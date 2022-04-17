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🔥Овечкин забил 777-й гол в карьере, а «Вашингтон» уничтожил «Монреаль» – забросили 8 шайб

Дмитрий Орлов Дмитрий Орлов
Вашингтон Вашингтон
НХЛ НХЛ
Александр Овечкин Александр Овечкин
Монреаль Монреаль
Хоккей Хоккей

Тотальное избиение.

Новый день – новая статистика Александра Овечкина. Сегодня он добрался до красивой цифры – 777 шайб в карьере. По этому поводу – поздравительная картинка.

Другие игроки «Вашингтона» тоже не остались в стороне – в сумме весело накидали 8 шайб, чтобы порадовать капитана, тем более, что нынешний «Монреаль» – идеальная площадка для разного рода рекордов.

Финалист Кубка Стэнли с треском провалил регулярку и фактически играет без вратарей – Аллен травмировался, Прайс лечился весь сезон, поэтому сегодня за всех отдувался Сэм Монтембо, которого вратарем уровня НХЛ можно назвать с очень большой натяжкой.

А у Овечкина случился один из самых легких голов в карьере – с паса Кузнецова при счете 3:2 в пользу «Вашингтона».

При этом капитана «столичных» изящно перекрыл Дмитрий Орлов – защитник набрал 4 очка и забил отличный гол с передачи Энтони Манты.

И это самый результативный сезон в карьере Дмитрия – он обновил свои личные рекорды по очкам и голам. При этом Орлов – второй в команде по полезности и один из немногих хоккеистов нынешнего «Вашингтона», на которого можно рассчитывать в формате 5-на-5.

А что по раскладам на плей-офф? Прямо сейчас «Вашингтон» идет восьмым на Востоке – это означает, что в первом раунде команду Овечкина ждет встреча с лучшей атакой лиги из «Флориды». Выглядит как неминуемый вылет, но не спешите отправлять «Вашингтон» в утиль – несмотря на все проблемы, это команда с солидным кубковым опытом, а «Флориде», по сути, предстоит постараться, чтобы выйти хотя бы во второй раунд и неизвестно, будет ли атака «пантер» такой же эффективной за пределами регулярного сезона.

Монреаль – Вашингтон 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)
Дата проведения
17 апреля, 02.00, «Bell Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Дауд (Манта, Орлов)
1:1 – 22 Эванс (Савар, Дворак)
1:2 – 29 Манта (Орлов, Эллер)
1:3 – 29 Манта (Эллер)
2:3 – 29 Пелинг (Хоффман, Петри)
2:4 – 36 Овечкин (Кузнецов)
3:4 – 43 Пелинг (Романов, Питлик)
3:5 – 44 Хэтэуэй (Ларссон, Дауд)
3:6 – 45 Орлов (Манта)
3:7 – 50 Шульц (Юханссон, Орлов)
4:7 – 55 Сузуки (Петри)
4:8 – 57 Оши (Карлсон, Кузнецов)
Вратари: Монтембо 33/41 – Ванечек 28/32.

Рекорд, который Овечкин уже не побьет: в 80-х его установил веселый усач из «Вашингтона»

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Фото: REUTERS/Eric Bolte-USA TODAY Sports

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