«Мы принимаем правило, о котором не знаем ничего». Вот как на самом деле меняют фигурное катание

Конгресс ISU, который транслировали на ютубе, – зрелище не для слабонервных. 25 часов плохого, неторопливого английского без таймкодов – это вам не суд Депп-Херд, хотя ассоциации порой возникали.
Зато много внутренней кухни напоказ, можно проследить, как принимаются важнейшие решения, как проходят дискуссии. А главное, можно удивиться, насколько сами чиновники не уверены в себе, когда вершат судьбы спортсменов. Даже ключевые инициативы, выдвинутые на голосования, порой дописывались на ходу.
• Сначала это случилось по вопросу с возрастным цензом: сразу две крупные федерации – Россия и США – оказались не в восторге от обновлений. Наша федерация давно беспокоится за судьбы сильнейших одиночниц, а у США головная боль – юниорские пары (преобладающий возраст американских партнерш сейчас 14 лет, и с новым цензом они не успевают выйти во взрослые к Олимпиаде-2026, а значит, не попадают в командник).
«Нас беспокоит влияние на пары, – комментировал Сэм Осер (представитель федерации США) эту ситуацию Филиппу Хершу. – Среди юниоров нашим нынешним чемпионам 20 и 14 лет; а новые команды, возможно, будут еще моложе. Кроме того мы ориентируемся на другие страны и сокращение количества пар во всем мире. Поэтому мы сначала поддержали экстренный вариант о переносе повышения до 17 лет на период после следующих Олимпийских игр».
Под давлением коалиции стран, выступающих за безопасный спорт срочная инициатива не прошла.
Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так
• Такая же картина с изменением процедуры голосования случилась, когда заговорили о новой компонентной шкале. Это изменение перекраивает фигурное катание даже больше возрастных ограничений: оно затрагивает всех спортсменов без исключения, а не только юниоров – при этом чиновниками ISU подается как формальность. Но это их давняя стратегия.
Итак, зафиксируем: теперь во второй оценке не пять, а три компонента: «композиция», «владение коньком» и новый компонент «презентация». Исчез компонент «связующие элементы», а «перфоманс» вместе с «интерпретацией музыки» частично вошел в «презентацию».
В чем основной аргумент ISU в пользу реформы? Желание разгрузить судей, которым приходится за два дня соревнований по каждому спортсмену выставлять под 30 оценок: надбавки GOE к каждому элементу и еще по 5 компонентных баллов в короткой и произвольной. Если судьям будет проще работать – утверждает техком – станет меньше ошибок.
Однако в первый же день обсуждения инициатива столкнулась с проблемой в виде финской и голландской федераций. Там красноречиво объясняли, что корень проблемы не в пяти компонентах, а в единой судейской панели:
«Если есть возможность одновременно оценивать GOE и компоненты, это дает право одному судье манипулировать местами, которые займут в итоге спортсмены. Почему судьи так делают? Не потому, что они не разбираются, это точно. Они понимают, что делают. Если бы они не понимали, то не сидели бы на турнире и не имели возможности ставить оценки, – выступил Мика Саарелайнен. – Я был судьей на Олимпиаде в Пекине в танцах на льду и на нескольких чемпионатах мира и Евро, и мне было неприятно писать в отчете, что у меня есть подозрения, что мои коллеги расставляют фигуристов по местам».
«Чтобы лучше оценивать все критерии, нам обязательно нужно разделить судейскую панель. Это действительно поможет каждой части панели сосредоточиться на требованиях к деталям. При этом снизится власть каждого отдельного судьи. И это очень поможет нашей коллективной работе и нашей ответственности. Честное судейство и точное судейство – наша основная ответственность перед фигуристами, тренерами и зрителями», – Йерун Принс.
Чиновники ISU решили не давить и дать день на обсуждение и трех компонентов вместо пяти, и инициативы с разделением судейской бригады. А когда собрались снова, вопрос стоял уже иначе: инициативу про компоненты продвигали не саму по себе, а в рамках пакета, включающего изменение коэффициентов к компонентам и набора исправлений по формулировкам.
Разделение судейской панели отвергли (точнее, перенесли до следующего конгресса – якобы из-за нехватки средств на зарплаты дополнительным судьям и разработку нового программного обеспечения). Однако с новыми уловками техком снова не дождался кивающих и радостных лиц. К мыслям от Голландии и Израиля:
1) даже ребенок справится с 5 компонентами, если все же разделить судейскую бригаду (отдельно выставлять надбавки GOE и отдельно компоненты) – тогда не надо ничего упрощать или изобретать;
2) меньше надо плодить программ развития фигурного катания в Африке, а также квалификационных дней с ужинами на ЧМ – тогда бюджета хватит и на разработку нового ПО для раздельной судейской бригады, и на пачку судейских зарплат, и еще на что-нибудь полезное останется.
Теперь добавились новые от Японии, Финляндии и США:
1) коротко возмущение японской федерации передает такой вопрос: «Вы куда дели транзишены?»
Их представительница, правда, быстро справилась с эмоциями и начала речь заново. «Я хотела выразить сердечную благодарность за тяжелую работу, которую вы проделали...»
Но потом вернулась к сути: «Исключение транзишенов как отдельной сущности – огромная проблема. Отправляя связки между элементами в композицию программы, вы не упрощаете, а делаете параметр двусмысленным. Вообще можно подумать, что вам больше не нужны сложные шаги, качество и слитность переходов, а важно что-то другое».
2) Финляндия и США предложили не принимать новинку без предварительного тестирования, ведь есть риск, что новая система породит новые проблемы и не решит старые.
«Почему мы пытаемся удалить предложение из пакета? Просто мы понятия не имеем, как новые компоненты повлияют. Мы ни дня не тестировали их – это основная проблема. Когда был переход на GOE +/-5 – у нас было много обсуждений, обучающие семинары и так далее, а сейчас мы должны принять то правило, о котором ничего не знаем», – Мика Саарелайнен.
«Мы обеспокоены тем, что тремя компонентами может быть легче манипулировать. Нам нравятся тезисы, представленные в презентации, что это не так. Мы просто хотим знать точно, что действительно будет работать, как задумано. Надо тестировать», – Сэм Осер.
Был мизерный шанс, что кончится хорошо. Главы ISU напирали на формальность упрощения, что тренеры и спортсмены и вовсе не заметят. Но, видя столько возражений, все же предложили исключить из общего пака правило о сокращении компонентов с 5 до 3.
Выступавшие с контраргументами уже радовались. Это была бы маленькая, но победа! Однако чтобы исключить из общего пака инициативу по регламенту, необходимо простое большинство (32 голоса) – и его не набралось.
Это была юридическая уловка – даром ли за главным столом совещались и даже открыли справочник с регламентом голосований. Автоматически после провала с исключением пакет был принят без дальнейших обсуждений и ратифицирован полностью. Зал загудел, а крючкотворцы во главе ISU снова всех перехитрили.
Transition to 3 components accepted – под этот нелепый каламбур кончилась эпоха пяти компонентов во второй оценке и началась новая.
Новые правила в фигурном катании – подарок для Туктамышевой и Ханю, но с угрозой для Валиевой и Щербаковой
***
Не нужно по 40 лет заседать в ISU, чтобы заметить: последствия всегда видны лишь на расстоянии. А «просто» — не значит «хорошо». Тем более, когда принимаешь без теста большое изменение.
Например, только сейчас – спустя 10 лет после Конгресса-2012 – можно оценить, как повлияло на фигурное катание формальное изъятие из правил и протоколов градации дорожек шагов. Когда убирали SlSt (дорожка по прямой), CiSt (дорожка по кругу), SeSt (дорожка серпантин), тоже говорили: разницы не будет, это лишь небольшое необходимое упрощение.
Но с заменой трех подробно описанных терминов на один общий — StSq — дорожки по прямой линии перестали начинаться от одного короткого борта и размашисто идти до другого (раз не требуется — зачем убиваться через всю площадку, слишком энергозатратно). Шаги по полному кругу арены или серпантином мы в первоначальном виде тоже не увидим (для многих фигуристов они координационно сложны на уровне прыжковых).
При этом формально дорожка есть в каждой программе и по прежнему состоит из шагов.
Посмотрите два отрывка из программ.
Патрик Чан:
И Мао Асада:
На этих роликах две лучшие дорожки сезона-2011/12, обе исполняются на одной ноге вдоль всего длинного борта и в протоколах последний сезон значатся как SlSt. Патрик Чан и Мао Асада были лучшими катальщиками на тот момент и продолжали совершенствоваться. С изменением правил они не перестали удивлять, но с их уходом уже никто не ставил так, как было в правилах до 2012-го.
Теперь мы попрощались с транзишенами на уровне букв. Такими темпами через годик свернем компоненты совсем до общего – «артистизм».
Телеграм-канал автора – «На лед приглашается»: здесь еще больше о фигурном катании
Никто не вредит фигурному катанию сильнее, чем ISU: лицемерие с чемпионами, метания в правилах, фокусы с судейством
Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф; twitter/jeroenprinsnl
Комментарии