Пока «Челси» не забивал… Почеттино 39 раз сказал «нужно», а вы написали более 580 тысяч комментариев

Мы все подсчитали.

25 августа форвард «Челси» Николас Джексон забил «Лутону» на 75-й минуте и с тех пор лондонская команда замолчала в АПЛ.

Три матча, два поражения, общий счет 0:2.

🔴 «Ноттингем Форест» 0:1

🟡 «Борнмут» 0:0

🔴 «Астон Вилла» 0:1

Безголевая серия длится больше месяца – явно не то, о чем мечтал Почеттино.

За это время произошло много чего!

Например…

Маурисио Почеттино в этот отрезок много объяснялся, а мы его цитировали в ленте новостей Sports.ru. Какие слова там чаще всего встречаются? Мы подсчитали, по ленте новостей Sports.ru предлоги, союзы, местоимения и другие повторяющиеся и малоинтересные слова.

Итак, месяц пресс-конференций Почеттино в одной картинке.

По клику на картинку она откроется отдельно. В ней более полутора сотен слов, использованных минимум дважды.

Есть даже лимон! Найдете?

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield / Staff