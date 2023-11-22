Главное о стыках на Евро. Не все понятно, понадобится жеребьевка

Квалификация к Евро-2024 в группах официально завершена. Осталось определить трех оставшихся финалистов турнира по итогам стыковых матчей (плей-офф), в которых поучаствуют 12 сборных.

Команды попали в стыки по итогам Лиги наций

Раньше квалификация на Евро и ЧМ заканчивалась стыками между командами, занявшими вторые или третьи места в группах. Сейчас отбор другой – в плей-офф попадают по результатам выступлений в Лиге наций-2022/23. Места в плей-офф получают победители групп в дивизионах А, В и С.

Если победитель группы отобрался на Евро через квалификацию, место в плей-офф получает следующая команда из того же дивизиона. Если в каком-то дивизионе остается меньше четырех команд (такова норма от каждого дивизиона), не прошедших отбор на Евро через основную квалификацию, то дополнительное место в стыках получает лучшая команда дивизиона D. Если в каком-то дивизионе остается меньше трех команд, не прошедших основную квалификацию, то дополнительное место получает лучшая команда по рейтингу Лиги наций, не прошедшая основную квалификацию.

Вот как все работало в этот раз. В сильнейшей Лиге A лишь две команды не прошли на Евро через групповой этап отбора: Польша и Уэльс. Из-за этого дополнительное место в стыках получила Эстония как лучшая команда Лиги D и Исландия как лучшая команда по рейтингу Лиги наций из тех, кто не прошел основную квалификацию. Она стала пятой командой в стыках из Лиги B.

12 команд делятся на три сетки по четыре сборные в каждой. Там играются полуфиналы и финал. Три победителя финалов попадают на Евро.

Команды в каждой из сеток ранжированы по рейтингу: первая играет полуфинал дома с четвертой, а вторая принимает третью. Полуфинал – одноматчевый (если ничья, то дополнительное время и пенальти). Финал тоже проходит в один матч.

Мы еще ждем жеребьевку – она определит оставшиеся пары и хозяинов финалов

Только в сетке С мы знаем две полные пары: Грузия – Люксембург и Греция – Казахстан.

Что еще ясно: в сетке В в разных парах будут Израиль и Босния и Герцеговина (полуфиналы проведут дома); в сетке А Польша примет Эстонию, а Уэльс – одну из трех возможных команд.

Так как Израиль и Босния выиграли свои группы в Лиге наций, они остаются в сетке В. При этом в сетке А не хватает одного участника, и им станет кто-то из трио Финляндия-Украина-Исландия – эти команды идут дальше по рейтингу Лиги наций.

Жеребьевка определит, кто именно из этого трио попадет в сетку А к Уэльсу, а какие две сборные окажутся соперниками Израиля и Боснии в сетке В.

Вот объяснения.

1. Так как Финляндия выше Украины и Исландии в рейтинге Лиги Наций, то у Финляндии только два возможных соперника:

• либо Уэльс, если жеребьевка закинет Финляндию в путь А;

• либо Босния, если жеребьевка закинет Финляндию в путь B. Потому что вне зависимости от того, кто из Украины и Исландии пойдет в путь А, Финляндия будет третьей по рейтингу командой пути B и сыграет против второй по рейтингу – это Босния.

2. Так как Исландия ниже Финляндии и Украины в рейтинге Лиги Наций, то и у Исландии только два возможных соперника:

• либо Уэльс, если жеребьевка закинет Исландию в путь А;

• либо Израиль, если жеребьевка закинет Исландию в путь B. Потому что вне зависимости от того, кто из Финляндии и Украины пойдет в путь А, Исландия будет четвертой по рейтингу командой пути B и сыграет против первой по рейтингу – это Израиль.

А Украина может попасть и на Уэльс, и на Израиль, и на Боснию. Зависит от того, кто из трио попадет в путь А.

Так что жеребьевка важна. Кроме того, она определит хозяина поле в финале стыков во всех трех сетках.

Жеребьевка уже скоро, а стыки – только следующей весной

Запомним:

● 23 ноября в четверг (14:00 по московскому времени) – жеребьевка в стыках определит недостающие пары и хозяинов финалов.

● 21 марта 2024 года – полуфиналы стыков.

● 26 марта 2024 года – финалы стыков.

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij; East News/Joris Verwijst / Orange Pictures / DPPI via AFP