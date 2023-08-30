Первый гол Овечкина в сезоне – с пятака в пустой угол! Вымучил: 14 раз бросил в створ и не забил буллит

Но «Вашингтон» катится вниз.

Четыре матча без голов на старте, два подряд без бросков в створ – если задуматься, на дистанции в 82 игры регулярки такие цифры мало что значат. А с высоты крутой 18-летней карьеры – это вообще сущий пустяк, на который можно не обращать внимания.

Но, кажется, Овечкин отчасти потому и вписался в историю НХЛ, что сначала зацикливался на трудностях, а потом решал их. Пускай иногда это больше напоминало монотонные удары в стену, но в итоге всегда работало – как в случае, например, с сухими сериями перед юбилейными голами.

И нынешнее неудачное начало сезона тоже засело у Александра в мозгу – иначе как объяснить, что за матч с «Торонто» он нанес 14 бросков в створ? Еще раз: 14 – и это только те, что летели в рамку. Да у всех игроков «Лифс» в сумме набралось только 17 за вечер!

К счастью, Ови добился своего – пусть и с помощью партнера. На последней минуте второго периода Джон Карлсон отдал передачу на пустой угол. Александру надо было просто подставить клюшку.

Гол забит в большинстве – и стал юбилейным, 300-м. Овечкин уже давно записал рекорд по таким голам на себя – а значит, и первым в истории выбил эту планку.

Хотя куда важнее, что он забил, а значит, гонка за Гретцки продолжается – остался 71 гол.

Овечкин очень много бросал – хотя бывало и чаще

Заброшенной шайбой стал 13-й бросок Александра в этом матче. В третьем периоде он бросил лишь раз в равных составах – и все. А ведь мог пойти на рекорд: еще дважды – и это была бы самая активная игра нападающего за всю карьеру.

Хотя и 14 бросков в створ в 38 лет – тоже впечатляет.

Другой вопрос, что Александр мог забивать еще. У него даже был буллит во время игры – снесли, когда он убегал один-на-один. Но ни первая, ни вторая попытка не стали успешными. Овечкину явно стоит брать уроки у Кузнецова.

На любое движение Овечкина – даже неудачное – смотрят в разрезе его снайперской гонки. Он забил в пятом матче сезона – и это его личный антирекорд: повторил ситуацию из регулярки-2012/13, которая, правда, из-за локаута стартовала только в январе – к тому моменту Александр уже успел в КХЛ поназабивать.

Паниковать явно рано. У него еще полно времени, даже чтобы выйти на свой привычный график по голам – а может и побить результат прошлого сезона. Другой вопрос, что предпосылок к этому пока маловато.

«Вашингтон» в кризисе и идет на дно

Гол Овечкина – единственное утешение для болельщиков «Кэпс», попытка хоть как-то скрасить впечатление от максимально неудачной игры.

«Вашингтон» вроде начал активно, пытался реализовать большинство, запихал шайбу, которую не засчитали, но что толку в этой активности, если ты пропускаешь с четвертого броска в створ, а после восьмого – горишь 0:3? Кюмпер, конечно, не выручил в паре эпизодов, но удалялся, терял Нюландера и позволял Таваресу красиво подставлять все же не он.

К тому же, когда в атаке при 37 бросках залетает только один гол – это плохой результат. А когда это всего шестая шайба за 5 матчей сезона – просто катастрофа. У «столичных» худший результат в лиге – даже у «Сан-Хосе» голов больше.

Продвинутая статистика уверяет, что «Кэпиталс» должны были забрасывать сегодня в районе 3-4 шайб, но нынешняя атака на такое пока не способна. Тренер «Лифс» Шелдон Киф после матча даже сетовал, что его команда сейчас не в лучшей форме – и это выглядело правдой, а не стебом над соперником. Вот только Карбери о такой «не лучшей форме» остается мечтать.

«У нас было много шансов, – резюмировал Овечкин. – Думаю, мы играли правильно – и мы как раз находимся в том моменте, когда нам нужно бороться, не паникуя и не расстраиваясь. Это всего лишь часть процесса. Мы просто должны играть усердно – и шайба попадет в цель».

Сам нападающий преодолевает кризисы именно в таком стиле – монотонной работой. Возможно, партнерам стоит взять с него пример.

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Фото: AP Photo/Nick Wass