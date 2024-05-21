Шедевр Йокича и вылет «Денвера», изменчивый Халибертон, будничные «Селтикс». Чем запомнилась пятая неделя плей-офф НБА

Кошмар недели – травмы «Никс»

Кто-то скажет, что Тибодо сам виноват, поскольку банально загонял своих игроков. И будет прав! Кто-то скажет, что «Нью-Йорк» делал ставку на и без того подверженного травмам Ануноби, а манера игры «Никс» слишком брутальна, чтобы не обернуться повреждениями на дистанции. И тоже будет прав! Кто-то третий скромно выскажется, что система атаки с 30 бросками от одного исполнителя в современной НБА не позволит рассчитывать на успех. И в его словах тоже будет здравое зерно!

Потому что когда твое нападение выглядит вот так, а за набор очков отвечает малогабаритный игрок… Тут уж либо ты Аллен Айверсон, либо такой груз ответственности тебя придавит.

Возможно, это просто проделки заднего ума, и травмы игроков «Никс» не связаны с повышенными нагрузками. Возможно, перелом у Брансона тоже не вытекает из того, какой уровень контакта ему приходится держать из игры в игру. Да и вообще – не попади Нембард ту шальную трешку, то и не было бы «Пейсерс» в финале Востока, а было бы долгожданное возрождение исторического противостояния «Никс» и «Селтикс».

Так что «Никс» просто жаль, очень симпатичная получилась команда с узнаваемым почерком. Которая еще и может утешать себя тем, что ей просто не повезло. Плюс, в резерве есть форвард уровня Матча звезд, а контракт у Брансона – один из лучших по соотношению цены и выхлопа. Не пропадут.

Данки недели

Вроде бы ничего необычного, но Наз Рид, на секундочку, толкнулся от пунктира как ни в чем не бывало.

Путбек Дивинченцо не только получился эффектным, но еще и придал игроку «Никс» смелости, чтобы устроить перепалку с Майлзом Тернером.

Гэффорд регулярно наказывал игроков «Тандер» за вход в «краску», но не в этом моменте с Джейленом Уильямсом.

Эдвардс не засовывал мячи «с мясом» через игроков «Наггетс», но все равно радовал нас красотой.

Скука недели – «Бостон» проходит «Кливленд»

Серия закончилась вечность назад, поэтому все ее события приходится перевспоминать.

Но в целом, если вы доходите до того, что важной опцией для развития ваших атак и движения мяча становится Макс Струс, то дела ваши плохи. Когда вы полагаетесь в наборе очков на Маркуса Морриса – стоит задуматься. Заодно можно обратить внимание на 4/17 от Гарленда в момент, когда все внимание было сосредоточено на нем.

Что касается выступлений «Бостона», я не припомню аналогичных случаев, когда и без того мощная команда получает настолько благоприятную дорогу к финалу. «Майами» без Джимми Батлера, «Кливленд» без Донована Митчелла и Джаррета Аллена, а теперь вот финал конференции зеленых «Пейсерс».

В смысле, зеленых – как молодых и неопытных. В прямом смысле зелеными в предстоящей серии будут как раз «Селтикс». Ну, вы поняли.

Впечатление недели – полеты «больших» «Далласа»

На какой же все-таки впечатляющей высоте оперируют Гэффорд и Лайвли! Вагон атлетизма, который дает возможность устраивать дуэли над кольцом. Ну, а для Дончича это одна сплошная развлекаловка. Как в том эпизоде с аллей-упом со своей половины поля.

Что немаловажно, у Гэффорда блок-шоты получаются особенно сочными, такие Дмитрий Матеранский называл «горшок с крышкой».

Метаморфозы недели – Тайриз Халибертон

Разыгрывающий «Пейсерс» провел очень неровную серию против «Нью-Йорка». В первом матче его было не слышно и не видно, в пятой встрече он также выглядел не в своей тарелке. В худшие моменты его игра прямо-таки вызывала раздражение – разницы в защите он не давал, под кольцо не шел, среднюю дистанцию игнорировал, без мяча двигался неважно.

Хотя в лучшие моменты Халибертон действовал великолепно. Особенно его лидерство потребовалось в седьмом матче, где он перевоплотился в Реджи Миллера, снова и снова затыкая трехочковыми попаданиями зрителей на «Мэдисон-Сквер-Гарден».

«Пейсерс» не сдрейфили в решающий момент и перевернули представление о седьмых матчах как нудных тягучках – команда Рика Карлайла врубила прессинг, попадала все что можно и выдала бешеный атакующий рейтинг (144,3). Аарон Нисмит забил все свои броски (8/8 с игры, включая 2/2 издали плюс 1/1 штрафные), благодаря чему завершил матч с ORtg 192 и eFG% выше 100%.

Шедевр недели – Никола Йокич в пятой игре серии с «Миннесотой»

Действующий MVP и просто уникальный баскетболист в рамках одной игры показал максимум великолепия своих навыков. Передачи любой сложности и на любую дистанцию, мягонькие парашютики вблизи кольца, броски с отклонения после грубого заталкивания под кольцом, феноменальной сложности крюки после череды разворотов. И даже броски сверху!

Лучший игрок мира творил волшебство и даже не допустил ни одной потери.

Это был лишь второй случай в истории, когда игрок набрал 40 очков и 10 результативных пасов без потерь. Ранее такое удавалось лишь Крису Полу в 2018-м.

Избиение недели – шестая игра серии «Денвер» – «Миннесота»

+45! Когда я вижу такое уничтожение в плей-офф, то неизменно вспоминаю третью игру серии Финала-1998, в которой «Юта» набрал 54 очка. Хотя там была другая ситуация – все остальные матчи серии были равными и напряженными, в то время как «Наггетс» и «Тимбервулвз» по большей части определяли победителя задолго до финальной сирены.

Нежданчик недели – «Миннесота» в финале конференции

Решающий матч серии получился очень необычным. И дело не только в рекордном камбэке в истории седьмых матчей плей-офф. Очень уж много противоречий.

Лидер «Миннесоты» ужасно начал встречу и завершил игру с ужасным процентом – но все равно оказал гигантское влияние на результат за счет защиты и энергичности. Перед игрой сложно было бы поверить, что «Миннесота» пройдет дальше при 6/24 с игры у Эдвардса, но, оказывается, в жизни так бывает.

Лидер «Денвера» собрал выдающуюся статистическую линейку (34/19/7), но при этом выглядел изможденным, поскольку ему приходилось делать слишком много.

Вторая опция «Миннесоты» привычно для себя нахватался глупых фолов, но при этом поддерживал команду на плаву своими попаданиями и вбил в гроб соперников последний гвоздь, когда воспользовался зевком Колдуэл-Поупа и добавил сверху чужой промах в концовке.

Вторая опция «Денвера» набрал 35 очков, но выглядел неубедительно во второй половине и терял мячи еще до перехода в передовую зону. На двоих лидеры «Наггетс» реализовали лишь 6/22 трехочковых, а все остальные добавили еще 2/11. Формально третий лучший снайпер команды Майкл Портер жестко провалился (7 очков, 3/12 с игры), да и вообще скамейка оказалась слабым местом действующих чемпионов.

«Перехвалили» недели – Аарон Гордон

Форвард «Наггетс», который был молодцом и выдающимся универсалом в победных для своей команды матчах серии с «Тимбервулвз», в седьмой встрече выдал 4 очка + 4 подбора за 42 минуты игрового времени при худшем показателе «плюс/минус» в команде.

Одним из ключевых аспектов, благодаря которым «Наггетс» ожили после двух домашних поражений, называли решение тренерского штаба задействовать Гордона в качестве разыгрывающего. Благодаря этому защитники не выматывали Джамала Мюррея, да и сам Гордон оказывался сильнее вовлечен в атаку. В трансляции подобный ход Майка Мэлоуна сравнили с:

Решением «Буллс» поставит Пиппена защищаться против Мэджика в финале-1991

Переводом Бориса Диао в стартовую пятерку для защиты против Леброна в финале-2014

Ставкой на Андре Игудалу в качестве стартового игрока и основного защитника против Леброна в финале-2015

Какие-то слишком жирноватые сравнения, вам не кажется? Особенно с учетом того, что они были приняты в финальных сериях и позволили командам взять чемпионский титул.

Правда, стоит признать, что в седьмом матче мяч в руках Гордона оказывался очень редко, вследствие чего он ушел в тень, а Мюррей ошибался на дриблинге и сник после большого перерыва. Совпадение?

Фото: Gettyimages /Elsa / Staff, C. Morgan Engel / Stringer; East News /AP Photo/David Zalubowski