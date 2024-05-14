«Наггетс» восстают из мертвых, «Никс» убивают травмы. Чем запомнилась четвертая неделя плей-офф НБА

Бросок недели – Эндрю Нембард, третий матч серии «Индиана» – «Нью-Йорк»

Концовка важнейшей игры. Молодая команда пытается остаться на плаву в серии с упертыми «Никс», но упускает преимущество в счете по ходу встречи. При равном счете Тайриз Халибертон не идет придумывать решающий бросок, плюс мешкает с реакцией на сдваивание. Нембарду просто подсунули горячую картошку, и он запулил трешку с восьми метров. Это было откуда-то с дистанции Лилларда или Карри, но Нембард родных болельщиков не подвел, чем заслужил «BANG» от Майка Брина и восхищенную реакцию самого Халибертона.

Данки недели

Под ногой в быстром отрыве на глазах у болельщиков своей бывшей команды в матче плей-офф? Топпин наверняка получил выговор от Рика Карлайла, но оно того стоило.

Постер в исполнении Нисмита тоже получился очень мясным:

Майлз Тернер регулярно тянет сверху после получения в центре трехсекундной с оттяжечкой — тут получилось красиво:

А как насчет данка Эдвардса с легким дабл-пампом?

Защита недели – «Миннесота» во втором матче серии с «Наггетс»

Минимум легких бросков для игроков «Денвера». Большинство попыток – через руки. Даже хэнд-оффы даются с трудом – настолько плотно оборонялась «Миннесота». Про такую защиту говорят «залезть под кожу». И сложно было представить, что нечто подобное применят против действующих чемпионов. Джамалу Мюррею перекрывают воздух, поскольку он, похоже, не готов на 100% физически. А поскольку «Тимбервулвз» ограничили его эффективность, то поплыло и психологическое состояние. «Наггетс» выглядели огорошенными, они плавали в нокдауне со второй четверти. Плюс, «Миннесота» много атаковала через быстрые переходы и забирала все легкие броски себе. Преимущество на нейтральных мячах «Тимбервулвз» забрали себе, очки второго шанса накапливались не в пользу хозяев. Не раз и не две игрокам «Денвера» даже приходилось отказываться от броска в прыжке уже в воздухе, чтобы не бросить сквозняк.

Камбэк недели – 2-2 в серии «Миннесоты» и «Наггетс»

В третьем матче этой суперзащиты как ни бывало – Йокич снова двигался в своем темпе, двоечка с Мюрреем снова работала как часы, заслоны серба снова раскидывали людей в стороны, и даже Аарон Гордон забивал издали. Волчья остервенелость «Тимбервулвз» испарилась, Эдвардс казался не столь заряженным и эмоциональным, а Макдэниелс не сумел оказать прежнего влияния на игру. Трехдневный перерыв помог Джамалу Мюррею подлечиться и вернуть взрывного себя – а когда проблем с броском у него нет, то для «Денвера» это даже лучше, чем когда много попадает Йокич.

Три секунды из конца второй четверти четвертого матча – это просто квинтэссенция духа «Наггетс». Перехват, данк Портера, перехват, трешка Мюррея с центра. И битва взглядов с комментатором Кевином Харланом.

Вау! В этой серии, оказывается, все только начинается.

Впечатление недели – доминирование «Индианы» в 4-м матче

Извините, но игра «Пейсерс» удивила меня еще сильнее, чем «Денвер». Возможно, так случилось, поскольку четвертый матч серии с «Никс» я смотрел в прямом эфире. Первая половина – полный крах «Нью-Йорка», который сыпется в труху и разваливается под градом повреждений. Ротации у Тома Тибодо не осталось от слова совсем, тянуть до шестого-седьмого матчей «Никс» будут на морально-волевых. В то время как «Индиана» обрела веру в себя, игра Халибертона радует глаз, а глубина «Пейсерс» и навыки Рика Карлайла по работе с ротацией внушают оптимизм.

Восторг может запросто оказаться пустышкой – «Никс» для победы в серии достаточно выжать из себя еще две приличные игры. Но «Индиана», похоже, почуяла запах крови, нашла подходящего защитника против Брансона и рвется в финал конференции.

Ролевик недели – Ти Джей Макконнелл

Отдельно – про батарейку «Пейсерс». Вот уж действительно парень обрел себя, в четвертом матче даже издали забивал. В целом, у этого разыгрывающего есть своя дистанция – это средний бросок после остановку в районе пунктира.

Но в проходах Ти Джей тоже чудо как хорош и очень ловок. Самое главное – он редко попадает под блок-шоты и принимает хорошие решения, если надо отказаться от атаки. Пришить к этому всему еще трехочковый – и ценность Макконнелла выросла бы в разы.

Камео недели – Люк Корнет в первой игре против «Кливленда»

В смолбол «Селтикс» почему-то не хотят и стараются держать на площадке кого-то из пары Эл Хорфорд/Люк Корнет. Пробовали даже сдвоенный центр с пятеркой Притчард/Холидей/Браун/Хорфорд/Корнет. И белый бигмен внес свой вклад в первую победу – приносил команде дополнительные владения борьбой на подборе и подчищал в защите за партнерами.

А после свистка даже забил аллей-уп, продемонстрировав чудеса атлетизма.

Скилл недели – пасы Хартенштайна

Мне нравится наблюдать, как ограниченные навыками игроки ищут себе роль при отсутствии броска. Хартенштайн по умолчанию берет свою подборами (особенно в атаке) и защитой. Но очки он набирает не только как притаившийся в районе лицевой данкер – у него есть еще парашютик с получения в трехсекундной. На удивление, этот бросок приносит «Никс» пользу вполне исправно.

Плюс, Хартенштайн периодически экспериментирует с передачами на входящих в трехсекундную зону партнеров. То есть не просто читерит результативные пасы за счет хэнд-оффов, но и демонстрирует классные навыки в качестве ассистента.

Особенно хорошее взаимопонимание центровой наладил с Донте Дивинченцо .

А вот в этой ситуации Хартенштайн умудрился довести мяч до Джоша Харта, хотя тот вообще не был открыт ни на капельку.

Понравилось: агрессивность Мобли в атаке во второй игре с «Селтикс»

Небольшая демонстрация того, на что способен 22-летний «большой». Или превью того, что он будет стабильно делать в будущем – пока неясно. Но в серии против «Бостона» Мобли выполняет больше 10 бросков за матч благодаря отсутствию Аллена и забил один трехочковых. Ни о какой отточенности движений в отношении Мобли пока речь не идет, но кое-какие наметки радуют глаз.

Понравилось: полезность Кайри в серии с «Тандер»

Когда надо атаковать – атакует. Когда не атакует – ассистирует. Если надо, может поддержать пятерку с Лукой. Когда Лука садится, Кайри может стать вожаком второго юнита. Как по мне, Ирвинг был великолепен даже во второй игре серии с «Оклахомой», хотя закончил матч с 9 очками и 11 передачами.

Вся история про то, как Кайри перестать быть фриком и вернулся к статусу элитного баскетболиста очень греет душу.

«Шарлотт» недели – Пи Джей Вашингтон

Парень идет третьим по результативности в серии «Далласа» и «Тандер» после ШГА и Луки. 22 очка в среднем при 53,8% реализации трехочковых.

Передачи недели – «Денвер»

Навык поиска партнеров в «Наггетс» как будто бы действительно повышается благодаря наличию Йокича в команде. Вот из такой вот ситуации Реджи Джексон отыскал открытого на дуге Николу:

Хотя сам маэстро тоже не растерялся и оставил в дураках сразу троих защитников «Миннесоты»:

Не понравилось: современный дриблинг в исполнении Харта

А потом гордятся, что сегодняшние игроки владеют мячом лучше, чем легенды прошлого. Так ведь и разрешается больше!