Большой фотопост про Алекса.

Александр Овечкин – главный персонаж в истории российского хоккея и один из самых великих в истории мирового, что через пару сезонов он должен подтвердить первым местом в гонке снайперов. К тому моменту нападающий наверняка будет уже окончательно седым – и не исключено, что с какой-нибудь густой белой бородой.

Внешность Александра Овечкина менялась регулярно – где-то из-за возрастных изменений, где-то из-за того, что хоккеист сам вносил новшества в образ. Давайте проследим, как трансформировался имидж самого обсуждаемого хоккеиста в мире.

Сейчас сложно представить, что Александр с его нынешними габаритами (190 см, 107 кг) вообще был когда-то маленьким, но это правда. Только этот взгляд, кажется, не изменился за 37 лет.

Годам к трем Александр уже определился с прической на будущую карьеру.

Изменения в ней если и происходили, то незначительные. И в целом такой стиль в конце 90-х был почти у всех мальчишек в стране.

«Алло, это «Вашингтон»? Скоро буду рвать!».

Того Овечкина, которого мы знаем, не было бы без его родителей – Овечкин-старший даже пожертвовал своей работой, чтобы заниматься карьерой сына.

Кажется, лучший момент в истории «Баффало Сэйбрс». Хотя эти цвета Алексу не очень идут.

В своем первом взрослом сезоне Овечкин был довольно стеснительным – в том числе и на льду, но довольно быстро притерся и в команде, и в большом хоккее.

Между Овечкиным-подростком и нынешней версией Александра, по сути, нет никаких изменений – разве что в цвете волос.

Как седел мужал Овечкин можно легко проследить по годам. 2001-й год – здесь ему всего 16 лет, хотя он и выглядит уже как взрослый игрок.

2003-й год. Уже лидер молодежной сборной (в 18 лет!) и один из самых ярких игроков московского «Динамо».

Июнь 2004-го – одна из первых фотографий за океаном. Стандартная процедура после драфта.

2006 год. После дебютного сезона в НХЛ с призом лучшему новичку.

В 2007-м Овечкин впервые стал отпускать не только прическу, но и другую растительность на лице.

По ходу сезона-2007/08 в имидже Овечкина появится изюминка, которая станет его фишкой. По признанию хоккеиста, заделывать эту фишку новым зубом он будет уже после окончания карьеры.

По ходу того же чемпионата Александр экспериментировал и с бородой.

Года с 2008-го легкая небритость стала привычной частью образа Овечкина. И иногда сочеталась с прической в стиле Билана, победившего на Евровидении.

В 2010-м Овечкин, кажется, нашел идеальный баланс растительности на голове.

А в 2011-м все сбрил – и снова превратился в Овечкина года из 2005-го. Кстати, в это время стали заметны редкие седые волосы у Александра.

Не всегда было время подстричься: после Кубка Стэнли-2012 (а в плей-офф, по хоккейной примете, нельзя бриться и стричься) он рванул на чемпионат мира – и тоже сразу на стадию плей-офф.

Но в целом Овечкин чаще предпочитал короткие волосы – как в 2013-м и в 2014-м.

В 2015-м он отрастил себе полноценную бороду и стал выглядеть гораздо брутальнее.

Но седина все больше и больше прорывалась на голове – как во время Кубка мира-2016.

Впрочем, нельзя сказать, что она старила его – просто меняла цвет волос.

Максимальная борода в жизни Овечкина – из плей-офф-2018, когда он с «Вашингтоном» наконец-то взял Кубок Стэнли.

В 2019-м темных волос на голове Александра становилось все меньше.

Хотя зачастую его образ получался даже куда более стильным, чем прежде.

В 2021-м цвет волос Ови уже не бросался в глаза – все настолько привыкли, что, казалось, он всегда так и играл.

Свою мечту сыграть за футбольное «Динамо» Овечкин исполнил в 2022-м. Уже будучи совсем седым. Но всего лишь 36-летним.

Любопытно, что седина максимально подчеркивает цвет глаз Овечкина – особенно при темной ретро-форме «Вашинтона», в которой команда играла по ходу сезона-2022/23.

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via, Joel Marklund, Dmitry Golubovich/Global Look Press; AFP/BRUCE BENNETT, HARRY HOW, SCOTT HALLERAN, KIRILL KUDRYAVTSEV; eastnews.ru/GREG FIUME, Scott Taetsch, Cal Sport Media, Pablo Martinez Monsivais; РИА Новости/Алексей Никольский, Сергей Мамонтов, Григорий Сысоев, Алексей Куденко, Михаил Воскресенский, Екатерина Чеснокова, Александр Поляков; из личного архива Александра Овечкина