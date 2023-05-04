16 комментариев

О духе времени
Блог

Суд может конфисковать все награды чемпиона мира-2002. Из-за долгов школе, где учились его дочки

Вампета
происшествия происшествия
Футбол Футбол

Бразилец Вампета – чемпион мира-2002, но по выступлениям в Европе он вряд ли хорошо знаком – в середине 1990-х играл в Нидерландах, а потом провел всего один матч в «Интере» и очень редко появлялся на поле в «ПСЖ».

Зато был успешен в Бразилии – за «Коринтианс» выигрывал и чемпионат, и кубок мира среди клубов, а в сборной помимо ЧМ еще и стал обладателем Кубка Америки.

Теперь все эти трофеи и награды грозит забрать суд.

Суд хочет лишить Вампету медалей из-за долгов

По окончании карьеры Вампета чем только ни занимался – тренировал, комментировал матчи, писал книгу и даже баллотировался на пост депутата штата. Личная жизнь была бурной и не очень счастливой – Вампета развелся с женой, с которой воспитывал двух дочерей.

Сейчас ему 49 лет, и суд Сан-Паулу постановил конфисковать у Вампеты все медали, которые он завоевал. Причина – долг в размере 300 тысяч бразильских реалов (чуть больше 50 тысяч евро) перед школой, в которой учились его дочери. Сейчас им уже 20 и 22 года – долг копился годами и еще обрастал процентами.

Как пишут бразильские медиа, Вампета не платил за школу восемь месяцев в 2013 году. С тех пор долг вырос с 214 до 300 тысяч.

Конфискацию медалей, трофеев и одежды суд одобрил. Причем оспорить это решение экс-игрок сборной Бразилии уже не может.

Вампета обвиняет бывшую жену, бывшая жена обвиняет Вампету

Он утверждал, что ответственным лицом за контракт со школой была его бывшая жена Роберта Соарес – именно она должна была платить из алиментов, которые он перечислял. Решение об аресте активов было вынесено после того, как тот же суд одобрил блокировку счетов. Там числилось 3385 реалов – около 608 евро, чего совсем не хватает для выплаты долга.

Реакция жены: оплаты за обучение не было, потому что Вампета задержал платеж по алиментам. «Эти задержки породили снежный ком, – говорит она. – А долг – да, он и его, и мой». При этом суд еще прошлым летом посчитал, что в данном конкретном случае виноваты оба родителя. Их счета заблокированы из-за долгов перед школой.

Роберта Соарес – справа

Как пишет Globo, в 2018 году обе его дочери подали в суд из-за невыплаты алиментов. По-видимому, из-за тянувшихся долгов школе. В декабре 2018-го гражданский суд предложил Вампете выплатить почти полмиллиона реалов в качестве долгов по алиментам. В июле 2022-го Вампета предложил квартиру стоимостью 650 тысяч, но такой вариант не прошел – в ней жила еще одна бывшая жена экс-футболиста.

Адвокат Ева Петрелла говорит, что по состоянию на 25 апреля 2023 года долг дочерям составляет уже 547 тысяч реалов. В общем, все грустно.

Роберта и Вампета жили вместе 13 лет, но давно расстались. Его бывшая жена обвиняла его в трусости и угрозах. Сам Вампета говорил: «Я плачу за девушек, одной из которых 22, другой – почти 20. Одна из них зарабатывает 20 тысяч, другая – 14 тысяч. Если брать в целом, к этому дню я уже выплатил 5 миллионов реалов».

Беззаботное время рядом с Почеттино

Ранее дочь Вампеты пережила пересадку сердца, отец был рядом

В 2019 году 16-летней Джованне стало плохо – подозревали гайморит и пневмонию, а оказалась разновидность кардиомиопатии. Она уехала в Майами, два месяца рядом с ней провел отец.

В сентябре 2019-го Джованне провели операцию по пересадке сердца. Она делала первые шаги с новым сердцем при помощи Вампеты. Тем удивительнее кажутся все эти судебные процессы.    

Помните, каким футболистом был Вампета? Вот текст от Дениса Романцова

Фото: globallookpress.com / Daniel Castelo Branco / Ph PERUSSEAU / FEP / PANORAMIC; Gettyimages.ru/Tim de Waele, Buda Mendes

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Havana Club
Вот так, всю жизнь помогаешь своим отпрыскам, а в итоге еще и ты херовый
+39
-7
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Вампета на банке в Интере и ПСЖ по сезону просидел. В нынешних реалиях ему зарплаты за неделю хватило бы чтобы долг закрыть, но не повезло находиться не в то время
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Абрамов
Ответ Havana Club
Вот так, всю жизнь помогаешь своим отпрыскам, а в итоге еще и ты херовый
> всю жизнь помогаешь своим отпрыскам...
> адвокат Ева Петрелла говорит, что по состоянию на 25 апреля 2023 года долг дочерям составляет уже 547 тысяч реалов.

Алименты это не то добровольное вспоможение, чтобы рассуждать о качествах человека в категориях "херовый / нехеровый". Это предусмотренная законом обязанность. Вот и все сантименты.
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
очередной пример, как из-за женских особей мужик лишается всего и плюсом еще куча геморроя...
Пока законы антимужские, и судьи в основном женские особи - так и будет.
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ napoli_14
Ну, платил бы алименты - ничего бы подобного не было. А так ССЗБ.
там обоим дочерям уже за 20 лет, а они все требуют алименты
жена уверен пальцем о палец не ударила, и жила за счёт мужа. и может именно она и не платила за.школу, с алиментских. а виноват теперь он
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Ответ Havana Club
Вот так, всю жизнь помогаешь своим отпрыскам, а в итоге еще и ты херовый
Судя по наличию еще одной бывшей жены, там не то чтобы агнец
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Paskel
Хорошая такая пара, всё по современной классике.

Вампета, у которого пара бывших жён и бог весть сколько любовниц, у которого на счету нашли целых 609 евро, при том, что он явно не на сахарной плантации работает.

И Роберта, которая благополучно живёт в Майами и сделала себе нехилые подушки безопасности 😀

Ну и дочки под влиянием мамы хороши, в 20 и 22 года видать сложно им там, в том же Майами, стартовать как следует, без отцовских денег
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дикийоскар
Что пишет по вопросу бразильский Вячеславиус Позднякамбукану?!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Попов
У чемпиона мира 2002 долг 50к долларов. Где-то на Кипре хихикнул медалист чемпионата России Сашка Коко...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jlaw
Скажи Малкому, он тебе золотой самолет купит без напряга
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Морозов
Эти то точно стакан воды подадут в старости 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dekyip24@mail.ru
Свободу Вампете!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Походу, в Бразилии учёба в школе - роскошь не для каждого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий