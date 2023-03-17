34 комментария

Все пары четвертьфиналов.

Вслед за Лигой чемпионов в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка и Лиги Европы.

Что в Лиге Европы?

• «Манчестер Юнайтед» второй раз за сезон поедет в Севилью – в прошлом раунде успешно сыграли против «Бетиса». Удивительно, как часто команда Тен Хага в этом розыгрыше играет с испанскими клубами: на групповом этапе был «Реал Сосьедад», а в плей-офф последовательно «Барселона», «Бетис» и «Севилья».

«Севилья» играла против «МЮ» 3 раза и ни разу не проиграла: 2 победы и ничья.

В 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 были 0:0 в Испании и победа 2:1 на «Олд Траффорд» – команда Жозе Моуринью вылетела из-за дубля Виссама Бен-Йеддера. А в коронавирусном сезоне «Севилья» выбила «Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы – снова победа 2:1.

• «Спортинг» неожиданно выбил «Арсенал» – одного из фаворитов турнира. Теперь надо разобраться с проблемным, но все равно очень сильным «Ювентусом». Забавно, что в Лиге Европы «Юве» оказался из-за другой лиссабонской команды – в плей-офф ЛЧ их не пустила «Бенфика».

• Хаби Алонсо в первый тренерский сезон на серьезном уровне может выйти в полуфинал еврокубка. Нужно пройти бельгийский «Юнион», который в прошлом раунде выбил «Унион» из Берлина, другую немецкую команду.

• «Фейеноорд» против «Ромы» – повторение финала Лиги конференций-2021/22. Тогда команда из Роттердама проиграла 0:1. Возможно, в двух играх справятся лучше.

Что в полуфиналах?

Победитель пары «Ювентус» – «Спортинг» примет лучшего в паре «МЮ» и «Севильи». Первый матч будет в Турине или Лиссабоне;

«Фейеноорд»/«Рома» против «Байера»/«Юниона». Потенциально можем получить зарубу Хаби Алонсо и Жозе Моуринью.

Как и в Лиге чемпионов, в четвертьфиналах больше всего команд из Италии. Но тут нет гарантий даже одного места в полуфинале.

Когда играют?

Первые матчи четвертьфиналов пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля.

Полуфиналы – 11 и 18 мая.

Финал – 31 мая.

Что в Лиге конференций?

Для 5 клубов из 8 потенциальная победа в Лиге конференции может стать первым полноценным еврокубковым трофеем. «Фиорентина» побеждала в Кубке обладателей кубков еще в 1961 году, у «Вест Хэма» – КОК-1965 и Кубок Интертото-99, а самый титулованный участник – «Андерлехт» с двумя трофеями КОК, кубком УЕФА и двумя Суперкубками УЕФА.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Fran Santiago / Stringer; globallookpress.com/www.imago-images.de