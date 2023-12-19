«Жирона» не отдает первое место Ла Лиги! Отрыв от «Барсы» – уже 9 очков

Результативнее Довбика только Джуд.

«Жирона» дежурно обыграла «Алавес» (3:0) и вернула лидерство в Ла Лиге.

Дубль на счету Артема Довбика (гол головой и с пенальти), еще один мяч забил Кристиан Порту. Статистика по ожидаемым голам: 1,57 – 0,64 в пользу «Жироны».

● «Жирона» продлила беспроигрышную серию до 11 матчей – 10 из них команда выиграла. Отрыв от «Реала» – два очка, от «Барсы» – девять.

● «Жирона» в 17 матчах набрала 44 очка – и это чемпионский ход! Из четырех последних команд на такой отметке («Барселона»-2008/09, «Реал»-2010/11, «Атлетико»-2020/21 и «Барселона»-2022/23) титул не взял только «Мадрид».

● У «Жироны» 41 гол в Ла Лиге. Больше в топ-5 лигах только у «Баварии» (47) и «Байера» (42). Даже у «Манчестер Сити» меньше!

● У Довбика уже 10+4 в Ла Лиге – почти догнал по результативным баллам Джуда Беллингема (13+2). В гонке бомбардиров выше лишь англичанин.

Украинский форвард – один из лидеров топ-5 по голам головой (четыре). Больше только у Харри Кейна – пять. А еще Артем достиг отметки в 10 забитых мячей в Ла Лиге всего за 16 матчей и теперь входит в десятку самых результативных дебютантов лиги в 21 веке. Быстрее всех справился Левандовский – 10 в 10.

В следующем туре «Жирона» встретится с «Бетисом». Неплохой шанс войти в 2024 год лидером Ла Лиги. А уже в первый числах января – матч с «Атлетико».

Фото: Gettyimages/Alex Caparros