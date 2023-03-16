817-й гол Овечкина в НХЛ: показал, как надо подставлять клюшку. «Вашингтон» вернулся в гонку за плей-офф?
У Ови – 1+1, у Кузнецова – гол и решающий буллит.
«Вашингтон» проводил два матча за два дня и первую часть бэк-ту-бэка провалил, проиграв «Рейнджерс» без Овечкина – он пропускал игру из-за микротравмы. Следом шла домашняя встреча с одним из конкурентов в борьбе за плей-офф – «Баффало». Капитан «столичных» вернулся в состав к важному матчу, а команда сыграла здорово, проявив характер и отыгравшись с 1:3 и 2:4 по ходу вечера.
Русские были на первых ролях
Вообще получился ударный матч для русских игроков: у «Баффало» забил даже Илья Любушкин – редкий момент в карьере надежного защитника-домоседа, но дальше себя проявляли только представители «Кэпс».
Как и полагается, начал капитан: при счете 0:2 Овечкин поучаствовал в розыгрыше большинства. Только вместо мощного щелчка мы увидели изящный пас из офиса на Дилана Строума, который должен был завершать момент сам, но попал в штангу – к счастью, Ти Джей Оши добил.
В начале третьего периода «столичные» начали камбэчить. Сначала Александр Алексеев выложил шайбу под бросок Евгению Кузнецову. Показалось, что форвард бросил больше на удачу, но какая на самом деле разница, если шайба в итоге оказалась в воротах.
А через 10 минут Овечкин уже забил сам. Причем сделал это не самым типичным для него способом – с подставления. Да-да, Ови приехал на пятак, и удачно сбил шайбу после броска ван Римсдайка.
Закончил же выступления русских в этой встрече Евгений Кузнецов. Он забил победный буллит в уже привычном гипностиле. Самый цимес был в концовке, но мы покажем весь буллит – настолько хорош челябинец в этом деле, остается только восхищаться.
Овечкин – четвертый по домашним голам
Как вы уже поняли, это был гол под номером 817 для Овечкина. Соответственно, он стал еще на один шаг ближе к рекорду Гретцки, до которого теперь остается 77 шайб.
В сезоне же это его 37-й гол, сейчас Ови на границе топ-10 лучших снайперов. На полтинник будет замахнуться сложно – «Вашингтону» осталось сыграть 13 игр, но ничего невозможного нет. При этом почти наверняка он станет лучшим снайпером в сезоне среди русских – пока с 39 голами лидирует Кирилл Капризов, который пропустит ближайшие недели из-за травмы.
Впрочем, любая шайба Овечкина связана с каким-то достижением. Так получилось и на этот раз – теперь он вышел на чистое четвертое место по голам в домашних матчах. Самое интересное, что этот рекорд Ови будет побить даже сложнее, хотя по среднему показателю он второй в первой пятерке.
«Вашингтон» все-таки пытается зацепиться за плей-офф?
«Столичные» после сделок в дедлайн оказались в интересном положении и сделали первые шаги к перестройке. На эту тему хорошо порассуждал коллега Петухов в своем тексте, но что «Кэпс» имеют прямо сейчас?
С точки зрения математики и здравого смысла команда еще не потеряла шансов на плей-офф и находится в пяти очках от зоны уайлд-кард. За оставшиеся 13 игр этот отрыв отыграть более чем реально, но нужно в первую очередь обрести стабильность. А ее пока нет.
«Вашингтон» с конца декабря не одерживал более двух побед подряд. Да и то таких ситуаций было ровно две – и это катастрофически мало. На этот отрезок пришлась даже 6-матчевая серия поражений, которая, похоже, и дала понимание менеджменту, что можно начинать кроить состав.
Да и сам факт выхода в плей-офф ничего не даст. «Вашингтон» в нынешнем состоянии далеко не претендент на трофей, поэтому потихоньку начинает строить новую команду. Выйдет она в розыгрыш Кубка Стэнли-2023 – отлично, игроки получат дополнительный опыт кубковых матчей, пусть за сам трофей вряд ли поборются. Не выйдет – трагедии из этого никто не сделает.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- 0:1 – 4 Любушкин (Стиллман, Кребс)
- 0:2 – 8 Петерка (Куинн)
- 1:2 – 10 Оши (Овечкин, Строум)
- 1:3 – 18 Джост ()
- 2:3 – 41 Кузнецов (Оши, Алексеев)
- 2:4 – 45 Гиргенсонс (Пауэр, Кребс)
- 3:4 – 50 Овечкин (Строум, ван Римсдайк)
- 4:4 – 58 Уилсон ( Бэкстрем)
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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
А за заголовок статьи - отдельный респект!
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