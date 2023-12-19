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«Жирона» не отдает первое место Ла Лиги! Отрыв от «Барсы» – уже 9 очков

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Жирона Жирона
Артем Довбик Артем Довбик
Кристиан Порту Кристиан Порту
Футбол Футбол

Результативнее Довбика только Джуд.

«Жирона» дежурно обыграла «Алавес» (3:0) и вернула лидерство в Ла Лиге.

Дубль на счету Артема Довбика (гол головой и с пенальти), еще один мяч забил Кристиан Порту. Статистика по ожидаемым голам: 1,57 – 0,64 в пользу «Жироны».

● «Жирона» продлила беспроигрышную серию до 11 матчей – 10 из них команда выиграла. Отрыв от «Реала» – два очка, от «Барсы» – девять. 

●  «Жирона» в 17 матчах набрала 44 очка – и это чемпионский ход! Из четырех последних команд на такой отметке («Барселона»-2008/09, «Реал»-2010/11, «Атлетико»-2020/21 и «Барселона»-2022/23) титул не взял только «Мадрид».

● У «Жироны» 41 гол в Ла Лиге. Больше в топ-5 лигах только у «Баварии» (47) и «Байера» (42). Даже у «Манчестер Сити» меньше!

● У Довбика уже 10+4 в Ла Лиге – почти догнал по результативным баллам Джуда Беллингема (13+2). В гонке бомбардиров выше лишь англичанин. 

Украинский форвард – один из лидеров топ-5 по голам головой (четыре). Больше только у Харри Кейна – пять. А еще Артем достиг отметки в 10 забитых мячей в Ла Лиге всего за 16 матчей и теперь входит в десятку самых результативных дебютантов лиги в 21 веке. Быстрее всех справился Левандовский – 10 в 10. 

В следующем туре «Жирона» встретится с «Бетисом». Неплохой шанс войти в 2024 год лидером Ла Лиги. А уже в первый числах января – матч с «Атлетико».

Жирона – Алавес 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
18 декабря, 23.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Довбик, 2:0 – 42 Порту, 3:0 – 59, пенальти Довбик.
ЖиронаГассанига, Ян Коуто (Мартинес, 79), Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 79), Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин (Солис, 73), Порту (Торре, 64), Савио (Фернандес, 64), Довбик.
АлавесСивера, Горосабель (Сола, 73), Дуарте, Теналья, Марин, Хави Лопес, Антонио Бланко (Бенавидес, 78), Гевара, Гуриди (Хаджи, 61), Риоха (Реббаш, 61), Омородион (Кике Гарсия, 73).
Предупреждение:
Теналья (39).

Фото: Gettyimages/Alex Caparros

10 комментариев
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даже я уже уверовал в чудо Жироны. Смотрел сегодня матч - просто на классе раскатали не самый слабый в мире Алавес.

Вопрос по травмам Реала, там вроде 2 ЦЗ осталось, но команда яано настроена на чемпионство.

Атлетико перестраивает тактику, про это были обзоры, тут всё нестабильно.

Атлетик хорошая команда, играющая, но вроде уже далековато отстали, да и тоже стабильностью не блещут.

Сосьедад - см. Атлетик.

Ну как бы и всё по претендентам....

Думаю следующих туров 5 ответят на много вопросов, у кого какая динамика будет, но похоже, что как минимум в ЛЧ Жирона пробьётся
+1
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+1
Почему мы считаем отрыв от Барсы, когда более реальный и опасный для Жироны конкурент, это Реал? Важен отрыв от Реала и важна динамика Реала. При чем тут вообще Барселона? Она участвует в чемпионской гонке?
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Для чего игроки так обматывают руки, как на фото у игрока Жироны?
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вы бы ещё отрыв от Альмерии написали
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Ну так-то Бетис - это ни для кого не легкая прогулка
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Осталось 2 матча до конца круга, есть вероятность что Жирона удержит лидерство. И тогда интересно вот что: когда в последний раз команда не из топ-3 выигрывала 1 круг в ЛаЛиге?
В любом случае это сенсация, браво Жирона!
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Ответ Jan Paskel
даже я уже уверовал в чудо Жироны. Смотрел сегодня матч - просто на классе раскатали не самый слабый в мире Алавес. Вопрос по травмам Реала, там вроде 2 ЦЗ осталось, но команда яано настроена на чемпионство. Атлетико перестраивает тактику, про это были обзоры, тут всё нестабильно. Атлетик хорошая команда, играющая, но вроде уже далековато отстали, да и тоже стабильностью не блещут. Сосьедад - см. Атлетик. Ну как бы и всё по претендентам.... Думаю следующих туров 5 ответят на много вопросов, у кого какая динамика будет, но похоже, что как минимум в ЛЧ Жирона пробьётся
конечно будут в топе 4 и заменят Сосьедад в следующей Лиге Чемпионов
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Ответ Jan Paskel
даже я уже уверовал в чудо Жироны. Смотрел сегодня матч - просто на классе раскатали не самый слабый в мире Алавес. Вопрос по травмам Реала, там вроде 2 ЦЗ осталось, но команда яано настроена на чемпионство. Атлетико перестраивает тактику, про это были обзоры, тут всё нестабильно. Атлетик хорошая команда, играющая, но вроде уже далековато отстали, да и тоже стабильностью не блещут. Сосьедад - см. Атлетик. Ну как бы и всё по претендентам.... Думаю следующих туров 5 ответят на много вопросов, у кого какая динамика будет, но похоже, что как минимум в ЛЧ Жирона пробьётся
Всерьез рассуждать, что Атлетико, не говоря уже про остальных - претендуют на титул? Ни в одной вселенной Атлетик или Реал Сосьедад не рассматриваются всерьез, как команды, которые могут взять чемпионат.

Даже Барсу уже можно убирать, единственный конкурент и самый вероятный чемпион - это Реал. А правильный вопрос, сможет ли Жирона выдержать такой темп и не дать Реалу себя обогнать. Все остальные тут так, для массовки.
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Ответ Pasta
Почему мы считаем отрыв от Барсы, когда более реальный и опасный для Жироны конкурент, это Реал? Важен отрыв от Реала и важна динамика Реала. При чем тут вообще Барселона? Она участвует в чемпионской гонке?
Барса - действующий чемпион
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