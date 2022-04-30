Гениальное шоу Овечкина: мощно затроллил фанатов «Рейнджерс» на трибуне

Все в восторге.
Последний матч регулярки «Вашингтон» проводил без своего капитана и еще пары игроков основы – нормальная практика для команд, попавших в плей-офф. К тому же 36-летний Овечкин весь сезон тащил команду, уже выбил полтинник и неудачно врезался в борт несколько дней назад – отдых капитан точно заслужил.
Его отправили в пресс-бокс домашней арены «Рейнджерс», откуда он смотрел, как его команда проигрывает – фанаты из Нью-Йорка решили воспользоваться моментом и выдали шумное «бууууу!» в адрес Александра.
Что было дальше? Овечкин не растерялся и отреагировал просто фантастически – получилось гениальное представление.
На реддите в основном только восторженные комментарии.
Вот, например, отсылка к травме плеча, которая оказалась не такой опасной, как предполагали: «Он не двигает левой рукой! Он не двигает левой рукой! ДААА! Он двигает левой рукой!».
«Он просто чертова рок-звезда».
«Погодите. Что это за чувство? Мне нравится Овечкин?».
«А теперь представьте, каким он будет в старости: энергичный дед, который зависает с пацанами в пабе».
А теперь ждем Овечкина в плей-офф – он попал на «Флориду», так что серия обещает быть весьма веселой.
«Вашингтон» провел церемонию в честь Овечкина (помните, Ягра обошел?) – но без него «Кэпиталс» влетели в домашнем матче
Кучеров выдал гениальный матч (снова!): 1+3 с «Коламбусом». Он второй в НХЛ по очкам за игру
Неважно, три или пять легионеров будет в КХЛ. Сам лимит – это примитивное решение сложного вопроса
Фото: East News/DC. Rob Carr/Getty Images/AFP
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