  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шипачев о 2-м месте минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы: «Классный турнир. ЦСКА – молодцы, нам немножко не хватило забить моменты. В целом все неплохо»
0

Шипачев о 2-м месте минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы: «Классный турнир. ЦСКА – молодцы, нам немножко не хватило забить моменты. В целом все неплохо»

Вадим Шипачев высказался о 2-м месте минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы.

В финальном матче минчане уступили ЦСКА (2:3). 

«Хорошая игра была! ЦСКА – молодцы. С победой поздравляю! Нам немножко не хватило забить моменты.

В конце даже при игре «6 на 4», «6 на 5» в штангу попали. В принципе, хороший турнир провели. Есть над чем работать, как обычно. Но в целом все неплохо.

Огромное спасибо болельщикам, что пришли на матчи. Классный турнир. Надеюсь, что «Динамо» Минск будет принимать участие в следующем году», – сказал 38-летний форвард «зубров». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
Кубок мэра Москвы
logoВадим Шипачев
logoДинамо Минск
logoЦСКА
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин о значении победы в Кубке мэра Москвы: «В ЦСКА иллюзий не испытываем, не расслабляемся. Для настоящего спортсмена – это мотивация завтра быть сильнее самого себя»
вчера, 21:11
Коваленко о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы: «Никитин сказал, что все ребята показывают свой лучший хоккей. Надо перенести это на сезон»
1вчера, 20:34
Квартальнов о 2-м месте «Динамо» Минск в Кубке мэра Москвы: «Три игры за три дня – тяжеловато. Есть моменты, которые нужно исправить. Турнир интересный»
вчера, 19:41
Главные новости
Дацюк прогуливал уроки ради тренировок: «Только сейчас понял, что все можно было совмещать. Хоккеистов надо наказывать, чтобы они учились. Зачеты не сдал – на тренировку не попал»
128 минут назад
Сергеев о том, чувствует ли влияние Ротенберга на «Динамо»: «Нет, у нас все как было, так и осталось. В коллективе ничего не поменялось – стало даже лучше, команда стала более сплоченной»
4сегодня, 15:52
Вайсфельд о претендентах на Кубок Гагарина: «На бумаге все те же команды: «Локомотив», «Авангард» и «Металлург». ЦСКА будет сложно, но они тоже могут побороться»
2сегодня, 15:34
Голдобин о целях в СКА: «Забить хотя бы 10 голов в первом месяце. Главное – хорошо начать и выйти в финал»
сегодня, 14:43
Агент Кузнецова: «Трактор» – любимая команда Жени, подсознательно он мечтает за нее поиграть. Сейчас он прилетел в Москву, тренируется здесь»
32сегодня, 14:16
Жан-Себастьян Деа: «Про «Питтсбург» прошлой эпохи можно забыть – это завершенный проект. Только Кросби один из сильнейших в НХЛ, они начнут с нуля»
6сегодня, 13:50
Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «Она самая современная, а у нас яркий и медийный бренд. Рассчитываем на 100% заполняемости в первом домашнем матче»
10сегодня, 13:40
Вице-президент КХЛ о KHL World Games: «Есть заявки из стран СНГ и из Азии, рассматриваем проведение нескольких игр «Шанхая» в Китае. В сентябре точно объявим»
4сегодня, 12:54
Звягин о голах Ковальчука в финале ЧМ-2008: «Эпическая история. В нем не сомневались, но нельзя было предсказать, что это случится в такой исторический момент»
1сегодня, 12:18
Гендиректор «Шанхая» о переезде клуба в Китай: «Зависит от результатов команды и договоренности с партнерами. Шаг за шагом идем к цели»
6сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дергачев – капитан «Нефтехимика» в сезоне-2025/26, Хоружев, Митякин и Хлыстов – ассистенты
7 минут назадФото
Вайсфельд о предсезонке «Торпедо»: «Играют они неплохо. Не сказал бы, что там кошмар, но проигрывают – это минус»
118 минут назад
Михаил Григоренко: «У «Трактора» одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Все работают каждый день, чтобы достичь этой цели»
43 минуты назад
Меркли о переходе в «Шанхай»: «У меня было несколько предложений, но я хотел попасть именно к Галлану. Слышал о нем исключительно хорошие вещи»
158 минут назад
Михаил Воробьев о СКА: «Мы уже близки к стопроцентной готовности. Думаю, к началу сезона будем в полном порядке»
сегодня, 15:23
Александр Бурмистров: «Галлан – суперобщительный. В раздевалке, в отеле всегда идет диалог. У нас очень легкая коммуникация в коллективе»
2сегодня, 15:13
Конюшков об НХЛ: «Все игроки хотят попробовать силы в Северной Америке – я не исключение. У меня контракт до 2027 года – посмотрим, что будет потом»
4сегодня, 14:56
Плющев о переезде «Шанхая» в Китай: «Многие заартачатся – перелеты затратны, а у многих клубов денег впритык. Идея хорошая – посмотрим, как будет реализована»
1сегодня, 14:30
Контрольный матч. «Барыс» обыграл «Сибирь»
2сегодня, 14:12
Крикунов о «Сочи»: «В клубе хватает организационных проблем. И состав не мешало бы усилить – вратарь нужен обязательно»
2сегодня, 14:02