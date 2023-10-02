Пока «Челси» не забивал… Почеттино 39 раз сказал «нужно», а вы написали более 580 тысяч комментариев
Мы все подсчитали.
25 августа форвард «Челси» Николас Джексон забил «Лутону» на 75-й минуте и с тех пор лондонская команда замолчала в АПЛ.
Три матча, два поражения, общий счет 0:2.
🔴 «Ноттингем Форест» 0:1
🟡 «Борнмут» 0:0
🔴 «Астон Вилла» 0:1
Безголевая серия длится больше месяца – явно не то, о чем мечтал Почеттино.
За это время произошло много чего!
Например…
Маурисио Почеттино в этот отрезок много объяснялся, а мы его цитировали в ленте новостей Sports.ru. Какие слова там чаще всего встречаются? Мы подсчитали, по ленте новостей Sports.ru предлоги, союзы, местоимения и другие повторяющиеся и малоинтересные слова.
Итак, месяц пресс-конференций Почеттино в одной картинке.
По клику на картинку она откроется отдельно. В ней более полутора сотен слов, использованных минимум дважды.
Есть даже лимон! Найдете?
Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield / Staff
Нужно больше работать.
Нужно дать время молодым игрокам.
Нужно есть больше.
Нужно изменить план.
Самое простое, что можно(нужно) составить.
"Нужно хорошо играть, команда играла хорошо, хватило немного, игрок за 100 миллионов который за 20 матчей не запомнился ничем уникальный игрок, даже не сравнить ни с чем", и все это продолжается даже ни как у МЮ, там команда забивает, а в моменте когда команда у которой состав дороже чем половина лиги вместе взятая не может забить один мяч.
И ведь он не выйдет, не скажет : мы обосрались, это моя вина, я все сделаю, но нет же, "нужно то, играли хорошо, делали нормально"