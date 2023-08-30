Первый гол Овечкина в сезоне – с пятака в пустой угол! Вымучил: 14 раз бросил в створ и не забил буллит
Но «Вашингтон» катится вниз.
Четыре матча без голов на старте, два подряд без бросков в створ – если задуматься, на дистанции в 82 игры регулярки такие цифры мало что значат. А с высоты крутой 18-летней карьеры – это вообще сущий пустяк, на который можно не обращать внимания.
Но, кажется, Овечкин отчасти потому и вписался в историю НХЛ, что сначала зацикливался на трудностях, а потом решал их. Пускай иногда это больше напоминало монотонные удары в стену, но в итоге всегда работало – как в случае, например, с сухими сериями перед юбилейными голами.
И нынешнее неудачное начало сезона тоже засело у Александра в мозгу – иначе как объяснить, что за матч с «Торонто» он нанес 14 бросков в створ? Еще раз: 14 – и это только те, что летели в рамку. Да у всех игроков «Лифс» в сумме набралось только 17 за вечер!
К счастью, Ови добился своего – пусть и с помощью партнера. На последней минуте второго периода Джон Карлсон отдал передачу на пустой угол. Александру надо было просто подставить клюшку.
Гол забит в большинстве – и стал юбилейным, 300-м. Овечкин уже давно записал рекорд по таким голам на себя – а значит, и первым в истории выбил эту планку.
Хотя куда важнее, что он забил, а значит, гонка за Гретцки продолжается – остался 71 гол.
Овечкин очень много бросал – хотя бывало и чаще
Заброшенной шайбой стал 13-й бросок Александра в этом матче. В третьем периоде он бросил лишь раз в равных составах – и все. А ведь мог пойти на рекорд: еще дважды – и это была бы самая активная игра нападающего за всю карьеру.
Хотя и 14 бросков в створ в 38 лет – тоже впечатляет.
Другой вопрос, что Александр мог забивать еще. У него даже был буллит во время игры – снесли, когда он убегал один-на-один. Но ни первая, ни вторая попытка не стали успешными. Овечкину явно стоит брать уроки у Кузнецова.
На любое движение Овечкина – даже неудачное – смотрят в разрезе его снайперской гонки. Он забил в пятом матче сезона – и это его личный антирекорд: повторил ситуацию из регулярки-2012/13, которая, правда, из-за локаута стартовала только в январе – к тому моменту Александр уже успел в КХЛ поназабивать.
Паниковать явно рано. У него еще полно времени, даже чтобы выйти на свой привычный график по голам – а может и побить результат прошлого сезона. Другой вопрос, что предпосылок к этому пока маловато.
«Вашингтон» в кризисе и идет на дно
Гол Овечкина – единственное утешение для болельщиков «Кэпс», попытка хоть как-то скрасить впечатление от максимально неудачной игры.
«Вашингтон» вроде начал активно, пытался реализовать большинство, запихал шайбу, которую не засчитали, но что толку в этой активности, если ты пропускаешь с четвертого броска в створ, а после восьмого – горишь 0:3? Кюмпер, конечно, не выручил в паре эпизодов, но удалялся, терял Нюландера и позволял Таваресу красиво подставлять все же не он.
К тому же, когда в атаке при 37 бросках залетает только один гол – это плохой результат. А когда это всего шестая шайба за 5 матчей сезона – просто катастрофа. У «столичных» худший результат в лиге – даже у «Сан-Хосе» голов больше.
Продвинутая статистика уверяет, что «Кэпиталс» должны были забрасывать сегодня в районе 3-4 шайб, но нынешняя атака на такое пока не способна. Тренер «Лифс» Шелдон Киф после матча даже сетовал, что его команда сейчас не в лучшей форме – и это выглядело правдой, а не стебом над соперником. Вот только Карбери о такой «не лучшей форме» остается мечтать.
«У нас было много шансов, – резюмировал Овечкин. – Думаю, мы играли правильно – и мы как раз находимся в том моменте, когда нам нужно бороться, не паникуя и не расстраиваясь. Это всего лишь часть процесса. Мы просто должны играть усердно – и шайба попадет в цель».
Сам нападающий преодолевает кризисы именно в таком стиле – монотонной работой. Возможно, партнерам стоит взять с него пример.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 октября, 01.00, «Capital One Arena»
- 0:1 – 12 Райлли (Доми, Лильегрен)
- 0:2 – 25 Таварес (Бертуцци, Райлли)
- 0:3 – 26 В. Нюландер (Мэттьюс)
- 0:4 – 35 Мэттьюс (Клингберг, Марнер)
- 1:4 – 39 Овечкин (Уилсон, Карлсон)
В карьере Овечкина уже были кризисы. Его даже считали обузой «Вашингтона» и обвиняли в неудачах сборной
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Фото: AP Photo/Nick Wass
Какие вопросы к Сане? Где Оши, Вилсон, Кузя, Бэкс, Милано, Манта? Где эти парни незыблемые? Чем они занимаются на льду? Уход Орлова тоже сказался- пятак, усы вс свободно, забивай нехочу. Хотя Орлов и в Каролине не блещет, как и сама Каролина, но это другой разговор. Кюмпер тоже, прямо скажем, не Шестеркин, а весьма средний вратарь, который хорошо смотрелся в Лавинах с из цементной обороной, а тут откровенно поплыл.
пока всё звено наматывает виражи в чужой зоне
он ждёт пока ему пас сделают
по сути большая часть игры на него идёт пока он "в теньке отдыхает"
на смену уезжает не спеша
команды не будет если не будет встряски.