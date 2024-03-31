99,6% – шансы «Байера» на чемпионство. Даже Тухель сдался и поздравил Алонсо
Гонка окончена?
«Бавария» получила 0:2 от «Боруссии» и, похоже, окончательно рассталась с мечтами о чемпионстве. В титул не верят ни болельщики, ни Томас Тухель, ни суперкомпьютер.
99,6% – шансы «Байера» на первое чемпионство. Перед началом сезона было меньше процента
Под конец матча Юлиан Рюэрсон добавил второй гол – и мюнхенские болельщики потянулись к выходу.
Даже Томас Тухель уже не борется за первое место: «Мои поздравления «Байеру». Мы играли без должного напора, без должной интенсивности. В наших глазах не было нужной искры».
«Байер» оформил очередной камбэк и оторвался на 13 очков. Команде Хаби Алонсо достаточно набрать девять очков в оставшихся семи турах, чтобы гарантировать чемпионство. То есть хватит трех побед.
Статистическая компания Opta уверена, что «Байер» не дрогнет. Там снова просимулировали остаток сезона 10 тысяч раз с помощью суперкомпьютера – в 99,6% случаев трофей берет Хаби Алонсо.
Перед началом сезона Opta давала «Байеру» лишь десятые доли процента – меньше единицы. Выше была не только «Бавария» (52,4%), но и «РБ Лейпциг» (33,3%) с «Боруссией» (12,2%).
«Байер» не остановить: 34 победы и пять ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая.
Поздравляем Хаби Алонсо?
«Байер» невозможно победить. Не-воз-мож-но
Минус 13 у «Баварии»! Влетели «Дортмунду» впервые за 5 лет 🤯
Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron
Теперь в Бундеслиге на одного топа больше