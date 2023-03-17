34 комментария

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«Ман Юнайтед» зарубится с «Севильей», «Ювентус» ждет «Спортинг». В Лиге Европы тоже горячо

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Все пары четвертьфиналов.

Вслед за Лигой чемпионов в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка и Лиги Европы.

Что в Лиге Европы?

• «Манчестер Юнайтед» второй раз за сезон поедет в Севилью – в прошлом раунде успешно сыграли против «Бетиса». Удивительно, как часто команда Тен Хага в этом розыгрыше играет с испанскими клубами: на групповом этапе был «Реал Сосьедад», а в плей-офф последовательно «Барселона», «Бетис» и «Севилья».

«Севилья» играла против «МЮ» 3 раза и ни разу не проиграла: 2 победы и ничья.

В 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 были 0:0 в Испании и победа 2:1 на «Олд Траффорд» – команда Жозе Моуринью вылетела из-за дубля Виссама Бен-Йеддера. А в коронавирусном сезоне «Севилья» выбила «Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы – снова победа 2:1.

• «Спортинг» неожиданно выбил «Арсенал» – одного из фаворитов турнира. Теперь надо разобраться с проблемным, но все равно очень сильным «Ювентусом». Забавно, что в Лиге Европы «Юве» оказался из-за другой лиссабонской команды – в плей-офф ЛЧ их не пустила «Бенфика».

• Хаби Алонсо в первый тренерский сезон на серьезном уровне может выйти в полуфинал еврокубка. Нужно пройти бельгийский «Юнион», который в прошлом раунде выбил «Унион» из Берлина, другую немецкую команду.

• «Фейеноорд» против «Ромы» – повторение финала Лиги конференций-2021/22. Тогда команда из Роттердама проиграла 0:1. Возможно, в двух играх справятся лучше.

Что в полуфиналах?

Победитель пары «Ювентус» – «Спортинг» примет лучшего в паре «МЮ» и «Севильи». Первый матч будет в Турине или Лиссабоне;

«Фейеноорд»/«Рома» против «Байера»/«Юниона». Потенциально можем получить зарубу Хаби Алонсо и Жозе Моуринью.

Как и в Лиге чемпионов, в четвертьфиналах больше всего команд из Италии. Но тут нет гарантий даже одного места в полуфинале.

Когда играют?

Первые матчи четвертьфиналов пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля.

Полуфиналы – 11 и 18 мая. 

Финал – 31 мая.

Что в Лиге конференций?

 

Для 5 клубов из 8 потенциальная победа в Лиге конференции может стать первым полноценным еврокубковым трофеем. «Фиорентина» побеждала в Кубке обладателей кубков еще в 1961 году, у «Вест Хэма» – КОК-1965 и Кубок Интертото-99, а самый титулованный участник – «Андерлехт» с двумя трофеями КОК, кубком УЕФА и двумя Суперкубками УЕФА.

«Бавария» против «Сити» в 1/4, в финале точно будет либо итальянская команда, либо «Бенфика». Эпичная жеребьевка ЛЧ

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Fran Santiago / Stringer; globallookpress.com/www.imago-images.de

34 комментария

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Антон Казанский
Тот самый случай, когда "Серия А", над которой не ржал только ленивый, может взять два Еврокубка (Это я про "Рому" с "Наполи" если что).
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Дмитрий Нагорный
вполне может быть Итальянский финал
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Мистер Робот
Пора Севилье сдаваться…
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stoudemire
Ответ Alexxx Borzzz
Фаны Психомуриньё будут не всебе от твоих слов☝️
ну Рома может приличная команда уровня ЛЕ, но слабее любого из четверки Спортинг-Севилья-МЮ-Юве) Хотя Маур везучий, может зацепить финал или даже трофей при таких раскладах
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Кавабунга Шреддоголовый
МЮ взял абонемент в Испанию, а Юнион в Германию)))
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Евгений Александрович
Как и в ЛЧ, одна сетка собирает сильнейших, в другой все оставшиеся))
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FinoAllaFine FJ
Ответ Will Turner
а так скорее всего финал мю - рома будем наблюдать. если конечно все будут играть так, как играют сейчас
Ок, как скажешь, эксперт
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Блуждающий странник
Ситуация как и в ЛЧ. В верхней сетке ЛЕ все потенциальные фавориты: МЮ, Юве, Спортинг и мертвая Севилья, которая в ЛЕ все равно хорошо выступает классически
+3
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+3
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RedDiablo
Ответ Bestcapper
Че, думаешь сразу 2 Манчестера вылетят??? Кто-то должен остаться...думаю МЮ пройдет дальше...
если мешок опять денег в судейскую не занесет, то отлетит от баварии
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113k
Это Фифа наказывает всех любителей создания суперлиги?
+4
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Михаил Хромаков
Ответ Will Turner
убрали куда? я что то писал про убрали или что? хочу и ворошу прошлое, запреты есть? да два года назад в декабре, когда уефа в очередной раз обосрались на официальной церемонии
невнимательно прочел, ссори
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Alexxx Borzzz
Ответ stoudemire
ну и сетка, в одной части фавориты, в другой калеки) Хоть и Фейеноорд удивил размазав кротов, но все-таки главные фавориты встретятся в другой части сетки.
Фаны Психомуриньё будут не всебе от твоих слов☝️
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Alexxx Borzzz
Ответ Overkiller
И что это значит? А абсолютно ничего это не значит.
Значит и в этот раз не обыграет☝️
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Bestcapper
Ответ Will Turner
а так скорее всего финал мю - рома будем наблюдать. если конечно все будут играть так, как играют сейчас
Что-то Рому в финале я очень смутно представляю... Маур не вытянет...
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Overkiller
Бельгийцы так то в неплохую компашку сумели пробиться. Главная неожиданность.
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Overkiller
Ответ Alexxx Borzzz
Спортинг ни разу не обыграл Юве☝️
И что это значит? А абсолютно ничего это не значит.
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stoudemire
ну и сетка, в одной части фавориты, в другой калеки) Хоть и Фейеноорд удивил размазав кротов, но все-таки главные фавориты встретятся в другой части сетки.
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+5
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Will Turner
Ответ Михаил Хромаков
два года назад? в 2021? когда проиграли финал Вильярреалу? А год назад чего Атлетико не убрали? В этом розыгрыше хорошо, тут не поспоришь, но зачем ворошить прошлое?
убрали куда? я что то писал про убрали или что? хочу и ворошу прошлое, запреты есть? да два года назад в декабре, когда уефа в очередной раз обосрались на официальной церемонии
0
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Михаил Хромаков
Ответ Will Turner
ну ничего нового. опять мю вкидывают испанскую команду. хоть в этот раз не обосрались с перекладыванием на жеребьевке как два года назад
два года назад? в 2021? когда проиграли финал Вильярреалу? А год назад чего Атлетико не убрали? В этом розыгрыше хорошо, тут не поспоришь, но зачем ворошить прошлое?
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Will Turner
Ответ Bestcapper
Да нет у него особых привычек по удалению, всего-то пару раз схлопотал, для его амплуа это мизер...
а так скорее всего финал мю - рома будем наблюдать. если конечно все будут играть так, как играют сейчас
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Alexxx Borzzz
Ответ Alex Rhea
чегоооо? Спортинг легко пройдёт Юве
Спортинг ни разу не обыграл Юве☝️
+4
-2
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Акира_1
МЮ будет сложновато с хозяином Лиги Европы. 😀
+11
0
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Bestcapper
Ответ Will Turner
ну если каземиро не удалят по по привычке. то на классе мю пройдет. без разгрома
Да нет у него особых привычек по удалению, всего-то пару раз схлопотал, для его амплуа это мизер...
+1
0
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Will Turner
Ответ Bestcapper
Че, думаешь сразу 2 Манчестера вылетят??? Кто-то должен остаться...думаю МЮ пройдет дальше...
ну если каземиро не удалят по по привычке. то на классе мю пройдет. без разгрома
+1
0
+1
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Kanonir152
МЮ зарубится с Севильей в лиге Севильи. На какой квадруп они там замахивались.
0
-3
-3
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