Собрали 801-е голы Овечкина, Хоу и Гретцки. Концентрированное величие

Исторические моменты.

Александр Овечкин наконец-то забросил 801-ю шайбу – хотя после четырех матчей без голов казалось, что это затянется надолго: сначала вместо бросков отдавал передачи, а потом у него просто не шла в ворота. Но нападающий дождался своей любимого «Виннипега» (больше всего голов в карьере именно этой франшизе) – и навсегда вписал его в свою историю, а заодно и в историю лиги.

Прежде в НХЛ до такой отметки добрались только Уэйн Гретцки и Горди Хоу. Слишком редкий случай для мирового хоккея, чтобы не пересмотреть еще раз свежий гол и не вспомнить предыдущие попадания в историю.

Александр Овечкин, «Вашингтон» – 23 декабря 2022-го, домашний матч против «Виннипега»

Первый период плавно подходил к концу: команды выдавали не то чтобы сверхатакующий хоккей – 0:0, 14 бросков на двоих. Конор Шири поборолся за шайбу в центре площадки, Овечкин подхватил, обыгрался со Строумом, который завез ее в чужую зону, и резко бросил из правого круга вбрасывания – вратарь «Джетс» Давид Риттих, пустивший в «домик», такого явно не ожидал. Оно и понятно – он вообще первый раз вышел против Александра, который сразу увеличил список жертв-вратарей до 166. Маньяк хоккейный.

Разумеется, после этого гола возникла пауза – трибуны хотели поздравить своего капитана. А вот партнеры не спешили, предчувствуя, что все еще впереди.

«Да, это здорово быть в такой компании, – говорил Овечкин в перерыве матча. – Это довольно особенный и хороший момент. Мои мама и папа смотрят игру в Москве, а жена и дети – здесь, на трибунах. Забить такой гол на домашней арене, перед болельщиками «Вашингтона» – нечто особенное. Я счастлив». Хотя на лице в ту секунду читалось желание поскорее уйти в раздевалку, чтобы готовиться ко второму периоду – вели всего +1.

Вообще 802-го гола могло и не быть в этот вечер – но Евгений Кузнецов, вернувший шайбу Овечкину в чужой зоне с пустыми воротами, просто не оставил шансов. Все отметили в один день.

Уэйн Гретцки, «Лос-Анджелес» – 20 марта 1994-го, гостевой матч против «Сан-Хосе»

У Уэйна Гретцки тоже был дубль в исторический день – но 801-я шайба была последней в матче. Более того, она была не в пустые ворота, а спасительной.

«Кингс» проигрывали «Акулам» 5:6 за минуту до конца третьего периода. Гости, уже заменившие кипера на шестого полевого, выиграли вбрасывание, Яри Курри отдал Алексею Житнику – тот едва не упустил шайбу, но все же вырулил с левого круга вбрасывания и набросил на ворота (хотя, скорее, прострелил) Артура Ирбе. 33-летний Гретцки со второй попытки сравнял счет – и подпрыгнул от счастья!

Но после матча казалось, что Житник чуть ли не довольнее своего партнера: «Я и не думал о том, чтобы стать частью истории НХЛ. Я просто видел Уэйна открытым на дальней штанге. Я просто переправил туда шайбу – ведь сам был в углу и не мог бросать оттуда».

Гретцки признался, что при первом его броске Артур Ирбе сделал сэйв – и дальше он просто добивал шайбу. Вратарь отказался комментировать журналистам эпизод, но потом через пресс-службу выпустил заявление: «Он всегда может использовать свой шанс, потому что он лучший. Сегодня он просто забил мне».

«Мягко говоря, я взволнован, – говорил Уэйн после матча, который закончился со счетом 6:6. – Этот гол был важен для нас. Может быть, это станет ключом ко всему нашему сезону».

Чтоб вы понимали, о чем говорил Великий: его погоня за Хоу совпала с погоней «Кингс» за «Анахаймом» и «Сан-Хосе» – разыгрывалось последнее место в плей-офф от Западной конференции. После той ничьей «Лос-Анджелес» делил с «Утками» 9-е место и отставал от «Акул», идущих восьмыми, на пять очков. Но путевку в Кубок Стэнли в том сезоне заберут как раз «Шаркс» – и пошумят там: выбьют «Детройт» (лучшая команда Запада-1994) в первом раунде и доиграются до 7 матчей с «Торонто». Гретцки же станет лучшим бомбардиром регулярки – 130 очков (второй – Сергей Федоров – 120).

Кстати, 801-й гол мог быть отложен на другой матч – если б защитник «Сан-Хосе» Тодд Элик попал в пустые ворота. Ну или хотя бы не бросал по ним, а просто вывел шайбу из зоны – проброс после его попытки забить и привел Гретцки к важной исторической точке.

При этом 802-й гол мог состояться тут же, в овертайме. Но Уэйн Гретцки строго-настрого запретил партнерам пасовать ему в определенной ситуации. «Гретц сказал нам на скамейке запасных: «Если мы выходим с вами 2-в-1 – бросайте шайбу, – рассказывал Тони Грэнато. – Я не знал, что можно так много думать за одну долю секунды». Грэнато и бросил – не попал.

Горди Хоу, «Хартфорд» – 6 апреля 1980-го, домашний матч с «Детройтом»

Максимально символично: последнюю шайбу в регулярных чемпионатах Горди Хоу забросил «Детройту» в составе которого отыграл 25 (!!!) сезонов и с которым взял четыре Кубка Стэнли (и еще кучу личных наград). И все это в заключительном матче регулярки.

Весной 1980-го нападающему исполнилось 52 года, он играл по-олдскульному – без шлема и, кажется, вообще ничего не боялся. Он уже тогда был последним игроком НХЛ, родившимся в 20-х, и последним, игравшим в 40-х. Но даже его возраст не мешал соперникам цеплять Горди клюшкой – хотя, если вы включите видео, то поймете, что ему было плевать: он и с крюком на руке вырулил из-за ворот и отправил шайбу под дальнюю штангу. Этот гол в середине второго периода стал для Хоу последним в регулярных чемпионатах.

Забавно, что вратарем «Детройта» в тот вечер был Роги Вашон, который первый сэйв в карьере сделал как раз на Горди Хоу – молодой кипер «Монреаля» в 1967-м потащил бросок форварда «Ред Уингс».

Через 3 дня после одного исторического гола Мистера Хоккея случился еще один. «Хартфорд» попал на «Монреаль» – и во второй игре серии 26-летний Марти Хоу забросил свою первую шайбу в НХЛ вообще, а его отец – последнюю. Обоим ассистировал Марк Хоу. Красивая статистика – правда, «китобои» проиграли матч 4:8, а серию 0-3.

Забавно, но тогда еще никто не был уверен в том, что Горди завершает карьеру – он объявит об этом только 4 июня.

Фото: East News/Greg Fiume / Getty Images via AFP, AP Photo/Joe Pugliese, AP Photo/PK