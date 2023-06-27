7 комментариев

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором болельщики «Шарлотт» жалуются на жизнь. Подбодрите их плюсами.

Меня очень удивило, насколько эмоционально я отреагировал на выбор Брэндона Миллера под вторым номером на драфте-2023.

Но начнем сначала.

Я впервые в жизни в прямом эфире решил посмотреть драфт НБА. Не буду скрывать, я посмотрел только первые пять пиков – Вемби, Миллер, Скут и близнецы. Я совершенно не разбираюсь в молодежи, поскольку не смотрю университетский баскетбол. Большущий респект тем, кто вел онлайн-трансляцию на Sports.ru – получилось органично, поскольку один человек работал комиссионером, объявляющим пики, а второй выступил в роли аналитика.

К сожалению, экспертные данные никогда ни о чем не говорят – из года в год в прогнозах ошибаются даже скауты НБА, то есть профессионалы, зарабатывающие на этом деньги. Слишком уж много факторов надо учитывать. Ты никогда не знаешь, как игрок отреагирует на радикальные изменения в его жизни с переходом в профи. Даже контракт новичка – это очень большие деньги. Плюс добавляется медийность. А мы составляем представление об игроке в некоем вакууме, без учета ситуации, в которой он окажется. Карьера игрока запросто может взлететь или разочаровать в зависимости от того, насколько удачно он впишется в новый коллектив как со спортивной, так и с человеческой точек зрения.

Когда по итогам лотереи было объявлено, что первый пик достался «Сан-Антонио», то я лично воспринял эту новость положительно. Мой любимый клуб не получил первый пик, но «Сперс» – оптимальный вариант. Это идеальная команда для столь многообещающего молодого баскетболиста, столь уникального и столь нестандартного с точки зрения навыков. Да, Грегу Поповичу придется тряхнуть стариной и остаться еще на год-два, но это наилучший наставник для подобного рода исполнителя. И дело не только в том, что у «Сперс» было два первых пика до Вембаньямы, под которыми они выбрали Дэвида Робинсона и Тима Данкана. Ключевой аспект здесь в том, что с ними тоже работал Попович. Робинсон и Данкан пришлись на разные эпохи в жизни клуба, но Попович как бы сгладил этот переход. С Дуайтом Ховардом в «Орландо», например, работал не тот же тренер, что с молодым Шаком. А с Паоло Банкеро – не тот же, который работал с Дуайтом. В «Сперс» благодаря Поповичу эта преемственность поколение сохранилась, это нельзя недооценивать.

Вембаньяма попадет в классные условия, которым можно только завидовать. По крайней мере, принято считать, что в «Сперс» люди понимают, что они делают – как надо тренироваться и как надо думать, чтобы побеждать. Причем побеждать в долгую. У меня возникает ощущение, что стагнация «Сперс» окажется очень временной, и после прихода Вемби клуб снова будет силен. «Сан-Антонио» знали, что им нужен краеугольный камень, они его раздобыли. У Виктора будут наставники в лице Данкана и Робинсона. Причем это не просто превосходные игровые модели, но еще и те, кого можно назвать примерами для подражания с точки зрения человеческих качеств. Они научат Вембаньяму, как нужно себя вести и подавать, что является важным и приоритетным, а что нужно из своей жизни исключить.

Небольшое отступление: Робинсон для меня остается совершеннейшим идеалом бигмена. Я не видел никого более идеального. Высоченный, резкий, сильный – ему было дано быть суператлетом. Да, он не делал того, что сегодня может позволить себе Вембаньяма. Но если разрешить себе продлить звезду из прошлого в сегодняшний баскетбол – Дэвид Робинсон впишется в него превосходно. Как замечательно сформулировал Бен Тейлор (Thinking Basketball) «быть большим сегодня уже недостаточно». Многие современники Робинсона попадают под это описание, но только не сам Дэвид. Робинсон мог бы быть Вембаньямой, если бы ему было позволено им быть.

На контрасте с тем, в какую среду попал Вембаньяма, второму пику было суждено оказаться в «Шарлотт».

В трансляции драфта показали предыдущие три случая, когда эта команда выбирала на драфте под вторым номером. Во-первых, Алонзо Морнинг. Он провел в «Шарлотт» всего три сезона и ассоциируется больше с историей «Майами». Стал бы Вембаньяма первым пиком, если бы все команды знали заранее, что он отыграет за них только три сезона?

Во-вторых, был Эмека Окафор, первый после Дуайта Ховарда. Тех же высот, мягко говоря, Окафор не добился, хотя и стал Новичком года. То был дебютный драфт для «Бобкэтс», и в Окафоре видели заветный краеугольный камень. Не срослось.

Наконец, был еще Майкл Кидд-Гилкрист, первый после Энтони Дэвиса. «Шарлотт» снова ошиблись. В течение примерно пяти лет я убеждал себя, что МКГ вот-вот выстрелит, но не судьба. Вряд ли его можно назвать бастом, но подобные промахи тоже откатывают вашу франшизу обратно к поискам и сомнениям.

Не стоит забывать, что в 2006-м был еще Адам Моррисон, у которого ну совсем не сложилось. Над ним принято, скорее, относиться с издевкой – мол, только бедовые «Бобкэтс» могли взять белого форварда без атлетизма и защиты, зато с диабетом. К слову, это был первый пик команды при Майкле Джордане в качестве главы баскетбольных операций.

Был еще Фрэнк Камински, был Ноа Вонле и еще целая бригада ребят, которым, оглядываясь назад, вряд ли можно поставить за карьеру выше 5/10. Единственной относительной удачей при Джордане стал Кемба Уокер. Правда, при обсуждении Кембы тоже нужно проговаривать кучу звездочек про рост, защиту, долговечность и успехи за пределами «Бобкэтс». Для «Шарлотт» он по-прежнему легендарный чувак, но для НБА это довольно тривиальный игрок.

Я понятия не имею, кто такой Брэндон Миллер. Но как у болельщика «Шарлотт», у меня закрадывается нехорошее ощущение. И я не знаю, бывает для поклонников конкретных команд ощущение хуже.

Это чувство, что некоторые вещи не меняются. Что вы снова… обосрались.

Может, у Скута Хендерсона был более качественный пиар? Может, просто имя звучное? Я же не видел никого из них в деле! Откуда эта гнетущая опустошенность от того, что «мы снова взяли не того парня»?

Выбор Миллера объясняли весьма логично. В ход пускали два аргумента – Скут не подходит как напарник для Ламело Болла, плюс у Миллера нет ограничений по антропометрии и броску. На оба этих довода я лишь качал головой. По-моему, на драфте нельзя думать про сочетаемость игроков. И что если вы команда со столь разочаровывающей историей, то не стоит отворачиваться от игрока, про которого тут и там говорят, что он готов расшибиться в лепешку ради прогресса и успеха.

Я не знаю, что ждет Скута Хендерсона в НБА. Надеюсь, Миллер сумеет меня переубедить, но от селекции «Шарлотт» не ждешь ничего хорошего. Прямо сейчас в ростере значится Джеймс Букнайт, который за два года не проявил себя вообще никак. Рано или поздно ты задумываешься, что если в команде стабильно принимаются плохие решения, значит, ты болеешь за криво выстроенную организацию, начинающуюся с никудышного владельца. Генменеджер Митч Капчак подтвердил, что Джордан участвовал в процессе выбора на драфте-2023. Это печально, поскольку (а) Джордан известен своими отвратительными скаутскими навыками и (б) он уже одной ногой на выходе из статуса мажоритарного владельца. Ходили слухи, что после продажи большей части команды Джордан останется лишь репрезентативной фигурой, которая будет помогать баскетболу в Северной Каролине в целом.

У меня есть подозрение, что Джордан даже в качестве теневого актора останется способен продавливать определенные решения, а значит… вредить команде. Шутка про то, что какой бы год ни был на дворе, а Джордан все равно выберет на драфте Кваме Брауна – не совсем шутка.

Один из признаков этой селекционной импотенции – тот факт, что игроки уходят из «Шарлотт» и становятся лучше. Это уже воспринимается как данность – карьера игроков после «Хорнетс» приобретает второе дыхание. Кемба Уокер здесь вновь оказывается редким примером того, что ренессанса не произошло. Зато Малик Монк раскрылся как шутер со скамейки в «Лейкерс» и «Кингз», а конкуренты по дивизиону из «Хит» подкараулили Кейлеба Мартина. Даже Ноа Вонле какое-то время был актуален после всего одного сезона в «Хорнетс», плюс я совершенно не удивлюсь, если через год-два выстрелит Джейлен Макдэниелс.

Возможно, тот же Монк еще не стал достаточно хорошим игроком в период выступлений за «Шарлотт». Но не тормозили ли «Хорнетс» его прогресс? Тут впору задаваться и вопросом о том, как выглядела бы история «Бобкэтс», если бы команде достался Ховард, а не Окафор. Дорос бы Брэдли Бил до Матча звезд, если бы «Шарлотт» выбрали его, а не Кидда-Гилкриста в 2012-м? Стали бы, скажем, Ховард и Лиллард теми, кем мы их знаем сейчас, если бы их карьера началась с «Шарлотт»? В это трудно поверить.

Реакция болельщиков на выбор Миллера была незаслуженно агрессивной. Когда маскот становится мемом из-за своего разочарования – это несправедливо по отношению к игроку, который еще ни разу не надевал форму вашей команды.

Отчасти негатив связан с тем, что выбор Миллера пахнет Джорданом. Во время преддрафтового процесса шутили на тему того, что Миллер саботирует свой выбор в «Шарлотт» трештоком в адрес Майкла. После драфта – про то, что Джордан took it personally и взял парня, чтобы унизить его на тренировке. Ну, или разрушить ему карьеру.

Была какая-то слепая вера, что Скут справится. Что он разорвет этот замкнутый круг, и «Шарлотт» двинутся к перспективному будущему с новыми владельцами. Что над нами наконец-то перестанут смеяться.

Но некоторые вещи не меняются.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; globallookpress.com/David T. Foster Iii/ZUMAPRESS.com; instagram.com/spurs; instagram.com/hornets