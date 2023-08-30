Овечкин live
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Первый гол Овечкина в сезоне – с пятака в пустой угол! Вымучил: 14 раз бросил в створ и не забил буллит

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Александр Овечкин Александр Овечкин
Хоккей Хоккей

Но «Вашингтон» катится вниз.

Четыре матча без голов на старте, два подряд без бросков в створ – если задуматься, на дистанции в 82 игры регулярки такие цифры мало что значат. А с высоты крутой 18-летней карьеры – это вообще сущий пустяк, на который можно не обращать внимания.

Но, кажется, Овечкин отчасти потому и вписался в историю НХЛ, что сначала зацикливался на трудностях, а потом решал их. Пускай иногда это больше напоминало монотонные удары в стену, но в итоге всегда работало – как в случае, например, с сухими сериями перед юбилейными голами. 

И нынешнее неудачное начало сезона тоже засело у Александра в мозгу – иначе как объяснить, что за матч с «Торонто» он нанес 14 бросков в створ? Еще раз: 14 – и это только те, что летели в рамку. Да у всех игроков «Лифс» в сумме набралось только 17 за вечер!

К счастью, Ови добился своего – пусть и с помощью партнера. На последней минуте второго периода Джон Карлсон отдал передачу на пустой угол. Александру надо было просто подставить клюшку.

Гол забит в большинстве – и стал юбилейным, 300-м. Овечкин уже давно записал рекорд по таким голам на себя – а значит, и первым в истории выбил эту планку.

Хотя куда важнее, что он забил, а значит, гонка за Гретцки продолжается – остался 71 гол.

Овечкин очень много бросал – хотя бывало и чаще

Заброшенной шайбой стал 13-й бросок Александра в этом матче. В третьем периоде он бросил лишь раз в равных составах – и все. А ведь мог пойти на рекорд: еще дважды – и это была бы самая активная игра нападающего за всю карьеру.

Хотя и 14 бросков в створ в 38 лет – тоже впечатляет.

Другой вопрос, что Александр мог забивать еще. У него даже был буллит во время игры – снесли, когда он убегал один-на-один. Но ни первая, ни вторая попытка не стали успешными. Овечкину явно стоит брать уроки у Кузнецова.

На любое движение Овечкина – даже неудачное – смотрят в разрезе его снайперской гонки. Он забил в пятом матче сезона – и это его личный антирекорд: повторил ситуацию из регулярки-2012/13, которая, правда, из-за локаута стартовала только в январе – к тому моменту Александр уже успел в КХЛ поназабивать.

Паниковать явно рано. У него еще полно времени, даже чтобы выйти на свой привычный график по голам – а может и побить результат прошлого сезона. Другой вопрос, что предпосылок к этому пока маловато.

«Вашингтон» в кризисе и идет на дно

Гол Овечкина – единственное утешение для болельщиков «Кэпс», попытка хоть как-то скрасить впечатление от максимально неудачной игры. 

«Вашингтон» вроде начал активно, пытался реализовать большинство, запихал шайбу, которую не засчитали, но что толку в этой активности, если ты пропускаешь с четвертого броска в створ, а после восьмого – горишь 0:3? Кюмпер, конечно, не выручил в паре эпизодов, но удалялся, терял Нюландера и позволял Таваресу красиво подставлять все же не он. 

К тому же, когда в атаке при 37 бросках залетает только один гол – это плохой результат. А когда это всего шестая шайба за 5 матчей сезона – просто катастрофа. У «столичных» худший результат в лиге – даже у «Сан-Хосе» голов больше.

Продвинутая статистика уверяет, что «Кэпиталс» должны были забрасывать сегодня в районе 3-4 шайб, но нынешняя атака на такое пока не способна. Тренер «Лифс» Шелдон Киф после матча даже сетовал, что его команда сейчас не в лучшей форме – и это выглядело правдой, а не стебом над соперником. Вот только Карбери о такой «не лучшей форме» остается мечтать.

«У нас было много шансов, – резюмировал Овечкин. – Думаю, мы играли правильно – и мы как раз находимся в том моменте, когда нам нужно бороться, не паникуя и не расстраиваясь. Это всего лишь часть процесса. Мы просто должны играть усердно – и шайба попадет в цель».

Сам нападающий преодолевает кризисы именно в таком стиле – монотонной работой. Возможно, партнерам стоит взять с него пример.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Торонто 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
Дата проведения
25 октября, 01.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Райлли (Доми, Лильегрен)
0:2 – 25 Таварес (Бертуцци, Райлли)
0:3 – 26 В. Нюландер (Мэттьюс)
0:4 – 35 Мэттьюс (Клингберг, Марнер)
1:4 – 39 Овечкин (Уилсон, Карлсон)
Вратари: Кюмпер 13/17 – Уолл 36/37.

В карьере Овечкина уже были кризисы. Его даже считали обузой «Вашингтона» и обвиняли в неудачах сборной

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Фото: AP Photo/Nick Wass

68 комментариев

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Юрий Толкунов
Ответ Алексей Агеев
Незыблемые парни пасуют в любой удобной и неудобной ситуации на Саню, чтобы тот делал по 14 бросков в створ за матч. Неужели не понятно?
Саня 60 минут на льду находится, и со всеми тройкаи выходит?
+31
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+28
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Russ Ivan
Ответ Алексей Варенцов
он ломает игру первого звена, отдача с него в полигрока. пока всё звено наматывает виражи в чужой зоне он ждёт пока ему пас сделают по сути большая часть игры на него идёт пока он "в теньке отдыхает" на смену уезжает не спеша
Мы уже видели как играет первое звено без Овечкина в том сезоне. И кстати да, а чем сейчас занимаются остальные три звена, много назабивали без якоря?
+32
-6
+26
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Shos
Посмотрел 2 игры Вашингтона в этом сезоне, зрелище удручающее. В большинстве совсем игра не настроена, Овечкина они, конечно, на бросок из левого круга выводят, но у него пока не летит, его даже соперник перестал персонально держать, а других вариантов в большинстве у них совсем нет. Оши ужасен, настолько медленный, что даже Бекстрем смотрится не так плохо. Кузнецов очень аморфен, но такое ощущение, что он не знает как с этими хоккеистами в комбинационный хоккей играть. Нижние звенья неплохие, бегают, бодаются, но чего-то большего дать команде не могут. Заметил, что Овечкин совсем не водит шайбу, т.е. совсем нет моментов, что он на ведении шайбы входит в зону или на ведении проходит кого-то из соперников, он с шайбой вообще не перемещается, при получении шайбы он либо бросает, либо пас отдает (может он всегда так играл), без шайбы почти всегда на прямых ногах, в защите тоже
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+26
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Юрий Толкунов
У Вашиков на сегодня голы забили 4 (!) человека. Строум (2), МакМайкл (1), Филипс (1), Овечкин (1)
Какие вопросы к Сане? Где Оши, Вилсон, Кузя, Бэкс, Милано, Манта? Где эти парни незыблемые? Чем они занимаются на льду? Уход Орлова тоже сказался- пятак, усы вс свободно, забивай нехочу. Хотя Орлов и в Каролине не блещет, как и сама Каролина, но это другой разговор. Кюмпер тоже, прямо скажем, не Шестеркин, а весьма средний вратарь, который хорошо смотрелся в Лавинах с из цементной обороной, а тут откровенно поплыл.
+29
-6
+23
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barbarian1991
Самое хреновое то, что Вашик может и без рекорда остаться, и без плей-офф на долгое время, и не перестроиться нормально.
+21
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hhlg
Ответ Алексей Варенцов
вы даже в статистику не умеете глянули бы последний матч и поняли бы, что полкоманды на его броски из статики работала что другие форварды должны делать, если им дали установку выводить на удар ови, даже не выводить а на блюдечке доносить шайбу в его зону. по вашему другие бросать не умеют или распасовать без ови сектант? мозг отключен?
Ты здоров? В хоккей играют 4 звена, Овечкин играет в 1. Что делают остальные 3?
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Дмитрий Травницкий
Ответ hhlg
Ты здоров? В хоккей играют 4 звена, Овечкин играет в 1. Что делают остальные 3?
да тут больше половины народу матчи не смотрят. Тут один написал, что Кузя, Бэкс и Оши на него играют( типа всё лучшее Саше). Он не понимает, что Кузнецов и Бэкстрем играют в разных звеньях( тоесть один из них точно не с Ови и ему никто не мешает показывать суперкласс), притом что часто Овечкин играет вообще со Стромом. Ну а Оши последние годы чуть-чуть живее Байдена после всех травм. Ну и то что сегодня Овечкин за 20 минут выиграл свой микроматч у Торонто со счётом 1:0( не один конечно а с партнёрами), а за 40 минут без него команда пропустила 4 шайбы, эти люди стараются не замечать, так как это разрушает их картину мира.
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Алексей Варенцов
Ответ Russ Ivan
Не устали хейтить Саню со всех сторон?? Там вся команда не едет, а виноват один Овечкин...
он ломает игру первого звена, отдача с него в полигрока.
пока всё звено наматывает виражи в чужой зоне
он ждёт пока ему пас сделают
по сути большая часть игры на него идёт пока он "в теньке отдыхает"
на смену уезжает не спеша
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Mikha1
Ответ Алексей Варенцов
на овечкина пашут лучшие кузнецов, оши, швед какой спрос со 2го и 3го звеньев, если они обескровленны а чего там с 4м звеном? там какие то таланты?
Кузнецов играет с Овечкиным только в большинстве, Оши и Бэкс только в двух первых матчах. Без них Овечкин стал играть лучше, а вот у них пока идет хуже.
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al77
Ответ Shos
Посмотрел 2 игры Вашингтона в этом сезоне, зрелище удручающее. В большинстве совсем игра не настроена, Овечкина они, конечно, на бросок из левого круга выводят, но у него пока не летит, его даже соперник перестал персонально держать, а других вариантов в большинстве у них совсем нет. Оши ужасен, настолько медленный, что даже Бекстрем смотрится не так плохо. Кузнецов очень аморфен, но такое ощущение, что он не знает как с этими хоккеистами в комбинационный хоккей играть. Нижние звенья неплохие, бегают, бодаются, но чего-то большего дать команде не могут. Заметил, что Овечкин совсем не водит шайбу, т.е. совсем нет моментов, что он на ведении шайбы входит в зону или на ведении проходит кого-то из соперников, он с шайбой вообще не перемещается, при получении шайбы он либо бросает, либо пас отдает (может он всегда так играл), без шайбы почти всегда на прямых ногах, в защите тоже
Все это еще говорили весной, что это будет. Оши не молодеет, Бэкс доигрывает, Кузя скучает, Карлсону пофиг.
команды не будет если не будет встряски.
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hhlg
Ответ Алексей Варенцов
он ломает игру первого звена, отдача с него в полигрока. пока всё звено наматывает виражи в чужой зоне он ждёт пока ему пас сделают по сути большая часть игры на него идёт пока он "в теньке отдыхает" на смену уезжает не спеша
Да ты что? А что же остальные 11 форвардов делают, что 38 летний дядя опять во всём виноват?
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Артем Зырянов
Ответ Антрополог
Не так все плохо в игре Кепс, автор видимо не смотрел матч. Если Столичный продолжат так играть, то даже за ПО поборются, не факт что попадут, но и на дно с такой игрой не упадут.
Играть как?)) Так, что вся команда ищет глазами своего капитана и отдает ему шайбу?
+22
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Дмитрий Травницкий
Ответ Алексей Варенцов
на овечкина пашут лучшие кузнецов, оши, швед какой спрос со 2го и 3го звеньев, если они обескровленны а чего там с 4м звеном? там какие то таланты?
стоп, стоп, стоп. Кузя и Бэкс одновременно на лёд не выходят, да и последнее время Овечкина чаще центрит Стром, а Оши тоже уже не игрок первого звена.Из 6 голов команды 1 забросил Филипс с передачи Ови, 2 Стром в одном звене с Ови( один с передачи) и один сам Овечкин. В 4 из 6 шайб принял участие Овечкин(1+2). Это называется "тянет команду вниз"? Сегодня Овечкин за 19:43 бросил 15 раз по воротам (14 раз в створ). Да он забил всего раз, но больше него никто не забил, а он хотя бы старался нагружать вратаря соперников работой. Вратарь далеко не все шайбы брал намертво, поэтому шансы сыграть на добивании были, но их никто не использовал. Кто в этой игре сделал больше для победы? Кузнецов, удаление которого реализовало Торонто и проигравшего свой микро матч 0-1(тоесть вина в двух пропущенных)?
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Mikha1
Ответ Shos
Посмотрел 2 игры Вашингтона в этом сезоне, зрелище удручающее. В большинстве совсем игра не настроена, Овечкина они, конечно, на бросок из левого круга выводят, но у него пока не летит, его даже соперник перестал персонально держать, а других вариантов в большинстве у них совсем нет. Оши ужасен, настолько медленный, что даже Бекстрем смотрится не так плохо. Кузнецов очень аморфен, но такое ощущение, что он не знает как с этими хоккеистами в комбинационный хоккей играть. Нижние звенья неплохие, бегают, бодаются, но чего-то большего дать команде не могут. Заметил, что Овечкин совсем не водит шайбу, т.е. совсем нет моментов, что он на ведении шайбы входит в зону или на ведении проходит кого-то из соперников, он с шайбой вообще не перемещается, при получении шайбы он либо бросает, либо пас отдает (может он всегда так играл), без шайбы почти всегда на прямых ногах, в защите тоже
В первых матчах Овечкина на бросок в большинстве выводить вообще не получалось, там даже в зоне закрепиться не всегда выходило. Ови иногда входит в зону сам с шайбой, но бывает это не часто. Но такая ситуация уже несколько лет как, раньше чаще всего этим Кузя занимался.
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Палец Мето
Ответ Алексей Варенцов
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Так наверное потому, что он лучший снайпер лиги с лучшим ван-таймером в истории, не?)
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Алексей Агеев
Ответ Юрий Толкунов
У Вашиков на сегодня голы забили 4 (!) человека. Строум (2), МакМайкл (1), Филипс (1), Овечкин (1) Какие вопросы к Сане? Где Оши, Вилсон, Кузя, Бэкс, Милано, Манта? Где эти парни незыблемые? Чем они занимаются на льду? Уход Орлова тоже сказался- пятак, усы вс свободно, забивай нехочу. Хотя Орлов и в Каролине не блещет, как и сама Каролина, но это другой разговор. Кюмпер тоже, прямо скажем, не Шестеркин, а весьма средний вратарь, который хорошо смотрелся в Лавинах с из цементной обороной, а тут откровенно поплыл.
Незыблемые парни пасуют в любой удобной и неудобной ситуации на Саню, чтобы тот делал по 14 бросков в створ за матч. Неужели не понятно?
+19
-13
+6
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Bartez1986
Ответ Алексей Варенцов
а чего делать другим болелам кепс - амерам которые идут за игрой, эмоциями на льду, сражениями а вместо это видят как всех подрядили на льду делать рекорд ови зачем им это вымучивание команда и болелы стали заложниками пресловутого рекорда в ущерб игре и целей команды- кубка
Ови сыграл 20 минут. Игра идёт 60. Остальные 40 минут чьи рекорды делали?
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Михаил Майоров
Ответ Алексей Варенцов
вы даже в статистику не умеете глянули бы последний матч и поняли бы, что полкоманды на его броски из статики работала что другие форварды должны делать, если им дали установку выводить на удар ови, даже не выводить а на блюдечке доносить шайбу в его зону. по вашему другие бросать не умеют или распасовать без ови сектант? мозг отключен?
Я смотрел игру и видел, как другие форварды при Ови на льду при возможности без раздумий бросали по воротам.
+5
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Kolyamba39
Ответ Shos
Посмотрел 2 игры Вашингтона в этом сезоне, зрелище удручающее. В большинстве совсем игра не настроена, Овечкина они, конечно, на бросок из левого круга выводят, но у него пока не летит, его даже соперник перестал персонально держать, а других вариантов в большинстве у них совсем нет. Оши ужасен, настолько медленный, что даже Бекстрем смотрится не так плохо. Кузнецов очень аморфен, но такое ощущение, что он не знает как с этими хоккеистами в комбинационный хоккей играть. Нижние звенья неплохие, бегают, бодаются, но чего-то большего дать команде не могут. Заметил, что Овечкин совсем не водит шайбу, т.е. совсем нет моментов, что он на ведении шайбы входит в зону или на ведении проходит кого-то из соперников, он с шайбой вообще не перемещается, при получении шайбы он либо бросает, либо пас отдает (может он всегда так играл), без шайбы почти всегда на прямых ногах, в защите тоже
я смотрел первые 4 игры, там вообще с выводом Овечкина на бросок беда была, не просто так он за первые 2 матча ноль бросков сделал, там вообще все плохо конечно в вашингтоне, нижние звенья дают еще какую то энергию, топ6 это ужас
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Саша Егоров
Александеру по примеру его вышестоящего товарища надо двойника помоложе завести. И тогда рекорд обеспечен
+4
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Mikha1
Ответ Алексей Варенцов
он ломает игру первого звена, отдача с него в полигрока. пока всё звено наматывает виражи в чужой зоне он ждёт пока ему пас сделают по сути большая часть игры на него идёт пока он "в теньке отдыхает" на смену уезжает не спеша
В целом пока в игре 5 на 5 пока забивала только тройка Строума. Овечкин в ней играет 3 последних матча.
+4
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Антрополог
Не так все плохо в игре Кепс, автор видимо не смотрел матч. Если Столичный продолжат так играть, то даже за ПО поборются, не факт что попадут, но и на дно с такой игрой не упадут.
+14
-10
+4
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Epicman
надо было 50 раз бросить, глядишь, и вторую бы вымучил))
+7
-4
+3
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taekwon74
Ну с почином ! Теперь дело за малым - травму и переезд.
+3
0
+3
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Петр Паўночны
Ответ barbarian1991
Самое хреновое то, что Вашик может и без рекорда остаться, и без плей-офф на долгое время, и не перестроиться нормально.
Самое хреновое начнётся если спонсоры начнут отказываться. А пока франшиза "Кэпиталз + Овечкин" работает никакой трагедии нет.
+7
-4
+3
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