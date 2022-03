Данки через соперника – это сокровища НБА. Определяем лучшие из лучших

В русском языке есть слово «постер» в значении «плакат, афиша». Но нет своей версии глагола posterize. Есть, конечно, выражение «поместить на плакат», но это звучит слишком сухо, если речь идет о конкретном событии в баскетбольном матче.

Если вы смотрите НБА с американскими комментаторами, то это слово вам знакомо. «Posterize» означает забить настолько красиво, чтобы фотография этого процесса была достойна того, чтобы ее превратили в плакат и повесили на стену.

Вот моя совершенно объективная и практически научная классификация постеров и постеризаций в НБА.

ПОСТЕР, НО НЕ ДАНК

Некоторые моменты достаточно хороши, чтобы их поместили на постер, хотя в них никто даже сверху не забивает. Такое подвластно только избранным. У меня на стене, например, висит фотография решающего броска Майкла Джордана в финале-1998. Майкл в красной форме, все остальные обесцвечены, надежды сотен людей вот-вот будут разбиты на кусочки — поэзия спорта в одном снимке. Вполне могу представить, как на стене висит и фотография блок-шота Леброна Джеймса на Андре Игудале в финале-2018 или прыжок Денниса Родмана за мячом в горизонтальном положении.

ДАНК, НО НЕ «ПОСТЕР»

Настоящий, каноничный «постер» — это бросок сверху через защитника, который пытается этому данку помешать. Его-то и «постеризируют». Но были и такие броски сверху, которые достойны места на стене и без бедолаги-защитника.

Королем таких постеров был «Шоколадный гром» Дэррил Доукинс. Он ломал щиты и отрывал кольца, за что получил предупреждение от комиссионера, что его будут штрафовать на 5 тысяч долларов за каждый новый сломанный щит.

«Доукинс — отец силовых данков. Я всего лишь один из его сыновей. Возможно, лучший сын». Догадываетесь, чья цитатка? Да, это Шак. У него не так много постеров через людей, поскольку, видимо, когда он шел на кольцо, то уже не оставалось никого, кто мог бы или хотел ему помешать. Зато у О’Нила был узнаваемый силуэт данка с широко разведенными ногами, достойный постера.

Хотя когда соперник все же пытался противостоять Шаку, то данки получились очень сочные. Из моего любимого — кувалда через Алонзо Морнинга, томагавк через Дэвида Робинсона и, конечно же, унижение Криса Дадли.

Этот данк технически можно считать постеризацией, но у Дадли так плохо получилось воспрепятствовать противнику, что удачного кадра из момента не вышло. Эпизод должен быть в Зале славы самых неуважительных данков, но постеризация? Как по мне – нет.

В 2010 году Дадли пошел на выборы губернатора Орегона и проиграл оппоненту 1%. Наверняка постер от Шакила сыграл в этом ключевую роль.

ПОСТЕР, НО НЕ СОВСЕМ ДАНК

Здесь мы уже говорим про постеризации с фотогеничным сопротивлением от защитника. Почему «не совсем данк»? Потому что это пограничная категория, когда данкующий не касается ладонью кольца, бросая мяч в кольцо по-гандбольному.

В этой категории королем для меня является Блэйк Гриффин с постерами через Тимофея Мозгова и Кендрика Перкинса.

Бросок через Мозгова для меня всегда будет эталонной постеризацией, потому что

я смотрел тот матч в прямом эфире

Гриффин тогда набрал рекордные для себя 44 очка

в моменте принял участие россиянин

фамилия Мозгова вошла в фольклор НБА как синоним постеризации

Видное место в этой категории также занимает Кевин Дюрэнт периода «Оклахомы», поскольку ему добавляет очков тот факт, что момент пришелся на финал Западной конференции против «Далласа».

НАСТОЯЩИЕ ПОСТЕРЫ

История истинных постеров – это история лучших данков в истории НБА. Классный постер состоит из нескольких элементов.

1) Именитость исполнителей

К примеру, Джулиус Ирвинг через Боба Гросса в финале-1977 – это красиво.

«Когда смотришь на это, то думаешь: «Нафига? Зачем даже пытаться?» Но нужно отдать должное его смелости. Ну, или недостатку интеллекта», — смеялся Стив Керр.

Но вот Доктор Джей через Билла Уолтона… Это уже исторический постер.

Или Доминик через рандомную жертву – это обычный вторник, а вот Уилкинс через Лэрри Берда… Ну, вы поняли.

2) Реакция самого данкующего

Данк Шона Кемпа через Элтона Листера не был бы даже вполовину так же хорош, если бы не крутейшее празднование в духе «Ха-ха, попался!»

Из-за этого критерия сильно страдают любые современные постеризации, поскольку сегодня нельзя праздновать успешное действие. Максимум, на что можно рассчитывать – это доминирующий взгляд на поверженного противника.

3) Комментарий

Сюда входят «WHAT ARE YOU DOING DRAGIC?!», «WE JUST SAW MAN FLY» и другие фразы, которые делают момент более запоминающимся.

Все игроки «Сакраменто» до недавнего времени теряли позиции в рамках этого критерия после постеров из-за надоедливого «If you don’t like that, you don’t like NBA basketball».

4) Степень контакта

Здесь несомненным королем для меня остается Доминик Уилкинс.

«Я всегда искал контакт в воздухе. Но, несмотря на контакт, я в первую очередь хотел завершить момент набранными очками», – говорил Уилкинс.

Уилкинс «не забивал сверху» или «исполнял данки». Нет, он именно вколачивал с мясом, с какой-то особенной жестокостью. Гвоздь через Роберта Пэриша – это прямо квинтэссенция хардкорного характера данков Уилкинса.

Контакт важен даже тогда, когда защищающийся заметно уступает в габаритах, но своим присутствием добавляет данку красочности.

Недооценен в этой категории: Амаре Стадемайр (через Ричарда Джефферсона, через Энтони Толливера).

Мне не очень нравится, когда действия данкующего в воздухе граничат с фолом в нападении в результате очень плотного контакта, как это было в случае с данками Гриффина через Газоля. Но тут уж решение остается на усмотрение судьи.

Если эпизод с постеризацией завершается фолом со стороны защитника, то это тоже идет на пользу эпизоду, поскольку появляется возможность перевести дух и снова оценить данк в повторе на экране под сводами арены (ДА, ЛИГА ВТБ, НА ЭКРАНАХ НАДО ПОКАЗЫВАТЬ ПОВТОРЫ).

5) Реакция других игроков

В упомянутых чуть-чуть выше данках Гриффина, лучшее – это лицо Эндрю Байнэма.

В мой личный топ также входит реакция от Мозгова после данка Лэрри Нэнса и лицо Стефона Марбури после данка Амаре Стадемайра.

6) Унизительность

Тут нужно понимать, что попасть на постер в качестве защитника (того, через кого забивают), считается обидным и позорным. Поэтому важным фактором в общем впечатлении от данка играет и то, насколько унизительным он оказался для блокирующего.

Говорят, Боб Ланир не разговаривал с Уилкинсом на протяжении шести лет после памятного дабл-клатч данка.

Грант Хилл, к примеру, был слишком вежливым и интеллигентным, чтобы его постеры воспринимались как доминирование и унижение. Хотя его данк через Алонзо Морнинга – это постер высочайшей пробы.

Особенно памятными в плане унизительности оказываются данки, после которых защитник падает на спину, а нападающий остается на ногах и имеет возможность посмотреть сверху на поверженного соперника.

Тут важно, чтобы это произошло естественно – я, например, чувствую немного фальшивой театральности в том, как Дуэйн Уэйд перешагнул через Андерсона Варежао. Данкующий теряет очки также, когда падает сам (как Никола Вучевич после данка через Газоля).

И вот здесь пора уже посмаковать лучший (на мой взгляд) постер в истории – Скотти Пиппен через Патрика Юинга.

В этом данке идеально все. Он превосходно выглядит на фото. Играют две культовые команды 90-х, в эпизоде задействованы два будущих члена Зала славы. Матч проходил в Чикаго, поэтому фанаты сошли с ума от увиденного. Пиппен остался на ногах и суперунизительно прошагал над упавшим Юингом. Юинг отпихнул Пиппена, между игроками чуть не завязалась драка. Пиппен говорит Спайку Ли, чтобы тот сел на свое место.

Фото: Gettyimages.ru/Eliot J. Schechter, Gettyimages.ru