99,6% – шансы «Байера» на чемпионство. Даже Тухель сдался и поздравил Алонсо

Гонка окончена?

«Бавария» получила 0:2 от «Боруссии» и, похоже, окончательно рассталась с мечтами о чемпионстве. В титул не верят ни болельщики, ни Томас Тухель, ни суперкомпьютер.

99,6% – шансы «Байера» на первое чемпионство. Перед началом сезона было меньше процента

Под конец матча Юлиан Рюэрсон добавил второй гол – и мюнхенские болельщики потянулись к выходу.

Даже Томас Тухель уже не борется за первое место: «Мои поздравления «Байеру». Мы играли без должного напора, без должной интенсивности. В наших глазах не было нужной искры».

«Байер» оформил очередной камбэк и оторвался на 13 очков. Команде Хаби Алонсо достаточно набрать девять очков в оставшихся семи турах, чтобы гарантировать чемпионство. То есть хватит трех побед.

Статистическая компания Opta уверена, что «Байер» не дрогнет. Там снова просимулировали остаток сезона 10 тысяч раз с помощью суперкомпьютера – в 99,6% случаев трофей берет Хаби Алонсо.

Перед началом сезона Opta давала «Байеру» лишь десятые доли процента – меньше единицы. Выше была не только «Бавария» (52,4%), но и «РБ Лейпциг» (33,3%) с «Боруссией» (12,2%).

«Байер» не остановить: 34 победы и пять ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая.

Поздравляем Хаби Алонсо?

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron