«Мы принимаем правило, о котором не знаем ничего». Вот как на самом деле меняют фигурное катание

Конгресс ISU, который транслировали на ютубе, – зрелище не для слабонервных. 25 часов плохого, неторопливого английского без таймкодов – это вам не суд Депп-Херд, хотя ассоциации порой возникали.

Зато много внутренней кухни напоказ, можно проследить, как принимаются важнейшие решения, как проходят дискуссии. А главное, можно удивиться, насколько сами чиновники не уверены в себе, когда вершат судьбы спортсменов . Даже ключевые инициативы, выдвинутые на голосования, порой дописывались на ходу.

• Сначала это случилось по вопросу с возрастным цензом: сразу две крупные федерации – Россия и США – оказались не в восторге от обновлений. Наша федерация давно беспокоится за судьбы сильнейших одиночниц, а у США головная боль – юниорские пары (преобладающий возраст американских партнерш сейчас 14 лет, и с новым цензом они не успевают выйти во взрослые к Олимпиаде-2026, а значит, не попадают в командник).

«Нас беспокоит влияние на пары, – комментировал Сэм Осер (представитель федерации США) эту ситуацию Филиппу Хершу. – Среди юниоров нашим нынешним чемпионам 20 и 14 лет; а новые команды, возможно, будут еще моложе. Кроме того мы ориентируемся на другие страны и сокращение количества пар во всем мире. Поэтому мы сначала поддержали экстренный вариант о переносе повышения до 17 лет на период после следующих Олимпийских игр».

Под давлением коалиции стран, выступающих за безопасный спорт срочная инициатива не прошла.

• Такая же картина с изменением процедуры голосования случилась, когда заговорили о новой компонентной шкале. Это изменение перекраивает фигурное катание даже больше возрастных ограничений: оно затрагивает всех спортсменов без исключения, а не только юниоров – при этом чиновниками ISU подается как формальность. Но это их давняя стратегия.

Итак, зафиксируем: теперь во второй оценке не пять, а три компонента: «композиция», «владение коньком» и новый компонент «презентация». Исчез компонент «связующие элементы», а «перфоманс» вместе с «интерпретацией музыки» частично вошел в «презентацию».

В чем основной аргумент ISU в пользу реформы? Желание разгрузить судей, которым приходится за два дня соревнований по каждому спортсмену выставлять под 30 оценок : надбавки GOE к каждому элементу и еще по 5 компонентных баллов в короткой и произвольной. Если судьям будет проще работать – утверждает техком – станет меньше ошибок.

Однако в первый же день обсуждения инициатива столкнулась с проблемой в виде финской и голландской федераций. Там красноречиво объясняли, что корень проблемы не в пяти компонентах, а в единой судейской панели:

«Если есть возможность одновременно оценивать GOE и компоненты, это дает право одному судье манипулировать местами, которые займут в итоге спортсмены . Почему судьи так делают? Не потому, что они не разбираются, это точно. Они понимают, что делают. Если бы они не понимали, то не сидели бы на турнире и не имели возможности ставить оценки, – выступил Мика Саарелайнен. – Я был судьей на Олимпиаде в Пекине в танцах на льду и на нескольких чемпионатах мира и Евро, и мне было неприятно писать в отчете, что у меня есть подозрения, что мои коллеги расставляют фигуристов по местам» .

«Чтобы лучше оценивать все критерии, нам обязательно нужно разделить судейскую панель. Это действительно поможет каждой части панели сосредоточиться на требованиях к деталям. При этом снизится власть каждого отдельного судьи. И это очень поможет нашей коллективной работе и нашей ответственности. Честное судейство и точное судейство – наша основная ответственность перед фигуристами, тренерами и зрителями», – Йерун Принс.

Чиновники ISU решили не давить и дать день на обсуждение и трех компонентов вместо пяти, и инициативы с разделением судейской бригады. А когда собрались снова, вопрос стоял уже иначе: инициативу про компоненты продвигали не саму по себе, а в рамках пакета, включающего изменение коэффициентов к компонентам и набора исправлений по формулировкам.

Разделение судейской панели отвергли (точнее, перенесли до следующего конгресса – якобы из-за нехватки средств на зарплаты дополнительным судьям и разработку нового программного обеспечения). Однако с новыми уловками техком снова не дождался кивающих и радостных лиц. К мыслям от Голландии и Израиля:

1) даже ребенок справится с 5 компонентами, если все же разделить судейскую бригаду (отдельно выставлять надбавки GOE и отдельно компоненты) – тогда не надо ничего упрощать или изобретать;

2) меньше надо плодить программ развития фигурного катания в Африке, а также квалификационных дней с ужинами на ЧМ – тогда бюджета хватит и на разработку нового ПО для раздельной судейской бригады, и на пачку судейских зарплат, и еще на что-нибудь полезное останется.

Теперь добавились новые от Японии, Финляндии и США:

1) коротко возмущение японской федерации передает такой вопрос: «Вы куда дели транзишены?»

Их представительница, правда, быстро справилась с эмоциями и начала речь заново. «Я хотела выразить сердечную благодарность за тяжелую работу, которую вы проделали...»

Но потом вернулась к сути: «Исключение транзишенов как отдельной сущности – огромная проблема. Отправляя связки между элементами в композицию программы, вы не упрощаете, а делаете параметр двусмысленным . Вообще можно подумать, что вам больше не нужны сложные шаги, качество и слитность переходов, а важно что-то другое».

2) Финляндия и США предложили не принимать новинку без предварительного тестирования, ведь есть риск, что новая система породит новые проблемы и не решит старые.

«Почему мы пытаемся удалить предложение из пакета? Просто мы понятия не имеем, как новые компоненты повлияют. Мы ни дня не тестировали их – это основная проблема. Когда был переход на GOE +/-5 – у нас было много обсуждений, обучающие семинары и так далее, а сейчас мы должны принять то правило, о котором ничего не знаем», – Мика Саарелайнен.

«Мы обеспокоены тем, что тремя компонентами может быть легче манипулировать . Нам нравятся тезисы, представленные в презентации, что это не так. Мы просто хотим знать точно, что действительно будет работать, как задумано. Надо тестировать», – Сэм Осер.

Был мизерный шанс, что кончится хорошо. Главы ISU напирали на формальность упрощения, что тренеры и спортсмены и вовсе не заметят. Но, видя столько возражений, все же предложили исключить из общего пака правило о сокращении компонентов с 5 до 3.

Выступавшие с контраргументами уже радовались. Это была бы маленькая, но победа! Однако чтобы исключить из общего пака инициативу по регламенту, необходимо простое большинство (32 голоса) – и его не набралось.

Это была юридическая уловка – даром ли за главным столом совещались и даже открыли справочник с регламентом голосований. Автоматически после провала с исключением пакет был принят без дальнейших обсуждений и ратифицирован полностью. Зал загудел, а крючкотворцы во главе ISU снова всех перехитрили.

Transition to 3 components accepted – под этот нелепый каламбур кончилась эпоха пяти компонентов во второй оценке и началась новая.

***

Не нужно по 40 лет заседать в ISU, чтобы заметить: последствия всегда видны лишь на расстоянии. А «просто» — не значит «хорошо». Тем более, когда принимаешь без теста большое изменение.

Например, только сейчас – спустя 10 лет после Конгресса-2012 – можно оценить, как повлияло на фигурное катание формальное изъятие из правил и протоколов градации дорожек шагов. Когда убирали SlSt (дорожка по прямой), CiSt (дорожка по кругу), SeSt (дорожка серпантин), тоже говорили: разницы не будет, это лишь небольшое необходимое упрощение.

Но с заменой трех подробно описанных терминов на один общий — StSq — дорожки по прямой линии перестали начинаться от одного короткого борта и размашисто идти до другого (раз не требуется — зачем убиваться через всю площадку, слишком энергозатратно). Шаги по полному кругу арены или серпантином мы в первоначальном виде тоже не увидим (для многих фигуристов они координационно сложны на уровне прыжковых).

При этом формально дорожка есть в каждой программе и по прежнему состоит из шагов.

Посмотрите два отрывка из программ.

Патрик Чан:

И Мао Асада:

На этих роликах две лучшие дорожки сезона-2011/12, обе исполняются на одной ноге вдоль всего длинного борта и в протоколах последний сезон значатся как SlSt. Патрик Чан и Мао Асада были лучшими катальщиками на тот момент и продолжали совершенствоваться. С изменением правил они не перестали удивлять, но с их уходом уже никто не ставил так, как было в правилах до 2012-го.

Теперь мы попрощались с транзишенами на уровне букв. Такими темпами через годик свернем компоненты совсем до общего – «артистизм».

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф; twitter/jeroenprinsnl