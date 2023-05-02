28 комментариев

Сенси и Пимента уже в восторге от назначения.

Встречайте, Лина Соулуку, новый генеральный директор «Ромы». Римляне перехватили Лину у «Фенербахче» и «ПСЖ».

Как пишет Gazzetta dello Sport, владелец Дэн Фридкин расходился во взглядах с прежним гендиректором Пьетро Берарди (рулил клубом полтора года) – в частности, из-за проекта нового стадиона.

«Лина – опытный, уважаемый и авторитетный специалист в футболе и бизнесе. Мы с радостью приветствуем Лину в семье «Ромы», – сказал владелец после назначения.

Розелле Сенси (ее семья – прежние владельцы «Ромы») тоже понравилось: «Выбор удивил в хорошем смысле. Она смелая и компетентная, она лидер и боролась с предрассудками в отношении женщин. Меня поразила ее фраза: «Каждая успешная в этом секторе женщина работала в десять раз больше любого из ее сверстников-мужчин». Лучше и нельзя было сказать».

Отреагировала и агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента: «Ух ты, Лина Соулуку, «Рома». Горжусь».

Они встречались в 2021 году на Golden Boy Awards, где Лина была президентом жюри, и сейчас поддерживают хорошие отношения.

Кто такая Лина Соулуку: раньше играла в волейбол, училась на юриста, постоянно консультировала клубы, помогла «Олимпиакосу» вернуться в лидеры

Вкратце, что про нее известно:

• Лине нет еще и 40 лет – исполнится в октябре. Она – гречанка, родилась в городе Лариса. Любовь к спорту – от отца, который был вратарем в футболе и тренировал. Но Лину больше привлекал и волейбол, которым занималась с детства. А за футбольный «Олимпиакос» болела с детства.

• Училась на юриста в Афинах и во время учебы заодно поработала в отделе допинг-контроля на летней Олимпиаде-2004, которая проходила в Греции. В тот же год греки сенсационно выиграли чемпионат Европы, так что интерес к спорту в стране был небывалым, а страсть к нему у девушки всегда была особой.

Спустя год после Олимпиады Лина перебралась на учебу в Испанию – в университет Саламанки, а затем и в Мадрид, где получила степень магистра спортивного менеджмента и права.

• Отучившись, вернулась в Грецию, где основала вместе с сестрой юридическую фирму, которая до сих пор успешна. Лина заодно продолжала учебу, получила квалификацию юриста по спортивному праву в Коллегии адвокатов Афин, работала в «Паниониосе», консультировала клубы и работала в футбольных, баскетбольных и боксерских федерациях страны.

• Одним из ее клиентов был Майкл Эссьен, который судился с «Панатинаикосом» из-за расторжения контракта. Суд обязал клуб выплатить игроку компенсацию. А еще до прихода в «Олимпиакос» Лина с сестрой представляли интересы клуба в судебной борьбе за экс-игрока АЕКа Лазароса Христодулопулоса – и тот в итоге перешел в «Оли».

• Заприметивший ее президент «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис позвал Лину в клуб начальником отдела по юридическим вопросам. Через полтора года – еще в возрасте 34 лет – ее назначили временным генеральным директором. На этом посту Лина проработала до лета-2022 – всего получилось четыре года.

Фактически Лина уже 15 лет в футболе на разных должностях. Ее ориентир – карьера Марины Грановской на посту гендиректора «Челси».

• Как-то Лину спросили о возможной покупке Месси или Криштиану в «Олимпиакос»: «Президент любит клуб и будет улучшать его и дальше, тем более что наш девиз – «продолжай мечтать». Что касается Криштиану, у меня есть его футболка из «Ювентуса» – подарил Андреа Аньелли. Так моя дочь стала фанаткой Юве. А сын занимается в «Олимпиакосе» и любит «МЮ (где как раз на момент интервью и играл Роналду)».

• Еще Лина владеет четырьмя языками, идеально знает английский.

«Олимпиакос» с Соулуку-гендиректором: трофеи, Лига чемпионов, продажи игроков

«За четыре года мы выиграли три титула подряд, сыграли дважды в Лиге чемпионов и в то же время нам удалось продавать и развивать игроков для Великобритании», – так прошлой зимой Лина перечислила успехи. И это совсем не звучит как хвастовство. Тем более что Лине выпало работать еще и в пандемию коронавируса.

Конечно, «Олимпиакос» доминирует в Греции – как «Зенит» 2020-х в России (из последних 26 чемпионатов «Олимпиакос» выиграл 22!), но как раз в начале ее работы в этом клубе чемпионом Греции стал сначала АЕК, а потом ПАОК. Потом уже три титула достались «Оли».

На групповом этапе Лиги чемпионов клуб сыграл дважды (один раз – пройдя «Краснодар»). Оба раза финишировал третьим – группы с «Баварией» и «Тоттенхэмом», а потом – с «Ман Сити» и «Порту» все же были чересчур сильны. Зато в 2020-м удалось пройти «Арсенал» в плей-офф Лиги Европы.

За последние пять сезонов «Олимпиакос» трижды тратил меньше, чем зарабатывал, и в оставшихся двух выходило некритично больше. Общий баланс с сезона-2018/19 – плюс восемь миллионов.

Знаковые трансферы на выход – Даниэль Поденсе в «Вулверхэмптон» (пришел за 7 миллионов евро – ушел за 19,6 млн), Константинос Цимикас в «Ливерпуль» (13 млн), Жозе Са в «Вулверхэмптон» (приходил за 2,5 млн – ушел за 8 млн). Наверняка что-то рассказать о гендиректоре мог бы и полузащитник ЦСКА Саша Зделар – при ней он уходил в аренду в «Партизан», а потом был и продан туда.

Она активно поддерживает женщин в футболе

Важный поворот в карьере – работа в Ассоциации европейских клубов (ECA) с 2019 года. Лина получила должность в исполнительном совете, где представляла интересы греческих клубов. Именно там ее и присмотрел Фридкин.

Лина также указывает на проблему отношения к женщинам в спорте. Яркий пример от нее – спор на одном из заседаний представителей греческих клубов: мужчина-владелец ругался с женщиной вице-президентом. «Что ты вообще здесь делаешь? Ты должна быть на кухне и готовить мусаку для своих детей», – озвучила Лина фразу, которую в конце концов сказал тот мужчина. И добавила: «А ведь он – мэр одного из крупнейших городов Греции!»

Но как ей самой удалось пройти через все это в 34 года? «Поначалу было сложно, – признается Лина. – В футболе трудно убедить людей доверять женщине-руководителю. Но у нас была разнообразная среда – португальский тренер, французский спортивный директор, три женщины-директора. Отчасти это было ключом к успеху. И мне повезло, что меня поддержали владельцы.

Думаю, за эти четыре года каждый поверил в то, что женщина-руководитель может быть столь же успешной».

Покинув «Олимпиакос» летом, она сосредоточилась на работе в ECA. «Футбол очень консервативен, – делится впечатлениями Лина. – В основном вы видите белых мужчин-руководителей, гендиректоров, президентов. Я же искренне верю, что женское руководство в этом виде спорта действительно может что-то изменить».

Теперь Лине предстоит работать с Жозе Моуринью. Полтора года назад Tuttosport задавал ей вопрос – не хотел ли бы «Олимпиакос», памятуя о трансферах Ривалдо и Туре, подписать, например, Моуринью. «Он отличный тренер, мистер №1. Уверена, он добьется успеха в «Роме». Но у нас есть другой португальский тренер – Педру Мартинш, с ним мы достигли отличных результатов. На данный момент я не думаю о других тренерах для «Олимпиакоса».

Фото: twitter.com/OfficialASRoma; twitter.com/LinaSouloukou; globallookpress.com/imago sportfotodienst