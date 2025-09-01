Шипачев о 2-м месте минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы: «Классный турнир. ЦСКА – молодцы, нам немножко не хватило забить моменты. В целом все неплохо»
Вадим Шипачев высказался о 2-м месте минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы.
В финальном матче минчане уступили ЦСКА (2:3).
«Хорошая игра была! ЦСКА – молодцы. С победой поздравляю! Нам немножко не хватило забить моменты.
В конце даже при игре «6 на 4», «6 на 5» в штангу попали. В принципе, хороший турнир провели. Есть над чем работать, как обычно. Но в целом все неплохо.
Огромное спасибо болельщикам, что пришли на матчи. Классный турнир. Надеюсь, что «Динамо» Минск будет принимать участие в следующем году», – сказал 38-летний форвард «зубров».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
