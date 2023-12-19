«Жирона» не отдает первое место Ла Лиги! Отрыв от «Барсы» – уже 9 очков
Результативнее Довбика только Джуд.
«Жирона» дежурно обыграла «Алавес» (3:0) и вернула лидерство в Ла Лиге.
Дубль на счету Артема Довбика (гол головой и с пенальти), еще один мяч забил Кристиан Порту. Статистика по ожидаемым голам: 1,57 – 0,64 в пользу «Жироны».
● «Жирона» продлила беспроигрышную серию до 11 матчей – 10 из них команда выиграла. Отрыв от «Реала» – два очка, от «Барсы» – девять.
● «Жирона» в 17 матчах набрала 44 очка – и это чемпионский ход! Из четырех последних команд на такой отметке («Барселона»-2008/09, «Реал»-2010/11, «Атлетико»-2020/21 и «Барселона»-2022/23) титул не взял только «Мадрид».
● У «Жироны» 41 гол в Ла Лиге. Больше в топ-5 лигах только у «Баварии» (47) и «Байера» (42). Даже у «Манчестер Сити» меньше!
● У Довбика уже 10+4 в Ла Лиге – почти догнал по результативным баллам Джуда Беллингема (13+2). В гонке бомбардиров выше лишь англичанин.
Украинский форвард – один из лидеров топ-5 по голам головой (четыре). Больше только у Харри Кейна – пять. А еще Артем достиг отметки в 10 забитых мячей в Ла Лиге всего за 16 матчей и теперь входит в десятку самых результативных дебютантов лиги в 21 веке. Быстрее всех справился Левандовский – 10 в 10.
В следующем туре «Жирона» встретится с «Бетисом». Неплохой шанс войти в 2024 год лидером Ла Лиги. А уже в первый числах января – матч с «Атлетико».
- Дата проведения
- 18 декабря, 23.00, «Монтиливи»
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Жирона –
Гассанига, Ян Коуто (Мартинес, 79), Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 79), Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин (Солис, 73), Порту (Торре, 64), Савио (Фернандес, 64), Довбик.
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Алавес –
Сивера, Горосабель (Сола, 73), Дуарте, Теналья, Марин, Хави Лопес, Антонио Бланко (Бенавидес, 78), Гевара, Гуриди (Хаджи, 61), Риоха (Реббаш, 61), Омородион (Кике Гарсия, 73).
- Предупреждение:
- Теналья (39).
Фото: Gettyimages/Alex Caparros
Вопрос по травмам Реала, там вроде 2 ЦЗ осталось, но команда яано настроена на чемпионство.
Атлетико перестраивает тактику, про это были обзоры, тут всё нестабильно.
Атлетик хорошая команда, играющая, но вроде уже далековато отстали, да и тоже стабильностью не блещут.
Сосьедад - см. Атлетик.
Ну как бы и всё по претендентам....
Думаю следующих туров 5 ответят на много вопросов, у кого какая динамика будет, но похоже, что как минимум в ЛЧ Жирона пробьётся
В любом случае это сенсация, браво Жирона!
Даже Барсу уже можно убирать, единственный конкурент и самый вероятный чемпион - это Реал. А правильный вопрос, сможет ли Жирона выдержать такой темп и не дать Реалу себя обогнать. Все остальные тут так, для массовки.