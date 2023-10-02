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Пока «Челси» не забивал… Почеттино 39 раз сказал «нужно», а вы написали более 580 тысяч комментариев

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Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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Мы все подсчитали.

25 августа форвард «Челси» Николас Джексон забил «Лутону» на 75-й минуте и с тех пор лондонская команда замолчала в АПЛ.

Три матча, два поражения, общий счет 0:2. 

🔴 «Ноттингем Форест» 0:1

🟡 «Борнмут» 0:0

🔴 «Астон Вилла» 0:1

Безголевая серия длится больше месяца – явно не то, о чем мечтал Почеттино.

За это время произошло много чего! 

Например…

Маурисио Почеттино в этот отрезок много объяснялся, а мы его цитировали в ленте новостей Sports.ru. Какие слова там чаще всего встречаются? Мы подсчитали, по ленте новостей Sports.ru предлоги, союзы, местоимения и другие повторяющиеся и малоинтересные слова.

Итак, месяц пресс-конференций Почеттино в одной картинке. 

По клику на картинку она откроется отдельно. В ней более полутора сотен слов, использованных минимум дважды.

Есть даже лимон! Найдете? 

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield / Staff

9 комментариев

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The doctor
"Лимон" под большой "у" в слове "нужно"!) Прикольная замануха!))
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Wekil Halylow
ждите продления
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Биомеханоид
Я успел продать квартиру, купить дом, переехать туда, посадить шпинат, и вчера я его первый раз ел
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Стэн Смит
Нужно больше Мудриков...
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Артур Артур
Челси нужно время.
Нужно больше работать.
Нужно дать время молодым игрокам.
Нужно есть больше.
Нужно изменить план.

Самое простое, что можно(нужно) составить.
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green mojave
Как я и писал ранее, поражаюсь пустословию Поча
"Нужно хорошо играть, команда играла хорошо, хватило немного, игрок за 100 миллионов который за 20 матчей не запомнился ничем уникальный игрок, даже не сравнить ни с чем", и все это продолжается даже ни как у МЮ, там команда забивает, а в моменте когда команда у которой состав дороже чем половина лиги вместе взятая не может забить один мяч.

И ведь он не выйдет, не скажет : мы обосрались, это моя вина, я все сделаю, но нет же, "нужно то, играли хорошо, делали нормально"
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Любезный Коссутий
интересные подсчеты, конечно, но идея "Пока «Челси» не забивал…"скорее всего взята с твита Доминос Пицца, в чесийском твиттере, где они написали, что с момента последнего гола Челси, они продали что-то около 6 миллионов пицц. было это на прошлой неделе, если не ошибаюсь.
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Данил Попов
Прикольный пост спортс придумал)
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Иван Лапин
Кто-то нашёл на картинке слово "мудрик"?
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