16 комментариев

Бразилец Вампета – чемпион мира-2002, но по выступлениям в Европе он вряд ли хорошо знаком – в середине 1990-х играл в Нидерландах, а потом провел всего один матч в «Интере» и очень редко появлялся на поле в «ПСЖ».

Зато был успешен в Бразилии – за «Коринтианс» выигрывал и чемпионат, и кубок мира среди клубов, а в сборной помимо ЧМ еще и стал обладателем Кубка Америки.

Теперь все эти трофеи и награды грозит забрать суд.

Суд хочет лишить Вампету медалей из-за долгов

По окончании карьеры Вампета чем только ни занимался – тренировал, комментировал матчи, писал книгу и даже баллотировался на пост депутата штата. Личная жизнь была бурной и не очень счастливой – Вампета развелся с женой, с которой воспитывал двух дочерей.

Сейчас ему 49 лет, и суд Сан-Паулу постановил конфисковать у Вампеты все медали, которые он завоевал. Причина – долг в размере 300 тысяч бразильских реалов (чуть больше 50 тысяч евро) перед школой, в которой учились его дочери. Сейчас им уже 20 и 22 года – долг копился годами и еще обрастал процентами.

Как пишут бразильские медиа, Вампета не платил за школу восемь месяцев в 2013 году. С тех пор долг вырос с 214 до 300 тысяч.

Конфискацию медалей, трофеев и одежды суд одобрил. Причем оспорить это решение экс-игрок сборной Бразилии уже не может.

Вампета обвиняет бывшую жену, бывшая жена обвиняет Вампету

Он утверждал, что ответственным лицом за контракт со школой была его бывшая жена Роберта Соарес – именно она должна была платить из алиментов, которые он перечислял. Решение об аресте активов было вынесено после того, как тот же суд одобрил блокировку счетов. Там числилось 3385 реалов – около 608 евро, чего совсем не хватает для выплаты долга.

Реакция жены: оплаты за обучение не было, потому что Вампета задержал платеж по алиментам. «Эти задержки породили снежный ком, – говорит она. – А долг – да, он и его, и мой». При этом суд еще прошлым летом посчитал, что в данном конкретном случае виноваты оба родителя. Их счета заблокированы из-за долгов перед школой.

Роберта Соарес – справа

Как пишет Globo, в 2018 году обе его дочери подали в суд из-за невыплаты алиментов. По-видимому, из-за тянувшихся долгов школе. В декабре 2018-го гражданский суд предложил Вампете выплатить почти полмиллиона реалов в качестве долгов по алиментам. В июле 2022-го Вампета предложил квартиру стоимостью 650 тысяч, но такой вариант не прошел – в ней жила еще одна бывшая жена экс-футболиста.

Адвокат Ева Петрелла говорит, что по состоянию на 25 апреля 2023 года долг дочерям составляет уже 547 тысяч реалов. В общем, все грустно.

Роберта и Вампета жили вместе 13 лет, но давно расстались. Его бывшая жена обвиняла его в трусости и угрозах. Сам Вампета говорил: «Я плачу за девушек, одной из которых 22, другой – почти 20. Одна из них зарабатывает 20 тысяч, другая – 14 тысяч. Если брать в целом, к этому дню я уже выплатил 5 миллионов реалов».

Беззаботное время рядом с Почеттино

Ранее дочь Вампеты пережила пересадку сердца, отец был рядом

В 2019 году 16-летней Джованне стало плохо – подозревали гайморит и пневмонию, а оказалась разновидность кардиомиопатии. Она уехала в Майами, два месяца рядом с ней провел отец.

В сентябре 2019-го Джованне провели операцию по пересадке сердца. Она делала первые шаги с новым сердцем при помощи Вампеты. Тем удивительнее кажутся все эти судебные процессы.

Фото: globallookpress.com / Daniel Castelo Branco / Ph PERUSSEAU / FEP / PANORAMIC; Gettyimages.ru/Tim de Waele, Buda Mendes