26:15 по очкам второго шанса, 21:10 по очкам после потерь), но получила рекордные дозы трехочкового облучения, которые просто не совместимы с жизнью.

Больше так нельзя.

Браун и Тейтум удивили «Голден Стэйт»

Окей, с ролевыми игроками вышла небольшая промашка. Но это должно означать, что лидеров наглухо прикрыли?

Почти.

Браун и Тейтум вроде бы проваливали первый матч, но в итоге выяснилось, что у них полный порядок.

Каждый вывернулся по-своему.

Тейтум был ужасен с точки зрения эффективности (3 из 17). Где-то он мазал открытые попытки, где-то форсировал кобе-ерунду, но при этом он все же прекрасно понимал, что требуется от него его команде. «Голден Стэйт» сосредоточил всю защиту на нем, и юный форвард гораздо чаще принимал верное решение и находил передачей открытого снайпера. Свобода остальных – его личная заслуга: Тейтум отдал 13 передач и создал с их помощью 35 очков. С ним на паркете «Селтикс» набрали 108 очков за 82 владения, без него – 12 очков за 13 владений .

«Голден Стэйт» не был уверен в том, что Тейтум подтянул свои способности распасовщика, и сомневался, что в напряженный момент он не потеряет голову и не начнет палить как #24.

И как раз вот этот тест Тейтум прошел на изи.

Браун же показал себя как полноценный лидер «Бостона».

В первых трех четвертях он реализовал лишь 6 из 17, сделал 3 потери и не отдал ни одной передачи.

Но, когда стало понятно, что Тейтуму тяжело, он взвалил ответственность на себя и создал первые 18 из 20 очков в заключительной четверти . В эти минуты он тоже нехарактерно мудро читал особенности защитной схемы «Голден Стэйт», но, пожалуй, самое удивительное – это все же скилловой уровень: здесь были и броски с отклонением, и трехочковые в лицо с ведения, и прорезающие проходы с последующим аллей-упом.

И все это тогда, когда «Бостон» уже прилично отстал и давление было максимальным. В финальной серии, где молодые вроде бы должны нервничать и паниковать.

«Голден Стэйт» вроде бы вполне доволен, как поработал с обоими, но первая игра, скорее, показала, что баланс в защите нужно менять и не терять концентрацию даже тогда, когда все вроде бы складывается неплохо. Обычно «Уорриорс» дожимает лидеров оппонентов как раз в заключительные минуты, а тут получилось неожиданно.

«Бостон» приспособился к Карри

В первой четверти Карри устроил представления на века – 6 трехочковых, 21 очко, 7 из 9 с игры, 2 передачи.

Главным образом это произошло из-за того, что бостонская защита была к нему совершенно не готова. Они не понимали, что жесткая своевременная смена на пик-н-ролле требуется и на расстоянии семи метров от кольца, Маркус Смарт подопечного несколько раз откровенно проспал, а бедолага Роберт Уильямс не уяснил, что ему требуется выходить на самую-самую дугу, а не торчать внутри. Было ощущение, что «Бостон» играет «дроп», то есть намеренно оставляет центрового в глубине, но, скорее всего (судя по эмоциональной реакции Смарта на неправильные действия партнеров), это все же была самодеятельность на местах.

С каждой минутой «Бостон» чувствовал себя все лучше.

Уильямс встретил Карри на дуге блоком.

Хорфорду размены давались еще проще.

Деррик Уайт и Смарт мешали Карри бросать и выгоняли его с периметра.

Все вместе слаженно менялись на заслонах вне мяча и уничтожили атаку «Голден Стэйт», оставив ее без фирменных хэнд-оффов, врываний и бросков из-под заслона.

В первом матче у Карри не нашлось помощников, а потому едва «Бостон» приспособился к единственному созидательному элементу в составе хозяев, как получил контроль и над нападением «Голден Стэйт». После первой двенадцатиминутки лидер «Уорриорс» реализовал лишь одну дальнюю попытку и выглядел потерянным, когда ему предложили единолично противостоять трехочковому угару в исполнении «Бостона».

Опять же «Голден Стэйт» в данном случае действовал удивительно примитивно. Керр в первой половине удивил «Селтикс» пик-н-роллами Карри (скорее всего, именно потому, что этот тип атак не совсем характерен для «Уорриорс», у них и был такой ступор), но дальше не придумал ничего, чтобы раскрыть ему площадку.

Джордан Пул – главный икс-фактор серии

Джордану Пулу только 22, но «Голден Стэйт» нуждается в том, чтобы он если не превращался в Карри, то как минимум оставался плюсовым игроком. Пул – единственный, кроме Карри, кто дает импульс атаке и раскрывает остальных.

В первом матче Пул оплошал. Даже Карри в послематчевых комментариях признал, что давление финала наверняка не могло не сказаться на молодом партнере.

Оплошали и многие другие. Луни не мог выловить передачи под кольцом, Игудала сочетал удачные действия с нелепыми, Томпсон брал плохие попытки…

Однако с этим можно мириться, это их личные неудачи, тогда как проблемы Пула влияют на всех – на качество нападения резервистов, на помощь Карри, задушенного защитой «Селтикс», на множество оборонительных усложнений, которые требуются во многом из-за него одного.

Пул убил защиту «Голден Стэйт»: у него «-13» с Карри на площадке и «-13» с Томпсоном. «Селтикс» в итоге растащили оборону «Уорриорс» в четвертой четверти именно из-за полной неспособности Пула им противостоять. Когда Карри взмахивает руками, удивляясь, как же можно настолько отвратительно выглядеть в защите, это не имеет прецедентов.

Пул не лучше показал себя и в атаке – 2 из 7 с игры, 9 очков, 4 потери, худшие «-19» за 25 минут . С ним «Бостон» с самого начала знал, как себя ставить – если Карри дали излишнюю свободу, то против Пула разменивались четко, не покупались на его уловки, не давали ему проходить, наваливались под щитом, заставляли много и обидно терять.

Уже сейчас, после первой игры, кажется, что Пул и финальная серия несовместимы: если нервы не придут в порядок волшебным образом, то время второго лидера атаки «Голден Стэйт» необходимо будет резать. Хотя это чревато – Пул очень важен для «Уорриорс», замены ему нет, а начинал он плей-офф с 30 минутами в среднем, теоретически варианты для этого есть. Во-первых, должен вернуться в ротацию Гэри Пэйтон – и тогда Керр сможет уйти от опасного сочетания Карри-Пул в одной пятерке. Во-вторых, сам Карри после первого матча очень недвусмысленно намекал, что хочет играть больше.

Решение Керра относительно минут Пула – одно из ключевых для серии.

Дрэймонд Грин не смог оказать позитивное влияние

Грин – самый важный игрок этого «Голден Стэйт». При этом в первом матче финала эту значимость он продемонстрировать никак не смог.

В защите «Бостон» ставил перед собой задачу, чтобы ближе к концу владения мяч доходил до Грина, и тому ничего не оставалось, кроме как бросать. В отличие от плана Керра, эти соображения отлично сработали – мазафакеры давно не залетают и не собираются. Это, в принципе, нормально, если не считать количество дальних попыток в исполнении форварда, которые показывают, сколько атак «Уорриорс» захлебнулось (0 из 4). Но были и совсем печальные эпизоды: Грин не попадал из-под кольца (2 из 8), позволял Хорфорду выбивать мяч из рук, перекидывался «горячей картошкой» с Игудалой… «Селтикс» очень хорошо его изучили – давали ему пространство, когда побуждали бросать, и не давали, когда Грин искал возможности для передачи или для вскрытия свободной зоны.

Однако атака Грина – это просто фон, каким бы негативным он ни был.

В защите ему поручили отвечать за Хорфорда, и благодаря этому Грин зачастую оказывался как бы вне игры: он наблюдал, как его партнеров возят Браун (Браун, правда, и Грина тоже повозил разок) и Тейтум, бежал им на помощь, а потом не успевал вылететь на бросающего. Грин – один из тех, кто громче всех из «Уорриорс» твердил, что попадания «Бостона» – всего лишь досадная случайность и беспокоиться не о чем. И все же решение отрядить его на опеку Хорфорда многих удивило – Керр обычно любит держать Грина в гуще событий, пробовать его против людей, ведущих игру, ставить туда, где он управляет процессом. Здесь же «Голден Стэйт» как будто потратил таланты форварда зря – у него лучший «плюс-минус» среди игроков основной ротации, но в ключевые моменты он был статистом на обеих половинах. И наверняка его роль во втором матче будет пересмотрена – и его ждет кто-то из пары Тейтум-Браун.

Фото: REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports, Darren Yamashita-USA TODAY Sports, Cary Edmondson-USA TODAY Sport