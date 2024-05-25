«МЮ» с Кубком Англии! По делу обыграли «Сити» в последнем (?) матче Тен Хага

Нашли конспекты Сульшера?

До матча в это никто бы не поверил − особенно после инсайдов об увольнении Эрика тен Хага, которые появились так не вовремя − но «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок Англии, в финале обыграв «Ман Сити» (2:1).

Команда Тен Хага действовала по заветам Сульшера: компактная оборона, прессинг, резкие фланги и выбегания в контратаку − может, дело в отсутствии Каземиро? Бразильца не было даже в заявке: получил повреждение перед финалом.

И если Кайлу Уокеру удавалось удерживать Рэшфорда, то справа Гвардиол страдал против Гарначо. Так и родился первый гол. Все началось с паса Далота.

Вот отсюда.

Алехандро Гарначо рванул на мяч, но Йошко Гвардиол первый на мяче. Защитник спокойно скидывает вратарю − эй, а куда пошел Ортега?

Штефан не поверил партнеру и вышел слишком далеко − Гвардиол просто перебросил его. Гарначо забивал в пустые.

После гола аргентинец почти повторил такой же маневр: забегание справа на Гвардиола и небольшой офсайд. Но второй мяч «Юнайтед» все же забил − и снова через фланг Алехандро: Рэшфорд перевел направо, аргентинец покатил в центр на свободного Бруну.

А Фернандеш решил не бить, а тонко (не глядя!) продлить на Майну. Кобби реализовал − 2:0!

Новый тренер «Плимута» Уэйн Руни отмечает это тонкое действие:

«В мировом футболе не так много футболистов, которые могут исполнить пас, который сделал Бруну Фернандеш».

Единственный опасный момент «Ман Сити» в первом тайме: Ковачич прорвался и прострелил, но Майну подчистил. Очень странно это повторять, но в остальном «Юнайтед» спокойно контролировал «Сити».

Реакция Пепа: агрессивно пил воду.

В перерыве Гвардиола поменял Аке и Ковачича − вышли Аканджи и Доку; а чуть позже убрали и Де Брюйне (вместо него Альварес).

И «Юнайтед» прижался. Такой автобус мы уже видели в чемпионате − закончилось для «МЮ» плохо (1:3).

Ярче всех был свежий Доку: менял фланги, изматывал финтами Далота и Уан-Биссаку, опасно отдавал. После передачи Жереми Холанд опасно пробил в перекладину, после появления бельгийца у «Сити» появились моменты.

После удара Доку Онана, который тащил весь матч, все же пропустил. Но «Юнайтед» выдержал. Проникся вместе с нами открытым письмом Бруну ?

«Мы должны отдать все силы в последнем матче против «Сити». Мы хотим бороться за чемпионство. Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Мы хотим участвовать в финалах кубков. Это стандарт клуба. Это то, чего я хочу. Это то, чего вы все заслуживаете.

Я знаю, что это было нелегко. Я знаю, что мы не соответствовали стандартам клуба.

Но мы на пути к «Уэмбли».

Поддержите нас еще раз.

Ваш капитан,

Бруну Фернандеш».

«Юнайтед» влетел в еврокубки. Правда, не известно, с каким тренером

«Юнайтед» как победитель Кубка Англии запрыгивает в Лигу Европы − и отправляет «Челси» в Лигу конференций.

● «Манчестер Юнайтед» приблизился по победам в Кубке к «Арсеналу»: 13, у лондонцев на одну больше.

● Майну и Гарначо − первые тинейджеры (игроки до 20 лет), забившие в финале Кубка Англии за 20 лет. В 2004-м Криштиану Роналду забивал «Миллуоллу». Они же два года назад забивали в финале Молодежного кубка Англии.

● До финала «Юнайтед» Тен Хага всего раз обыгрывал «Сити» − да и вообще брал очки: в январе 2023-го в АПЛ (2:1). Результаты остальных матчей: 3:6, 1:2, 0:3, 1:3.

● Родри не проигрывал 74 матча − серия прервалась.

Инсайдеры писали, что победа в Кубке Англии никак не повлияет на будущее Тен Хага: вероятно, голландца уволят. Сразу после матча голландца спросили про отставку − он ответил: «Не знаю».

Но сегодня он празднует вместе с командой.

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt